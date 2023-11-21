Отпускают воду температурой до +91 градуса: батареи в новосибирских квартирах стали горячее

В Новосибирске с наступлением холодов батареи в квартирах стали горячее. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели из Центрального, Заельцовского, Дзержинского и Ленинского районов. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что это связано с повышением температуры теплоносителя.

