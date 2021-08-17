Мэрия Новосибирска отсудила у скандального застройщика 7 миллионов

Власти отсудили у компании «НСК Девелопмент» 7 миллионов рублей за аренду муниципальной земли. Заседание в Арбитражном суде Новосибирской области состоялось 16 августа.



— Взыскать в пользу мэрии Новосибирска с ООО «НСК Девелопмент» задолженность по арендной плате за период с сентября 2019 года по декабрь 2020 года в сумме 7 миллионов 538 тысяч рублей, неустойку за период с 02.10.2019 по 27.01.2021 в сумме 251 тысяча рублей, — прописано в решении Арбитражного суда Новосибирской области

«НСК Девелопмент» начал строить ЖК «Рихард» на улице Зорге в 2014 году. Мэрия купила в доме 44 квартиры. В них должны были жить переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Через четыре года компанию признали банкротом. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокурорская проверка выявила финансовые нарушения, из-за которых пострадали более 400 человек, а также мэрия Новосибирска.