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После публикации НГС о потопе в новостройке прокуратура начала проверку

О затоплении в здании сообщили местные жители

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Прокуратура начала проверку из-за сообщения о затоплении в доме на улице Никитина, 128

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В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за информации о затоплении квартир в новостройке на улице Никитина.

Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, проверку организовали после публикации НГС о ситуации в жилом доме на улице Никитина, 128 в Октябрьском районе. Местные жители сообщили корреспонденту издания, что в здании из-за дождей топит квартиры с крыши, вода также проникает на парковку из-за нарушений гидроизоляции. Инцидент прокомментировали в управляющей компании и представитель застройщика.

— Прокуратурой Октябрьского района организована проверка по информации в СМИ о затоплении квартир в новостройке по улице Никитина, 128. Предварительно установлено, что причиной происшествия явилось попадание воды под козырьки вентшахт, — сообщили в ведомстве. — К устранению проблемы подключился застройщик, ведутся работы по устранению причин и последствий затопления.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

В середине августа в Новосибирске во время ливня затопило подъезды дома на улице Фасадной. Из-за дождя местные жители вычерпывали из дома воду ведрами. В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с потопом в здании.

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