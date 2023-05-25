«Это наша помойка»: жителей домов в центре Новосибирска рассорила мусорная площадка — они пошли в прокуратуру и мэрию

Жители домов в центре Новосибирска обратились в мэрию и прокуратуру из-за неудобной мусорной площадки. Они утверждают, что ее плохо убирают и она мешает проходу. В ТСЖ дома, которое отвечает за площадку, заявили, что проблема заключается в некачественной работе регионального оператора.
«Проблема не только в мусоре»
Новосибирцы недовольны площадкой рядом с домом на улице 1905
— Проблема не только в мусоре. Площадка фактически перегораживает тротуар, люди ходят по дороге с колясками. Мэрия прислала ответ, что там собак не обнаружено. Хотя мы на собак не жаловались. Мы говорили о том, что, так как мусорка переполняется, там собаки лазят, но мы не просили искать собак, — рассказал НГС член инициативной группы.
Мужчина предоставил копию ответа мэрии, в которой указано, что площадка находится в удовлетворительном состоянии, а вывоз мусора проходит по графику. Там же написано, что решение о переносе площадки в другое место могут принять только собственники дома на улице 1905
Новосибирец добавил, что периодически площадку убирают, но через
— Позиция прокуратуры такова, что контейнеры находятся на земельном участке дома
В новом обращении в мэрию и прокуратуру, которое он прислал, указано, что жители хотят сделать на месте площадки дорогу и тротуары, облагородить территорию и убрать мусорку.
«Муниципальные службы плохо убирают»
В ТСЖ «Улица 1905 года-83» журналисту НГС рассказали, что знают о проблеме. По словам сотрудницы товарищества, в проблеме виноваты муниципальные службы.
— Это на нашей территории, наша помойка. Единственное, что муниципальные службы плохо убирают, но это проблема города, не наша. Вчера наши ребята под ноль всё сделали. У нас
По словам представителя ТСЖ, мусор вывозят не каждый день, а когда вывозят, делают это некачественно. Например,
— Кто-то не работает, а мы крайние. Я знаю, кто пишет: одна вот купила в новом доме квартиру, всё время лазит и бегает. У них за домом помойки, они туда не ходят, им неудобно, сами к нам лазят, — поделилась сотрудница.
НГС направил запрос в пресс-службу мэрии и МУП «САХ».
О перебоях с вывозом мусора в некоторых районах Новосибирска сообщали в начале года, после того как внешний управляющий регоператора расторг договоры между «Экологией-Новосибирск» и «
В мэрии перебои объясняли тем, что компания «