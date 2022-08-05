«Запах может напоминать аромат розы»: в Новосибирске открылась ярмарка мёда — дягилевый оказался самым дорогим
На урожай мёда и его стоимость повлияла засуха
В Новосибирске на площади Пименова перед ГПНТБ СО РАН открылся IV Сибирский форум пчеловодства — десятки пасечников привезли самые различные виды мёда.
Ярмарка продлится с 5 августа по 3 сентября. Также на площади пройдет церемония освящения мёда к празднику Медовый Спас и торжества, посвященные Яблочному и Ореховому Спасу. Мы узнали, во сколько обойдется мёд и откуда его привозят.
— Вся медово-пчеловодческая продукция имеет соответствующие сертификаты, награды конкурсов и свидетельства качества, а также проходит дополнительную экспертную оценку, — уточнили в администрации города.
Как рассказали продавцы мёда, цены на него зависят от сорта. Например, за 1 килограмм гречишного мёда покупатели отдадут 400 рублей, а вот за дягилевый мёд — от 800 до 1200 рублей за килограмм. Продавцы назвали причину, по которой дягилевый мёд вырос в цене в этом году: виной всему оказалась засуха.
— В первую очередь люди смотрят на цвет: кому-то нравится мёд янтарного цвета (например, липовый или донниковый), некоторые отдают предпочтение продукции более темного оттенка (например, дягилевый или таежный), — поделилась советами по выбору мёда пчеловод Светлана. — Во-вторых, необходимо понюхать мёд — запах некоторых сортов может напоминать аромат розы. Ну и, конечно, нужно пробовать: светлый мёд имеет нежный вкус, а темный — более терпкий и насыщенный. Чтобы продемонстрировать качество мёда, пасечники показывают, как он льется — продукт должен стекать плавно, ровной струей. Также важным показателем является вес: в литровую банку мёда должен помещаться продукт весом не менее чем 1400 грамм.
Кроме мёда и медовой продукции (свечи, соты, маточное молочко), на ярмарке представлены алтайские яблоки и масло, орехи, травяные чаи, грибы, ягоды, а также одежда, кожаные изделия и сувениры из эпоксидной смолы.
Напомним, что 1 августа на площади Карла Маркса в Новосибирске открылась ярмарка, на которой родители могут найти необходимые вещи и канцтовары для школьников.