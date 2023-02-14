«Состояние теплосетей известно»: в СГК объяснили нарушения, которые нашел Ростехнадзор

В «Сибирской генерирующей компании» объяснили отсутствие теплоизоляции на трубах кражами материала, а отсутствие экспертизы промышленной безопасности — погодой. Ранее региональный Ростехнадзор нашел 136 нарушений безопасности на объектах компании.
Накануне в ведомстве сообщили, что на трубопроводах есть дефекты, отсутствует теплоизоляция, а экспертизу промышленной безопасности для оценки состояния труб, камер и каналов не проводили.
— Состояние теплосетей в Новосибирске известно. Мелкие повреждения на трубопроводах из-за высокого износа коммуникаций возникают регулярно. Устраняем их по мере выявления. В периоды сильных морозов ставим дефекты на контроль, чтобы не отключать теплоснабжение в холода, и устранить их при повышении температуры, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
В организации добавили, что кражи теплоизоляции происходят регулярно. СГК восполняет недостаток материалов, для этого есть отдельная программа.
— Что касается экспертиз промышленной безопасности на тепловых сетях — надо понимать, что они предполагают отключение отопления и горячего водоснабжения, проведение гидравлических испытаний. Зимой это невозможно, — пояснили в компании.
С 2022 года СГК реализует инвестиционную компанию по ремонту сетей, она рассчитана на 10 лет. Первые ощутимые результаты ждут через 3–4 года.
На прошлой неделе стало известно, что СГК и мэрия Новосибирска заключили концессию на 4,9 миллиарда рублей. Компания должна вложить эти средства в реконструкцию муниципальных теплосетей и котельных.