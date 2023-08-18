«Сидим и слышим, как вода капает»: новостройку на Никитина топит дождем и канализацией

Жильцов смущает поведение представителей управляющей компании. По их мнению, те бездействуют и «кормят» владельцев обещаниями. По словам Евгения, после потопов управляющий на связь не выходит и на жалобы никак не реагирует. Также в доме нет дежурного сантехника и дежурного электрика.



— Управляющий при многочисленных обращениях граждан всегда повторяет одно и то же: всё решим, всё сделаем. По факту одни слова, — говорят жители.



Проблемы с обещаниями застройщика, по словам новоселов, начались с осени 2022 года. Дом, по их словам, сдали на несколько месяцев позже запланированного срока, по качеству строительства были нарекания. Жильцам вроде обещали отделку white box (промежуточное звено между черновой и чистовой отделкой, предчистовые работы), а по факту оставили черновую и отказались от своих обещаний.

