«Сидим и слышим, как вода капает»: новостройку на Никитина топит дождем и канализацией

Жителей дома
Везде вода
Первые жители начали переезжать в дом на Никитина, 128 относительно недавно — пару месяцев назад. И почти сразу, уверяют они, столкнулись с серьезными проблемами.
— У нас регулярно парковка вся в воде, и непонятно, откуда она бежит. Если я правильно понимаю, строители нарушили гидроизоляцию, — рассказала о проблеме жительница дома Евгения. — Кладовые все практически в воде. 2 августа конкретно в моей кладовой произошло затопление канализационными водами — сорвало заглушку. У меня там находились личные вещи, новая бытовая техника, отделочные материалы.
Житель 19-го этажа Евгений утверждает, что регулярно страдает не только из-за воды в хозблоках: всё лето его квартиру топит с крыши. В квартиру вода проникает каждый раз, когда идет дождь. По словам мужчины, в общих коридорах от постоянной сырости уже начали расти пятна плесени.
— На выходных мы просто сидели в комнате и слышали, как вода капает. Отодвинули посудомойку, а там в вентиляционной шахте вода и пол мокрый, видно, как капли падают. Мы поднимались на крышу и увидели, что вентиляционные шахты открыты и фольгой перемотаны, никак не изолированы. Кирпич мокнет, по нему вода попадает, — сетует владелец квартиры в высотке.
Жильцов смущает поведение представителей управляющей компании. По их мнению, те бездействуют и «кормят» владельцев обещаниями. По словам Евгения, после потопов управляющий на связь не выходит и на жалобы никак не реагирует. Также в доме нет дежурного сантехника и дежурного электрика.
— Управляющий при многочисленных обращениях граждан всегда повторяет одно и то же: всё решим, всё сделаем. По факту одни слова, — говорят жители.
Проблемы с обещаниями застройщика, по словам новоселов, начались с осени 2022 года. Дом, по их словам, сдали на несколько месяцев позже запланированного срока, по качеству строительства были нарекания. Жильцам вроде обещали отделку white box (промежуточное звено между черновой и чистовой отделкой, предчистовые работы), а по факту оставили черновую и отказались от своих обещаний.
Вредные жильцы
В управляющей компании «Прайм Хаус», которая обслуживает дом на Никитина, 128, рассказали, что с застройщиком активно взаимодействуют: он не отказывается от своих обязательств, а проблемы случаются из-за того, что дом только недавно ввели в эксплуатацию. По словам руководителя УК Андрея Малова, некоторые жильцы обеспокоены происходящим, другие же относятся с пониманием.
— Какие-то недоработки, как всегда при сдаче это происходит, со стороны застройщика есть, безусловно. Но мы в контакте с ним. Вчера на встрече с представителями УК и застройщика всё прошли, заактировали, проговорили. Он обозначил сроки по устранению работ. Рабочие вышли. В рамках тех обязательств, которые он брал на себя, что-то делает, что-то не делает, но не прячется, не отфутболивает, — поясняет Андрей Малов.
Он также отметил, что официальных обращений от жильцов дома в их управляющую компанию не поступало.
«Это не повод начинать тюкать застройщика»
После разговора с Андреем Маловым с журналистом НГС связался представитель построившего дом СЗ «СНК». Он представился Андреем, но сообщить свою фамилию и должность отказался.
ООО СЗ «СНК» входит в группу компаний «Корпорация ЁЛКА». По данным «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в декабре 2019 года. Конечные владельцы — Кирилл Ритерман, Андрей Войнов и Максим Марков. По итогам 2022 года компания зафиксировала нулевую выручку и чистую прибыль в 7,5 миллиона рублей.
ГК «Корпорация ЁЛКА» известна в Новосибирске проектами ЖК «Новые Снегири», «Наследие» и Akadem Klubb.
По словам представителя застройщика, в компании в курсе проблем новостройки, но он уверен, что происходящее больше связано не с ними, а с конкретной жительницей дома. Она, считает мужчина, собирает коалицию из недовольных жильцов и постоянно ищет недочеты в работе застройщика.
— Нам очень неприятно, что кто-то там недоволен нашей работой, и мы пытались это полюбовно урегулировать, но, к сожалению, не получается, — уверяет представитель компании. — Ситуация в том, что еще на начальном этапе посыл жительницы был в том, что всё плохо: всё отваливается, бежит, сыпется. Дом сдали не вовремя, но мы дико извиняемся — те товары, которые мы заказывали в июле 2022 года, мы получили только в январе. Передача ключей должна была пройти до 30 марта, мы 4 или 7 апреля известили, что готовы к выдаче. По сути задержали на 15 дней из-за трудностей с поставками оборудования и материалов — это не повод начинать тюкать застройщика.
Андрей отметил, что застройщик не скрывается от жильцов, исправляет свои недочеты и готов к любому диалогу. По его словам, жительница регулярно писала в отношении компании претензии, а ее представители аргументировали всё законными актами. После того, уверяет Андрей, как доводы закончились, на них началась «информационная атака».
— Мы не понимаем, что делать в этой ситуации: малейшая зацепка превращается в раздутие проблемы. Например, с канализацией. Строители сливали воду, тряпки и стройматериал в канализацию. Она забилась в подвале. Из-за того, что стояк наполнился, водой выдавило пробку, и вся эта чача выскочила наружу. Это эксплуатационные обычные моменты, а раздувать из этого проблему — ну это не правда, — заявил представитель застройщика.
Прокомментировали в компании и ситуацию с затоплением верхних этажей. Андрей пояснил, что ветер задул дождь в вентиляционные решетки и там выступила влага. Застройщик вызвал подрядчика, и решетку развернули в другую сторону. Но нарушение гидроизоляции в месте примыкания дома к парковке он признал.
— Там просто влажная стена, не то что ручей бежит. 15 кв. м примыкания. Работает уже бригада, делает гидроизоляцию. Через неделю всё это засыпят, восстановят благоустройство — нет в этом катастрофы, чтобы говорить о том, что их обманули. Все исправляем, делаем, — заверил Андрей.
В завершение разговора он опроверг, что покупателям обещали отделку white box — по его словам, ни на сайте, ни в договорах долевого участия, ни в буклетах такой информации не было. По его мнению, таким образом квартиры продавали риелторы.
Готовы и к суду, и к переговорам
Недовольные жильцы обратились к юристам и намерены отстаивать свои права по закону. Директор юридической компании «ФИНПРАВ» Вадим Бадмаев отметил в разговоре с журналистом НГС, что у них есть претензии к выполненной застройщиком работе. Сначала они попытаются обсудить ситуацию с юристами компании, а в случае чего готовы идти в суд и отстаивать свои права там. Также юрист отметил, что в ситуации с подтоплениями можно усмотреть недочеты в работе и застройщика, и управляющей компании.
— Тут усматриваем две причинно-следственные связи: результат некачественного строительства и недостаточной работы УК в плане текущего обслуживания. Высока вероятность, что были просчеты при стройке, со стороны УК можем усмотреть отсутствие должного быстрого реагирования. Имеем факт, что УК игнорирует эту историю и отправляет разбираться с застройщиком, — заявил Вадим Бадмаев.
Это не первый случай в Новосибирске, когда новые дома заливает водой. Ранее НГС писал о том, что в элитном ЖК «На декабристов» прорвало трубу. Жители боролись с потопом: залило не только подъезд, но и квартиры.