Говорят, кинул 6 человек: сибирячка отдала телевизор в ремонт мастеру с листовки — мужчина пропал вместе с техникой

Жительница Новосибирска Карина Г. заявила, что мастер по ремонту электроники забрал ее телевизор, чтобы починить и не вернул. Сибирячка вызвала его через телефон, указанный на листовках - объявления были разбросаны в домах ЖК «Европейский берег». По словам девушки, она — не единственная, кого обманул мужчина по имени Ярослав Орловский. Карина уже обратилась в полицию и рассказала о проблеме редакции НГС.
— Я увидела объявление о ремонте электроники в своем почтовом ящике, накануне у меня сломался телевизор. Позвонила по указанному телефону, 20 ноября приехал мастер. По его словам, проблема была в матрице телевизора. Мужчина забрал его на ремонт до 24 ноября, но спустя неделю перестал выходить на связь, — рассказала НГС Карина.
Не дозвонившись на личный телефон мастера, девушка вновь набрала номер с объявления - там был указан контакт руководителя мастерской - Николая Туполева. Но трубку не Николай, а взял старший мастер (имя свое он не назвал), услышав о сложившейся ситуации, мужчина предоставил Карине фото патента Ярослава Орловского. По его словам, у мастера нет российского гражданства, он приехал из Украины на заработки. Где Орловский сейчас — коллеги не знают.
— Он сказал мне, что Ярослав обманул его доверие, «кинув», как и меня не менее шести человек. Отвечать за действия напарника старший мастер не собирается, говорит «я у вас ничего не крал, обращайтесь в полицию». Что я и сделала, — добавила Карина.
По словам Карины, участковый, который принимал ее заявление, оценил ущерб в 25 000 рублей.
Руководитель частной мастерской Николай Туполев дал понять НГС, что за Орловского он отвечать не намерен.
— Это исключительно его проблемы. Контактный телефон Орловского я вам не дам, так как это его личные данные, — заявил НГС Туполев. Он также заявил, что ничего не знает о пропавшей технике.
Туполев записал телефон журналиста, пообещав передать его Орловскому. Тот так и не перезвонил.
Новосибирские полицейские проводят проверку по заявлению Карины Г.
— Заявление указанной в вашем запросе гражданки принято, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства в установленном законом порядке, — сообщили НГС в ГУ МВД Новосибирской области.
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