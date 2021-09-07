Для сдачи скандального долгостроя в Новосибирске сдвинули границы пивоварни по соседству

Прокуратура Новосибирска изменила границы пивоварни для долгостроя
В Новосибирске для достройки ЖК «Рихард», расположенного на улице Зорге, сдвинули границы санитарно-защитной зоны. Такое решение приняла прокуратура Новосибирской области.
— Установлено, что строительство трех многоквартирных домов № 5, 7, 8 по ул. Зорге, 279 (стр.) с привлечением финансовых средств более 350 участников долевого строительства начато застройщиком-банкротом ООО «НСК-Девелопмент» на территории санитарно-защитной зоны завода АО «Пивоварня Москва-Эфес» в городе Новосибирске, на которой возведение жилой застройки запрещено. В результате надзорного сопровождения и координации действий конкурсного управляющего, уполномоченных государственных органов границы санитарно-защитной зоны завода «Эфес» изменены, — сообщили в прокуратуре.
Теперь долгострой может быть закончен. Прокуратура взяла исполнение законодательства о защите прав участников долевого строительства на контроль.
«НСК Девелопмент» начал строить ЖК «Рихард» на улице Зорге в 2014 году. Дома должны были сдать еще в 2015–2017 годах. «НСК девелопмент» утверждал, что, из-за внесения части территории ЖК «Рихард» в санитарно-защитную зону завода в 2017 году, компания не смогла завершить строительство. По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, сведения о границе санитарно-защитной зоны завода были внесены в ЕГРН в 2014 году. Стройка с 2017 по 2021 год не велась. В августе власти отсудили у компании «НСК Девелопмент» 7 миллионов рублей за аренду муниципальной земли.
Застройщик «НСК девелопмент» был в центре и других скандалов. Компанию признали банкротом в 2018 году, тогда же было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокурорская проверка выявила финансовые нарушения, из-за которых пострадали более 400 граждан, а также мэрия Новосибирска. Город покупал в «Рихарде» 44 квартиры для переселения людей из аварийного жилья. Всего в стройку было вложено более 850 миллионов рублей.
ООО «НСК девелопмент» существовал с 2010 года, пока в 2018 не был признан банкротом. Доля в 75% принадлежала компании ООО «Спиди Стар Интернешионал», ещё 25% владел Александр Поветьев. За 2020 год чистый убыток компании составил 31,2 млн рублей. Конкурсным управляющим был назначен Игорь Клемешов.
Александр Поветьев — основной владелец разорившегося ОАО «Сибтрубопроводстрой», он также совладелец нефтебазы-банкрота «Красный Яр», а также ему принадлежит аудиторская компания «Сибфинанс», банкротства которой потребовала сама СТПС.
В мае 2020 года прокуратура требовала закрыть доступ к стройке: на долгостроях на высоте 16-го этажа играли дети. Тогда конкурсный управляющий компании-долгостроя заявил о невозможности нанять охранника на объект.