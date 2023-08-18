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Нет ливневой канализации: в мэрии объяснили, почему затопило дом во время ливня на Фасадной

Несмотря на происшествие, строительство ливневки не предусмотрено в ближайшие годы

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Из-за отсутствия ливневой канализации около дома переполнились арыки

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В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с потопом в жилом доме на Фасадной, который произошел во время сильного ливня 12 августа. В тот день вода полилась в подъезды здания, жители вычерпывали ее ведрами.

В ответ на запрос НГС в мэрии со ссылкой на администрацию Ленинского района подтвердили, что в доме № 26 на Фасадной действительно произошло подтопление подъездов. По словам властей, из-за отсутствия ливневой канализации около дома переполнились арыки, после чего вода начала топить проезжую часть дорог, а затем — подъезды здания.

— Была осуществлена попытка поставить откачивающие насосы, но безрезультатно, так как ближайшие канализационные колодцы находились на подпоре. Техническая возможность провести откачку воды в многоквартирном доме появилась после откачки внутриквартальной сети канализации силами МУП «Горводоканал». На утро 13 августа вода была откачана, — указано в ответе на запрос журналиста.

Обслуживанием имущества собственников квартир в доме занимается управляющая организация ЗАО «УК «СПАС-Дом»». По информации администрации района, управляющая компания откачала воду из подвального помещения дома, сейчас она отсутствует как в подъездах, так и в подвале здания.

По информации «Контур.Фокуса», ЗАО «УК «СПАС-Дом»» образовали в Новосибирске, гендиректором компании выступает Евгений Малай. На конец прошлого года выручка организации составила 868,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 849 тысяч рублей.

Вместе с тем в мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса уточнили, что сети ливневой канализации отсутствуют на улице Фасадной, в том числе в районе подтопленного дома. Ее не планируется строить в ближайшие годы.

— Схемой централизованной ливневой системы водоотведения города Новосибирска на 2017–2027 годы, утвержденной постановлением мэрии от 27.09.2017 № 4410, ее строительство на указанном участке территории не предусмотрено, — сообщили в мэрии.

О том, когда планируется сделать ливневку около многоквартирного дома, в ответе городских властей не уточняется. Между тем в мэрии сообщили, что жильцы многоквартирного дома не подавали в УК и администрацию района заявлений о причинении ущерба имуществу после потопа в здании.

12 августа в Новосибирске во время дождя затопило несколько квартир в доме на улице Дуси Ковальчук. По словам жильцов, потоп произошел из-за протечки крыши.

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