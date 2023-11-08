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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают коттедж в стиле дворцовой классики за 45 млн — смотрим на испанский мрамор, картины и бассейн

Особняк расположился недалеко от Краснояровского шоссе

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Дом продают с техникой и мебелью

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В поселке Озерный Новосибирского района выставили на продажу коттедж с бассейном, зоной барбекю, баней и участком в 10 соток. За двухэтажный дом площадью 300 квадратов просят 45 миллионов рублей. Объявление о продаже недвижимости появилось в конце сентября на сайте N1.

— Дом: дизайнерский проект, качественный ремонт. Кухня с натуральными итальянскими фасадами из массива ясеня <…> Вся техника новая, премиальной марки Asko, итальянская паркетная доска. Шикарные двери и лестница с красивой ковкой выполнены в дворцовом стиле, — пишет продавец в объявлении.

Розовый домик располагается на участке в 10 соток

Розовый домик располагается на участке в 10 соток

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Есть терраса и бассейн

Есть терраса и бассейн

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Есть и баня с камином. Внутри, если верить описанию, пол и стены отделаны испанским мрамором

Есть и баня с камином. Внутри, если верить описанию, пол и стены отделаны испанским мрамором

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А отсюда открывается вид на сад с яблонями и грушами

А отсюда открывается вид на сад с яблонями и грушами

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Стиль удалось выдержать не везде

Стиль удалось выдержать не везде

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Но в зале хватает атрибутов дворцового стиля

Но в зале хватает атрибутов дворцового стиля

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Так выглядит мастер-спальня

Так выглядит мастер-спальня

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Спален в доме несколько

Спален в доме несколько

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Ванна с постаментом

Ванна с постаментом

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В прошлом году мы рассказывали о другом примечательном домике в Озерном — в продаже оказался коттедж с мастерской и необычной кухней. Его оценили в 51,5 миллиона рублей. Кстати, он по-прежнему продается, цена стала ниже — 49 миллионов.

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