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Отпускают воду температурой до +91 градуса: батареи в новосибирских квартирах стали горячее

На улице сегодня уже морозно

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В Новосибирске похолодало в начале этой недели

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В Новосибирске с наступлением холодов батареи в квартирах стали горячее. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели из Центрального, Заельцовского, Дзержинского и Ленинского районов. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что это связано с повышением температуры теплоносителя.

Решение о повышение температуры приняли перед наступлением морозов.

— По согласованному с муниципалитетом графику ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 отпускают сетевую воду температурой 91 градусов, а ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 — 87 градусов. При отклонении температуры наружного воздуха от прогнозов возможны дальнейшие корректировки температуры теплоносителя, — рассказали в пресс-службе СГК.

В компании добавили, что во время плюсовых температур в городе температура теплоносителя составляла 75 градусов.

Накануне новосибирские синоптики сообщили, что в ближайшие дни в городе ожидается понижение температуры воздуха до -12 градусов. В конце недели возможно потепление.

Осенью жители дома в ЖК «Ясный берег» получили рассылку от управляющей компании о том, что должны поддерживать температуру в квартирах на уровне не ниже +18 градусов. Объясняем, зачем это нужно и законны ли такие требования.

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ПохолоданиеОтоплениеТЭЦСГК
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