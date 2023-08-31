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Проблема

В коттеджном поселке под Новосибирском разблокировали выезд после публикации НГС

Ситуацией с ограничением прохода для местных жителей заинтересовалась прокуратура

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Так до последнего времени выглядел выезд с коттеджного поселка на улице Радужная

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Сегодня, 31 августа, в поселке Элитный под Новосибирском открыли ворота для прохода жильцов коттеджей с улицы Радужная.

27 августа НГС рассказал о проблеме, возникшей на улице Радужная. Местный застройщик построил четырехэтажный дом поперек выхода с улицы и в конце июля наглухо закрыл ворота, через которые жители 70 коттеджей выходили и выезжали к улице Фрунзе.

Ситуацией заинтересовалась после публикации НГС прокуратура. Об этом рассказала корреспонденту НГС одна из местных жительниц.

— Сегодня прошла встреча представителей нашего поселка с местной Мичуринской администрацией. Сказали, что прокуратура интересовалась ситуацией. И сегодня на встрече проход официально открыли. Он будет открыт в определенное время: по-моему, с 8:00 до 22:00, — сообщила журналисту жительница поселка.

Информацию подтвердили и в прокуратуре Новосибирской области, уточнив, что проверку проводит прокуратура Новосибирского района.

В августе 2021 года НГС рассказывал о конфликте в другом коттеджном поселке — «Гармония». Там жителям препятствовали в проезде к их домам, если у них не был заключен договор с местной УК.

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