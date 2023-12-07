Говорят, кинул 6 человек: сибирячка отдала телевизор в ремонт мастеру с листовки — мужчина пропал вместе с техникой

— Он сказал мне, что Ярослав обманул его доверие, «кинув», как и меня не менее шести человек. Отвечать за действия напарника старший мастер не собирается, говорит «я у вас ничего не крал, обращайтесь в полицию». Что я и сделала, — добавила Карина.

По словам Карины, участковый, который принимал ее заявление, оценил ущерб в 25 000 рублей.

Руководитель частной мастерской Николай Туполев дал понять НГС, что за Орловского он отвечать не намерен.