Объявлены даты проведения ярмарки для садоводов и огородников — она будет идти два дня
Покупателям дадут бесплатные консультации по самостоятельному выращиванию овощей, цветов и фруктов
2 и 3 сентября в Новосибирске пройдет общегородская ярмарка по продаже товаров для садоводов и огородников.
С 10:00 до 18:00 у ДК имени Чкалова (проспект Дзержинского, 34/1) можно купить семена, саженцы, средства за уходом за садом и огородом, удобрения и инвентарь, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Местные производители представят на ярмарке продовольственные товары, посетителям мэрией Новосибирска обещаны бесплатные профессиональные консультации по вопросам выращивания садовых и огородных культур. Заявки на участие подали более сотни организаций и частников.
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