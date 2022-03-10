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Мэрия Новосибирска пообещала до 15 марта очистить крыши от снега

2830 домов собираются убрать меньше, чем за неделю

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В городе собираются очистить почти 3000 крыш

В городе собираются очистить почти 3000 крыш

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Очистку крыш многоэтажных домов в Новосибирске планируют завершить до 15 марта. Также в городе убирают наледь с лоджий и карнизов.

— У нас подлежит очистке 2830 кровель многоквартирных домов, полный сброс снега мы планируем завершить до 15 марта. Идет уборка снежных навесов, уборка снега и льда с карнизов, с верхних этажей, лоджий домов. Выполнены работы на 960 кровлях управляющими компаниями, — рассказал глава департамента ЭКХ и энергетики Дмитрий Перязев 10 марта во время аппаратного совещания в мэрии.

По его словам, на прошлой неделе специалисты мэрии проверили состояние 1209 крыш домов. На 36 из них нашли нарушения.

При несвоевременной уборке крыш снег может обрушиться на автомобиль или прохожего. Так, в феврале на машину сибирячки обрушилась «лавина», когда она ехала по Красному проспекту. Мы объясняли в инструкции, что делать автовладельцам, которые оказались в такой ситуации, чтобы им возместили ущерб.

А в декабре снег обвалился на коляску с двухлетним ребенком. Травмы получила его мать.

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