«Просто страшно»: жильцы дома на Зорге, у которого была стрельба, не могут поставить забор

Жительница дома на улице Зорге, 279 в Новосибирске заявила, что после сдачи дома жильцы не могут поставить забор вокруг здания. Сложности возникли из-за того, что здание находится на одном кадастровом участке с соседними домами. Еще одна проблема жильцов заключается в том, что на подъездную дорогу не укладывают асфальт. В мэрии Новосибирска и управляющей компании объяснили, что можно сделать в этой ситуации.
По словам сибирячки Марины, дом сдали в декабре 2021 года. Он был долгостроем.
— Мэрия помогала с благоустройством, но только на придомовой территории. По факту сейчас подъехать к дому проблематично, осеню и весной грязь по колено. Но самое важное ещё и то, что в нашем доме проживает категория маломобильных граждан, — объяснила Марина.
Дом на Зорге, 279, находится на том же кадастровом участке, что и дома №281 и №283. Поэтому для того, чтобы установить ограждение, нужно получить согласие всех собственников. На прошлой неделе рядом с домом на Зорге, 279, слышали стрельбу. Также, по словам Марины, на участке иногда видят «закладчиков». Поэтому жильцы переживают за свою безопасность.
— Кворум на общий забор не набрался из-за их управляющей компании. А без разрешения соседних домов по закону мы не имеем права ставить ограждения. Через суд добиваться разделения можно годами, мы практически в тупике. Просто страшно за свою безопасность, — рассказала Марина корреспонденту НГС.
Когда построят дорогу?
НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда рядом с домом обустроят дорогу, и могут ли жильцы поставить забор без согласования собственников. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии ответили, что неасфальтрованный участок дороги находится в створе планируемой магистрали от улицы Зорге в районе остановки «Затулинский жилмассив» до улицы Петухова.
— Начало строительства Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска предусматривается с 2025 года (при условии наличия финансирования). На текущий момент решение о разработке проектной документации и включении указанной улицы районного значения в реализацию в расчетный период на 2023–2030 годы департаментом не принималось, — ответили в мэрии.
В мэрии уточнили, что если маломобильные граждане, которые живут в доме, считают, что их права нарушены из-за отсутствия благоустроенной дороги, то они могут обратиться либо в департамент транспорта мэрии, либо в районную администрацию.
Как поставить забор?
По поводу установки забора в департаменте ЖКХ и энергетики ответили, что собственникам дома на Зорге, 279, следует решить на собрании вопрос об образовании земельного участка под их дом.
— Согласование установки забора с жителями соседних домов, после определения земельного участка многоквартирного дома на улице Зорге, 279 в установленном порядке не требуется, — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
НГС также обратился за комментарием у управляющую компанию «Жилко», чтобы выяснить, как жильцы согласуют строительство забора.
— Жилой комплекс состоит из трех домов: Зорге 279, 281 и 283. Дома №281 и №283 находятся под управлением нашей компании, а №279 — под управлением другой. Земельный участок у всех домов сформирован общий. Поэтому мы по своим домам определили этапы по установлению забора всего жилого комплекса. Территория очень большая, протяженность забора будет длинной. Поэтому мы процесс разбили на этапы. Сейчас реализуются ограждения участка домов №281 и 283. Далее будет согласовывать вопрос с домом №279 по ограждению оставшейся части. Это запланировано на осень, — рассказал НГС генеральный директор управляющей организации «Жилко» Артём Сурков.
Он уточнил, что если жильцы дома на Зорге, 279, хотят напрямую обсудить вопрос установки забора, то они могут обращаться в «Жилко».
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