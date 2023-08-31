В коттеджном поселке под Новосибирском разблокировали выезд после публикации НГС

Сегодня, 31 августа, в поселке Элитный под Новосибирском открыли ворота для прохода жильцов коттеджей с улицы Радужная.
27 августа НГС рассказал о проблеме, возникшей на улице Радужная. Местный застройщик построил четырехэтажный дом поперек выхода с улицы и в конце июля наглухо закрыл ворота, через которые жители 70 коттеджей выходили и выезжали к улице Фрунзе.
Ситуацией заинтересовалась после публикации НГС прокуратура. Об этом рассказала корреспонденту НГС одна из местных жительниц.
— Сегодня прошла встреча представителей нашего поселка с местной Мичуринской администрацией. Сказали, что прокуратура интересовалась ситуацией. И сегодня на встрече проход официально открыли. Он будет открыт в определенное время: по-моему, с 8:00 до 22:00, — сообщила журналисту жительница поселка.
Информацию подтвердили и в прокуратуре Новосибирской области, уточнив, что проверку проводит прокуратура Новосибирского района.
В августе 2021 года НГС рассказывал о конфликте в другом коттеджном поселке — «Гармония». Там жителям препятствовали в проезде к их домам, если у них не был заключен договор с местной УК.