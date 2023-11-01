«Обязаны поддерживать температуру в +18 градусов»: жителей нового ЖК заставляют включать батареи — законно ли это?

— В соответствии с правилами эксплуатации все собственники обязаны запустить отопление и поддерживать температуру в помещении не ниже +18 градусов вне зависимости от нахождения в квартире людей, — говорится в сообщении.



Жильцам сообщили, что из-за нарушения температурного режима могут возникнуть промерзания, повышение влажности и плесень. Кроме этого, есть вероятность размораживания систем отопления и водоснабжения, что в результате может привести к затоплению квартиры.

