«Как помыться, не застудив почки?»: новосибирцы заявили о холоде в домах — когда обращаться в прокуратуру

Сегодня, 14 декабря, морозы в Новосибирске ослабли. Но, несмотря на это, в некоторых квартирах по-прежнему холодно. Мы собрали адреса на карте.
В редакцию НГС обратились жители домов на улице Стартовой, 3, Троллейной, 148, Полярной, 5 Ватутина,3 и Жуковского 115/1, улица 1905 года, 17/1. Они находятся в Ленинском, Железнодорожном и Заельцовском районах.
— По адресу Троллейная, 148 во всём доме батареи чуть тёплые. В квартире 12 градусов. Никто ничего не предпринимает, проблему не решают. Жалуемся с октября месяца, что проблема с отоплением, нет циркуляции в батареях, — сообщила читательница.
— Ужасно холодно в доме на стартовой, — написал новосибирец.
— Улица 1905 года, 17/1, температура в ванной +12, как помыться, не застудив почки? — возмущается сибиряк.
НГС обратился за комментарием в прокуратуру Новосибирской области, чтобы выяснить, в каком случае стоит обращаться за помощью в ведомство. В пресс-службе объяснили, что на территории области действуют единые диспетчерские службы по вопросам ЖКХ, а также аварийно-диспетичерские службы энергетиков и управляющих компаний. Сообщения о проблемах с качеством услуг можно передавать туда, также в УК устно и письменно. Ответственные лица обязаны на них реагировать.
— В случае длительного отсутствия со стороны ресурсоснабжающей, управляющей организации мер, направленных на повышение качества коммунальных услуг, возникновении реальной угрозы жизни и здоровья, а также массового нарушения прав и законных интересов потребителей, необходимо незамедлительно обращаться в органы прокуратуры, — объяснили в пресс-службе ведомства.
НГС обратился в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании», чтобы выяснить, поступала ли информация по указанным домам. Инструкцию о том, куда обращаться при холоде в квартре, читайте здесь.
В декабре в Новосибирской области установили рекорд по потреблению электроэнергии. Специалисты связывают это с аномальными морозами.
На этой неделе НГС изучил прогноз погоды на январские праздники. Возвожно, после Нового года в Новосибирске похолодает до -38 градусов.