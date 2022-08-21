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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают необычный дом с мастерской и винтажной кухней — за что еще просят 51,5 млн рублей

Коттедж располагается в Солнечном микрорайоне, в поселке Озерный

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Необычным этот дом делает кухня

Необычным этот дом делает кухня

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В Новосибирском районе возле Краснояровского шоссе выставили на продажу коттедж площадью почти 500 квадратных метров. За дом в закрытом поселке (Солнечный микрорайон, поселок Озерный) просят 51,5 миллиона рублей. Объявление появилось вчера, 17 августа, на сайте N1.ru.

— Ухоженная территория дарит ощущение гармонии и релакса. При этом вы получаете полное единение с природой и тишиной. Этот дом стоит увидеть, — пишет продавец в описании объекта.

Трехэтажный дом находится на участке площадью 17 соток. Кроме него здесь также расположены баня, гараж на 2 машины, детская площадка и зона отдыха.

Трехэтажный дом (с учетом цоколя) занимает 481 квадрат

Трехэтажный дом (с учетом цоколя) занимает 481 квадрат

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Камин в гостиной

Камин в гостиной

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Хватило места и на зимний сад

Хватило места и на зимний сад

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В одной из комнат есть антресоль

В одной из комнат есть антресоль

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Про кухню в описании говорится мало, кроме того, что в ней техника «известных брендов»

Про кухню в описании говорится мало, кроме того, что в ней техника «известных брендов»

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Спальня с «пространством красоты» и кованым изголовьем

Спальня с «пространством красоты» и кованым изголовьем

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Густав Климт довольно популярен у владельцев роскошной недвижимости, но чтобы репродукции его картин наносили на ванну — такое мы видим впервые

Густав Климт довольно популярен у владельцев роскошной недвижимости, но чтобы репродукции его картин наносили на ванну — такое мы видим впервые

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Комната с необычными панорамными окнами

Комната с необычными панорамными окнами

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Внутри коттеджа — мастерская, кухня с выходом на террасу, гостиная с камином, несколько гардеробных, четыре спальни (одна из них — «с зонированием под спальное место и пространство красоты»), зимний сад и спортзал.

В настоящее время это самый дорогой из продающихся домов в этом поселке, по данным N1. Стоимость других коттеджей в Озерном, выставленных на продажу, в 2–3 раза ниже стоимости этого дома.

В Новосибирске выставили на продажу загородную резиденцию на Дачном шоссе. За особняк в ДНТ «Ельцовка» с гостевым домиком-баней просят 68 миллионов рублей. Как выяснил НГС, дом может принадлежать замгубернатора.

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