После публикации НГС о потопе в новостройке прокуратура начала проверку

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за информации о затоплении квартир в новостройке на улице Никитина.



Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, проверку организовали после публикации НГС о ситуации в жилом доме на улице Никитина, 128 в Октябрьском районе. Местные жители сообщили корреспонденту издания, что в здании из-за дождей топит квартиры с крыши, вода также проникает на парковку из-за нарушений гидроизоляции. Инцидент прокомментировали в управляющей компании и представитель застройщика.

