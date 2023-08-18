После публикации НГС о потопе в новостройке прокуратура начала проверку

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за информации о затоплении квартир в новостройке на улице Никитина.
Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, проверку организовали после публикации НГС о ситуации в жилом доме на улице Никитина, 128 в Октябрьском районе. Местные жители сообщили корреспонденту издания, что в здании из-за дождей топит квартиры с крыши, вода также проникает на парковку из-за нарушений гидроизоляции. Инцидент прокомментировали в управляющей компании и представитель застройщика.
— Прокуратурой Октябрьского района организована проверка по информации в СМИ о затоплении квартир в новостройке по улице Никитина, 128. Предварительно установлено, что причиной происшествия явилось попадание воды под козырьки вентшахт, — сообщили в ведомстве. — К устранению проблемы подключился застройщик, ведутся работы по устранению причин и последствий затопления.
Как добавили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.