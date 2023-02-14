«Состояние теплосетей известно»: в СГК объяснили нарушения, которые нашел Ростехнадзор

— Состояние теплосетей в Новосибирске известно. Мелкие повреждения на трубопроводах из-за высокого износа коммуникаций возникают регулярно. Устраняем их по мере выявления. В периоды сильных морозов ставим дефекты на контроль, чтобы не отключать теплоснабжение в холода, и устранить их при повышении температуры, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

