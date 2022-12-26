Дома для ФСБ. Особые жильцы особых многоэтажек не могут справиться со своими коммунальщиками

Александра Власенко живет в первом доме со своими пожилыми родителями. Родители уже на пенсии, квартира — в частной собственности, поэтому девушка рассказывает обо всех проблемах, не скрывая своего имени. Остальные жители, с кем удалось поговорить корреспонденту НГС, замечали, что они еще действующие сотрудники ведомств, живут в служебных квартирах, поэтому просили не называть их имена.



— На управляющую компанию «МНК Сервис — НСК» постоянно поступают жалобы от жильцов: придомовая территория не убирается и содержание домов оставляет желать лучшего. В домах не проводится текущий ремонт: облупленные стены, текла кровля, постоянные проблемы с лифтами, которые регулярно зависают, штукатурка вываливается. В подъездах стали реже убирать, а в лифте вообще на пол кладут куски картона, чтобы, вероятно, пол не затаптывали и чтоб не мыть его. <…> Батареи в квартирах постоянно текут, а специалисты из управляющей компании могут прийти через неделю. <…> А деньги на текущий ремонт сдаются ежемесячно, но никакого отчета по их тратам нет ни за 2021 год, ни за 2022 год, — перечисляет девушка.

