Нет ливневой канализации: в мэрии объяснили, почему затопило дом во время ливня на Фасадной

В ответ на запрос НГС в мэрии со ссылкой на администрацию Ленинского района подтвердили, что в доме № 26 на Фасадной действительно произошло подтопление подъездов. По словам властей, из-за отсутствия ливневой канализации около дома переполнились арыки, после чего вода начала топить проезжую часть дорог, а затем — подъезды здания.

