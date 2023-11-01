«Обязаны поддерживать температуру в +18 градусов»: жителей нового ЖК заставляют включать батареи — законно ли это?

Жители дома в ЖК «Ясный берег» получили рассылку от управляющей компании о том, что должны поддерживать температуру в квартирах на уровне не ниже +18 градусов. В УК объяснили, зачем это нужно.
О рассылке редакции НГС рассказала читательница Евгения, которая живет в доме на улице 1-й Чулымской, 112/3. Сибирячка отметила, что жильцы дома могут включать и выключать отопление в квартирах самостоятельно.
— В соответствии с правилами эксплуатации все собственники обязаны запустить отопление и поддерживать температуру в помещении не ниже +18 градусов вне зависимости от нахождения в квартире людей, — говорится в сообщении.
Жильцам сообщили, что из-за нарушения температурного режима могут возникнуть промерзания, повышение влажности и плесень. Кроме этого, есть вероятность размораживания систем отопления и водоснабжения, что в результате может привести к затоплению квартиры.
Дома в ЖК «Ясный берег» находятся под управлением компании «Город-парк». По словам директора организации Галины Панариной, жителей ежегодно информируют о соблюдении температурного режима.
— К сожалению, независимо от класса энергоэффективности дома, утеплителя или любых других строительных материалов, он не имеет возможности самонагреваться — для этого в квартирах установлены радиаторы отопления. Конструкция многоквартирного дома, а именно межэтажные перекрытия и межквартирные стены не выполняют функцию теплосбережения. Значит, при снижении температуры в квартире, в смежных снижается температура воздуха, — отметила Галина Панарина.
В управляющей компании уточнили, что если из-за несоблюдения температуры возникают дефекты, то они не считаются гарантийными. Собственнику придется устранять их за свой счет.
Согласно санитарным нормам и правилам, допустимая температура в квартире составляет +18 градусов, рекомендуемая — +20 градусов. Эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина отметила, что, согласно постановлению Правительства РФ, температура в квартире при наличии индивидуальных приборов учета в квартирах должна быть не ниже норматива, то есть +18 градусов.
— В некоторых квартирах владельцы могут регулировать температуру самостоятельно. Ниже нельзя ставить, потому что система отопления смонтирована таким образом, что если одна квартира будет снижать температура, то соседние будут вынуждены больше тепловой энергии тратить. Все хотят экономить, но получается, что это экономия за счет соседей, — отметила эксперт.
Иногда температура в квартирах опускается ниже той, которая положена по нормативу. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что делать в такой ситуации.