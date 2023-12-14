«Как помыться, не застудив почки?»: новосибирцы заявили о холоде в домах — когда обращаться в прокуратуру

НГС обратился за комментарием в прокуратуру Новосибирской области, чтобы выяснить, в каком случае стоит обращаться за помощью в ведомство. В пресс-службе объяснили, что на территории области действуют единые диспетчерские службы по вопросам ЖКХ, а также аварийно-диспетичерские службы энергетиков и управляющих компаний. Сообщения о проблемах с качеством услуг можно передавать туда, также в УК устно и письменно. Ответственные лица обязаны на них реагировать.