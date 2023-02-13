136 нарушений в работе теплосетей СГК в Новосибирске выявил Ростехнадзор

Сибирское управление Ростехнадзора при внеплановой проверке теплосетей выявило 136 нарушений безопасности. Сети принадлежат «Новосибирской теплосетевой компании» (СГК).
— Установлено, что не проведена экспертиза промышленной безопасности для оценки фактического состояния трубопроводов тепловых сетей и экспертиза промышленной безопасности здания и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов на тепловых сетях (камер, каналов, неподвижных опор, подвижных опор); отсутствует тепловая изоляция трубопроводов; имеется дефекты (свищи) на трубопроводах, — говорится в отчете Ростехнадзора по итогам проверки.
В отношении четырех сотрудников СГК возбуждены протоколы по ч .1 ст. 9.1 КоаП (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).
ООО «Новосибирская теплосетевая компания» — один из двух учредителей ООО «Сибирская генерирующая компания», НТК принадлежит
8 февраля стало известно, что концессию на 4,9 миллиарда рублей заключили СГК и мэрия Новосибирска. Средства пойдут на модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию тепловых сетей. Подробности — в материале.