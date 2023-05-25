«Это наша помойка»: жителей домов в центре Новосибирска рассорила мусорная площадка — они пошли в прокуратуру и мэрию

— Проблема не только в мусоре. Площадка фактически перегораживает тротуар, люди ходят по дороге с колясками. Мэрия прислала ответ, что там собак не обнаружено. Хотя мы на собак не жаловались. Мы говорили о том, что, так как мусорка переполняется, там собаки лазят, но мы не просили искать собак, — рассказал НГС член инициативной группы.

Мужчина предоставил копию ответа мэрии, в которой указано, что площадка находится в удовлетворительном состоянии, а вывоз мусора проходит по графику. Там же написано, что решение о переносе площадки в другое место могут принять только собственники дома на улице 1905 года, 83 .