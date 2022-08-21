Под Новосибирском продают необычный дом с мастерской и винтажной кухней — за что еще просят
51,5 млн рублей
Коттедж располагается в Солнечном микрорайоне, в поселке Озерный
В Новосибирском районе возле Краснояровского шоссе выставили на продажу коттедж площадью почти 500 квадратных метров. За дом в закрытом поселке (Солнечный микрорайон, поселок Озерный) просят 51,5 миллиона рублей. Объявление появилось вчера, 17 августа, на сайте N1.ru.
— Ухоженная территория дарит ощущение гармонии и релакса. При этом вы получаете полное единение с природой и тишиной. Этот дом стоит увидеть, — пишет продавец в описании объекта.
Трехэтажный дом находится на участке площадью 17 соток. Кроме него здесь также расположены баня, гараж на 2 машины, детская площадка и зона отдыха.
Внутри коттеджа — мастерская, кухня с выходом на террасу, гостиная с камином, несколько гардеробных, четыре спальни (одна из них — «с зонированием под спальное место и пространство красоты»), зимний сад и спортзал.
В настоящее время это самый дорогой из продающихся домов в этом поселке, по данным N1. Стоимость других коттеджей в Озерном, выставленных на продажу, в 2–3 раза ниже стоимости этого дома.
В Новосибирске выставили на продажу загородную резиденцию на Дачном шоссе. За особняк в ДНТ «Ельцовка» с гостевым домиком-баней просят 68 миллионов рублей. Как выяснил НГС, дом может принадлежать замгубернатора.