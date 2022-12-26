Дома для ФСБ. Особые жильцы особых многоэтажек не могут справиться со своими коммунальщиками

Собственники трех домов на улице Сухарная, которые были построены для Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, уже не первый год пытаются добиться от своей управляющей компании наведения порядка. Как рассказывают жильцы, в домах промерзают стены, текут батареи, отваливается штукатурка, выломаны дверные косяки… Но коммунальщики не спешат исправлять ситуацию, а за собранные деньги, утверждают жильцы, не спешат отчитываться. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил местные проблемы, которые очень сильно напомнили трудности другого дома, так же построенного по заказу ФСБ, и обнаружил, что управляющая компания состоит из родственников.
Три дома для ФСБ
Три дома на улице Сухарная с номерами 76/1, 76/2 и 76/3 построены для Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области более десяти лет назад. Проживают в них и действующие сотрудники в служебных квартирах, и вышедшие на пенсию, приватизировавшие жилье. И уже не один год, как рассказали корреспонденту НГС сами жильцы, они добиваются, чтобы управляющие их домами коммунальщики начали работать нормально: привели в порядок здания и отчитались за потраченные деньги.
Александра Власенко живет в первом доме со своими пожилыми родителями. Родители уже на пенсии, квартира — в частной собственности, поэтому девушка рассказывает обо всех проблемах, не скрывая своего имени. Остальные жители, с кем удалось поговорить корреспонденту НГС, замечали, что они еще действующие сотрудники ведомств, живут в служебных квартирах, поэтому просили не называть их имена.
— На управляющую компанию «МНК Сервис — НСК» постоянно поступают жалобы от жильцов: придомовая территория не убирается и содержание домов оставляет желать лучшего. В домах не проводится текущий ремонт: облупленные стены, текла кровля, постоянные проблемы с лифтами, которые регулярно зависают, штукатурка вываливается. В подъездах стали реже убирать, а в лифте вообще на пол кладут куски картона, чтобы, вероятно, пол не затаптывали и чтоб не мыть его. <…> Батареи в квартирах постоянно текут, а специалисты из управляющей компании могут прийти через неделю. <…> А деньги на текущий ремонт сдаются ежемесячно, но никакого отчета по их тратам нет ни за 2021 год, ни за 2022 год, — перечисляет девушка.
Из того, что управляющая компания сделала за последнее время, заметила Александра Власенко, так это отремонтировала крышу и установила железные двери, но не везде вставила вырванные косяки и плинтусы.
Жильцы регулярно пишут жалобы и в саму управляющую компанию, и в ГЖИ, а жилищная инспекция даже периодически штрафует «МНК Сервис — НСК». За последние два года, как показывает система «Контур.Фокус», из тринадцати внеплановых проверок ГЖИ в семи — нарушения зафиксированы.
— Но управляющая компания либо игнорирует эти жалобы, либо вот так поступает: как-то один из жильцов предложил составить коллективную жалобу в ГЖИ, так его сразу же удалили из общедомового чата, который организован управляющей компанией. Жалобы в ГЖИ жильцы пишут чуть ли не каждый месяц, а самой управляющей компании претензии в чат пишут каждую неделю, — замечает Александра.
Промерзающие квартиры и ремонт за свой счет
Однажды жители дома
Самые серьезные проблемы: промерзающие стены в некоторых квартирах и вечно забивающаяся грязью система централизованного отопления. Из-за чего тепло регулярно отключают, чтобы прочистить забившуюся систему. И в такие моменты температура в квартирах может упасть до 15 градусов. За эту зиму, уточнили жильцы, такое случалось уже четыре раза.
Еще один житель, чья квартира регулярно промерзает так, что в каждой комнате приходится держать по обогревателю, просит не называть его имя.
— Я — действующий сотрудник Погрануправления, нам нельзя жаловаться… Эта управляющая компания у нас с 2020 года. До этого была по сути такая же управляющая: что те ничего особо не делали, что эти особо ничего не делают. Меняли прежнюю управляющую компанию [«Жилком»] на собрании собственников. И первое время новая управляющая [«МНК Сервис — НСК»] даже что-то делала: красила, белила… Возможно, многие проблемы из-за того, что когда-то дом построили некачественно. Но об этом может только экспертиза сказать… В ГЖИ жалобы пишут жильцы часто, в чатах даже обсуждали возможность обращения в прокуратуру, но чтобы до этого дошло — я не слышал, — описал ситуацию местный житель.
Этот действующий сотрудник заметил также, что Погрануправление к перечисленным проблемам отношения не имеет, а, наоборот — само постоянно составляет претензии коммунальщикам.
Позиция коммунальщиков из управляющей компании
С 2020 года управляет тремя домами на улице Сухарная ООО «МНК Сервис-НСК». До этого домами занималась управляющая компания «Жилком». Но работа «Жилкома» жильцам не нравилась, и они решили поменять управляющую компанию на другую: предложили взять дома под свой контроль инженеру из «Жилкома» Константину Викторовичу Мешалкину.
