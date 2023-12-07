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Тема дняАрестовали замначальника новосибирской полиции
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Говорят, кинул 6 человек: сибирячка отдала телевизор в ремонт мастеру с листовки — мужчина пропал вместе с техникой

Пострадавшая уверяет, что телевизора лишилась не только она, но и несколько ее соседей

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Новосибирские полицейские проводят проверку по заявлению героини публикации

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Жительница Новосибирска Карина Г. заявила, что мастер по ремонту электроники забрал ее телевизор, чтобы починить и не вернул. Сибирячка вызвала его через телефон, указанный на листовках - объявления были разбросаны в домах ЖК «Европейский берег». По словам девушки, она — не единственная, кого обманул мужчина по имени Ярослав Орловский. Карина уже обратилась в полицию и рассказала о проблеме редакции НГС.

— Я увидела объявление о ремонте электроники в своем почтовом ящике, накануне у меня сломался телевизор. Позвонила по указанному телефону, 20 ноября приехал мастер. По его словам, проблема была в матрице телевизора. Мужчина забрал его на ремонт до 24 ноября, но спустя неделю перестал выходить на связь, — рассказала НГС Карина.

Не дозвонившись на личный телефон мастера, девушка вновь набрала номер с объявления - там был указан контакт руководителя мастерской - Николая Туполева. Но трубку не Николай, а взял старший мастер (имя свое он не назвал), услышав о сложившейся ситуации, мужчина предоставил Карине фото патента Ярослава Орловского. По его словам, у мастера нет российского гражданства, он приехал из Украины на заработки. Где Орловский сейчас — коллеги не знают.

— Он сказал мне, что Ярослав обманул его доверие, «кинув», как и меня не менее шести человек. Отвечать за действия напарника старший мастер не собирается, говорит «я у вас ничего не крал, обращайтесь в полицию». Что я и сделала, — добавила Карина.

По словам Карины, участковый, который принимал ее заявление, оценил ущерб в 25 000 рублей.

Руководитель частной мастерской Николай Туполев дал понять НГС, что за Орловского он отвечать не намерен.

Объявление из почтового ящика. Сам Николай Туполев от ситуации поспешил отстраниться

Объявление из почтового ящика. Сам Николай Туполев от ситуации поспешил отстраниться

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— Это исключительно его проблемы. Контактный телефон Орловского я вам не дам, так как это его личные данные, — заявил НГС Туполев. Он также заявил, что ничего не знает о пропавшей технике.

Туполев записал телефон журналиста, пообещав передать его Орловскому. Тот так и не перезвонил.

Карина говорит, что фотографию трудового патента Орловского ей предоставил старший мастер из ремонтного сервиса

Карина говорит, что фотографию трудового патента Орловского ей предоставил старший мастер из ремонтного сервиса

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Новосибирские полицейские проводят проверку по заявлению Карины Г.

— Заявление указанной в вашем запросе гражданки принято, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства в установленном законом порядке, — сообщили НГС в ГУ МВД Новосибирской области.

Телевизор LG с диагональю в 43 дюйма Карина купила 8 лет назад

Телевизор LG с диагональю в 43 дюйма Карина купила 8 лет назад

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Неделей ранее мы рассказали о том, как новосибирский ювелир сбежал с деньгами и украшениями клиентов — они объявили награду за информацию о нем.

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