Под Новосибирском продают необычный дом с мастерской и винтажной кухней — за что еще просят 51,5 млн рублей

В Новосибирском районе возле Краснояровского шоссе выставили на продажу коттедж площадью почти 500 квадратных метров. За дом в закрытом поселке (Солнечный микрорайон, поселок Озерный) просят 51,5 миллиона рублей. Объявление появилось вчера, 17 августа, на сайте N1.ru.



— Ухоженная территория дарит ощущение гармонии и релакса. При этом вы получаете полное единение с природой и тишиной. Этот дом стоит увидеть, — пишет продавец в описании объекта.

