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136 нарушений в работе теплосетей СГК в Новосибирске выявил Ростехнадзор

Четырем энергетикам грозят штрафы

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Возможной причиной внеплановой проверки стал недавний взрыв в жилом доме

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Сибирское управление Ростехнадзора при внеплановой проверке теплосетей выявило 136 нарушений безопасности. Сети принадлежат «Новосибирской теплосетевой компании» (СГК).

— Установлено, что не проведена экспертиза промышленной безопасности для оценки фактического состояния трубопроводов тепловых сетей и экспертиза промышленной безопасности здания и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов на тепловых сетях (камер, каналов, неподвижных опор, подвижных опор); отсутствует тепловая изоляция трубопроводов; имеется дефекты (свищи) на трубопроводах, — говорится в отчете Ростехнадзора по итогам проверки.

В отношении четырех сотрудников СГК возбуждены протоколы по ч .1 ст. 9.1 КоаП (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

ООО «Новосибирская теплосетевая компания» — один из двух учредителей ООО «Сибирская генерирующая компания», НТК принадлежит 0,1 % имущества СГК, остальное — АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Согласно информации «Контур.Фокуса», уставный капитал «Новосибирской теплосетевой компании» — 4 698 167 000 рублей, основной владелец — АО «Сибирская энергетическая компания».

8 февраля стало известно, что концессию на 4,9 миллиарда рублей заключили СГК и мэрия Новосибирска. Средства пойдут на модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию тепловых сетей. Подробности — в материале.

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