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«Это наша помойка»: жителей домов в центре Новосибирска рассорила мусорная площадка — они пошли в прокуратуру и мэрию

Жильцы считают, что площадка мешает проходу, а муниципальные службы ее плохо убирают

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Жильцы соседних домов считают, что мусорка мешает движению и портит вид

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Жители домов в центре Новосибирска обратились в мэрию и прокуратуру из-за неудобной мусорной площадки. Они утверждают, что ее плохо убирают и она мешает проходу. В ТСЖ дома, которое отвечает за площадку, заявили, что проблема заключается в некачественной работе регионального оператора.

«Проблема не только в мусоре»

Новосибирцы недовольны площадкой рядом с домом на улице 1905 года, 83.

— Проблема не только в мусоре. Площадка фактически перегораживает тротуар, люди ходят по дороге с колясками. Мэрия прислала ответ, что там собак не обнаружено. Хотя мы на собак не жаловались. Мы говорили о том, что, так как мусорка переполняется, там собаки лазят, но мы не просили искать собак, — рассказал НГС член инициативной группы.

Мужчина предоставил копию ответа мэрии, в которой указано, что площадка находится в удовлетворительном состоянии, а вывоз мусора проходит по графику. Там же написано, что решение о переносе площадки в другое место могут принять только собственники дома на улице 1905 года, 83.

Новосибирец добавил, что периодически площадку убирают, но через 20–30 минут мусор появляется снова.

— Позиция прокуратуры такова, что контейнеры находятся на земельном участке дома № 83 и они не имеют права убирать. Мы снова написали жалобу. Это место складирования было утверждено до того, как этот район застроился, и понятно, что на этом маленьком пятачке не было такого количества новых домов, — описал он проблему.

В новом обращении в мэрию и прокуратуру, которое он прислал, указано, что жители хотят сделать на месте площадки дорогу и тротуары, облагородить территорию и убрать мусорку.

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Местные жители рассказали, что на площадке скапливается много мусора

Видео: читатель НГС

«Муниципальные службы плохо убирают»

В ТСЖ «Улица 1905 года-83» журналисту НГС рассказали, что знают о проблеме. По словам сотрудницы товарищества, в проблеме виноваты муниципальные службы.

— Это на нашей территории, наша помойка. Единственное, что муниципальные службы плохо убирают, но это проблема города, не наша. Вчера наши ребята под ноль всё сделали. У нас 4 дома вокруг, которые жалуются, они и валят нам этот мусор, — рассказала она НГС.

По словам представителя ТСЖ, мусор вывозят не каждый день, а когда вывозят, делают это некачественно. Например, 23 мая контейнеры были переполнены, и сотрудники МУП «САХ» сбросили часть мусора за них.

— Кто-то не работает, а мы крайние. Я знаю, кто пишет: одна вот купила в новом доме квартиру, всё время лазит и бегает. У них за домом помойки, они туда не ходят, им неудобно, сами к нам лазят, — поделилась сотрудница.

НГС направил запрос в пресс-службу мэрии и МУП «САХ».

О перебоях с вывозом мусора в некоторых районах Новосибирска сообщали в начале года, после того как внешний управляющий регоператора расторг договоры между «Экологией-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н». По его мнению, договор с «ЭкоТранс-Н» ухудшал финансовое положение «Экологии-Новосибирск». Из-за этого утром 10 января мусоровозы «ЭкоТранса» не пускали на мусорные полигоны, на дороге собралась очередь из машин.

В мэрии перебои объясняли тем, что компания «ЭкоТранс-Н» вовремя не передала необходимую информацию. В «ВИС» в свою очередь заявили, что договоры «ЭкоТранс-Н» на перевозку твердых бытовых отходов не предусматривали передачу кому-либо контактной информации.

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