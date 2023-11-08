Под Новосибирском продают коттедж в стиле дворцовой классики за 45 млн — смотрим на испанский мрамор, картины и бассейн

В поселке Озерный Новосибирского района выставили на продажу коттедж с бассейном, зоной барбекю, баней и участком в 10 соток. За двухэтажный дом площадью 300 квадратов просят 45 миллионов рублей. Объявление о продаже недвижимости появилось в конце сентября на сайте N1.
— Дом: дизайнерский проект, качественный ремонт. Кухня с натуральными итальянскими фасадами из массива ясеня <…> Вся техника новая, премиальной марки Asko, итальянская паркетная доска. Шикарные двери и лестница с красивой ковкой выполнены в дворцовом стиле, — пишет продавец в объявлении.
В прошлом году мы рассказывали о другом примечательном домике в Озерном — в продаже оказался коттедж с мастерской и необычной кухней. Его оценили в 51,5 миллиона рублей. Кстати, он по-прежнему продается, цена стала ниже — 49 миллионов.