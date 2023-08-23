«Просто страшно»: жильцы дома на Зорге, у которого была стрельба, не могут поставить забор

По словам сибирячки Марины, дом сдали в декабре 2021 года. Он был долгостроем.



— Мэрия помогала с благоустройством, но только на придомовой территории. По факту сейчас подъехать к дому проблематично, осеню и весной грязь по колено. Но самое важное ещё и то, что в нашем доме проживает категория маломобильных граждан, — объяснила Марина.

Дом на Зорге, 279, находится на том же кадастровом участке, что и дома №281 и №283. Поэтому для того, чтобы установить ограждение, нужно получить согласие всех собственников. На прошлой неделе рядом с домом на Зорге, 279, слышали стрельбу. Также, по словам Марины, на участке иногда видят «закладчиков». Поэтому жильцы переживают за свою безопасность.

