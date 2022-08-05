«Запах может напоминать аромат розы»: в Новосибирске открылась ярмарка мёда — дягилевый оказался самым дорогим

— В первую очередь люди смотрят на цвет: кому-то нравится мёд янтарного цвета (например, липовый или донниковый), некоторые отдают предпочтение продукции более темного оттенка (например, дягилевый или таежный), — поделилась советами по выбору мёда пчеловод Светлана. — Во-вторых, необходимо понюхать мёд — запах некоторых сортов может напоминать аромат розы. Ну и, конечно, нужно пробовать: светлый мёд имеет нежный вкус, а темный — более терпкий и насыщенный. Чтобы продемонстрировать качество мёда, пасечники показывают, как он льется — продукт должен стекать плавно, ровной струей. Также важным показателем является вес: в литровую банку мёда должен помещаться продукт весом не менее чем 1400 грамм.