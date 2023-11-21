Отпускают воду температурой до +91 градуса: батареи в новосибирских квартирах стали горячее

В Новосибирске с наступлением холодов батареи в квартирах стали горячее. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели из Центрального, Заельцовского, Дзержинского и Ленинского районов. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что это связано с повышением температуры теплоносителя.
Решение о повышение температуры приняли перед наступлением морозов.
— По согласованному с муниципалитетом графику ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 отпускают сетевую воду температурой 91 градусов, а ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 — 87 градусов. При отклонении температуры наружного воздуха от прогнозов возможны дальнейшие корректировки температуры теплоносителя, — рассказали в пресс-службе СГК.
В компании добавили, что во время плюсовых температур в городе температура теплоносителя составляла 75 градусов.
Накануне новосибирские синоптики сообщили, что в ближайшие дни в городе ожидается понижение температуры воздуха до -12 градусов. В конце недели возможно потепление.
Осенью жители дома в ЖК «Ясный берег» получили рассылку от управляющей компании о том, что должны поддерживать температуру в квартирах на уровне не ниже +18 градусов. Объясняем, зачем это нужно и законны ли такие требования.