Один из жильцов в разговоре с журналистом НГС заметил, что Константин в то время зарекомендовал себя чуть ли не единственным ответственным работником из всего «Жилкома». Сейчас Мешалкин — всё так же инженер, а вместе с тем — исполняющий обязанности директора «МНК Сервис- НСК». Правда, только вот жильцы недовольны уже работой и новой УК.
Сам Константин Мешалкин в разговоре с журналистом согласился лишь с частью претензий. Про некоторые же, например, про долгую замену текущих батарей, сказал, что это не так: ремонт проходит в установленные законом сроки. Как и отчетность, мол, появится в установленные сроки.
— По отоплению, конечно, проблемы есть. У нас раньше была собственная газовая котельная, а потом ее передали городу, и город принял решение, что ее нерентабельно содержать. Сделали реконструкцию, стал это ЦТП — центральный тепловой пункт, и подключили к городским сетям ТЭЦ-5. А так как мы находимся в самом конце теплосети, к нам приходят большие объемы грязи, вследствие чего забиваются системы отопления — как внутриквартирного, так и домового. А когда забивается внутриквартирное оборудование, то отопление останавливается… И фильтры стоят, и в мэрию претензию писали… В прошлом году подняли вопрос на уровне города. Но как быстро он решится — непонятно, — рассказал корреспонденту НГС исполняющий обязанности директора «МНК Сервис-НСК» Константин Мешалкин.
Так же, заметил Мешалкин, промерзание квартир зависит от дефектов, допущенных застройщиком еще при строительстве. Устранить это можно только через ремонт самих квартир.
— Ремонт в доме не делался с момента его постройки. Но мелкий ремонт делается. Будет собрание в первом квартале 2023 года — представим смету на капитальный ремонт подъездов. Дальше будем принимать решение: может, будем поднимать тарифы. Капитальный же ремонт домов намечен на 2035 год. А застройщик (ООО «МСК Альфа». — Прим. ред.) уже ликвидирован, поэтому никаких претензий ему не предъявишь. Да и гарантийный срок по домам — пять лет — уже прошел, — пояснил руководитель «МНК Сервис-НСК».
Константин Мешалкин также рассказал, что компания уже второй год судится с предыдущей УК, пытаясь получить с них около 800 тысяч рублей. По версии Мешалкина, эти деньги коммунальщики из «Жилкома» собрали с жильцов трех домов, но не передали «МНК Сервис-НСК». Но руководитель «Жилкома» заявил журналисту, что они сменившим их коммунальщикам ничего не должны.
— Задолженности [нашей тут] нет, так как у жителей [оставались] долги перед нами, включая вот эти отчетные статьи, включая — текущий ремонт. Поэтому отдать то, чего у нас нет, мы не можем, — озвучил позицию своей компании директор ООО УО «Жилком» Александр Кондалев.
Маленький семейный коммунальный бизнес
Управляющая компания «МНК Сервис-НСК» образована в июне 2019 года. По информации системы «Контур.Фокус», работает в ней всего четыре человека. Жильцы, рассказывая о своей управляющей компании, отмечают, что она — семейная, мол, работают в ней муж с женой: инженер и руководитель Константин Викторович Мешалкин, а также его жена — бухгалтер. Сам Мешалкин, отвечая на вопрос журналиста о «семейности», делает паузы, словно подбирая слова для ответа.
— Ну-у-у, не то что прям [семейная]… Есть подрядчики разные, — замечает Константин Мешалкин и подтверждает: бухгалтером в «МНК Сервис-НСК» действительно работает его жена.
А еще в «МНК Сервис-НСК», рассказывают жильцы, сантехником-электриком работает Никита Мешалкин. С отчеством Константинович. Константин Мешалкин подтвердил, что это его сын. А директором компании, по данным «Контур.Фокус», является Виктор Николаевич Мешалкин. Оформлено же юрлицо на Мешалкину Наталью Валерьевну. Ей принадлежит 100% компании. Константин Викторович Мешалкин заметил, что это его родственница. Ни с какими другими компаниями Мешалкины, по крайней мере официально, не связаны. У Виктора Николаевича была фирма по производству машин и оборудования ТОО «Ледис», но в 2016 году она перестала существовать.
Финансовые показатели ООО «МНК Сервис-НСК» на конец 2021 года следующие: выручка — 10,2 миллиона рублей, чистая прибыть — 66 тысяч рублей. На конец 2020 года в компании всё было хуже: выручка составила 6,15 миллиона рублей, а вот чистой прибыли на конец года не было совсем. В финансовых показателях на конец 2020 года зафиксирован чистый убыток в размере 355 тысяч рублей.
В октябре 2021 года НГС опубликовал расследование, как в регионе действуют строительные фирмы с сомнительными учредителями, крупными госзаказами и некачественными работами. Расследование было проведено на примере еще одного дома, построенного для Погрануправления ФСБ России по Новосибирской области, расположенного по адресу: улица Титова, 232/1.