Мэрия Новосибирска пообещала до 15 марта очистить крыши от снега

Очистку крыш многоэтажных домов в Новосибирске планируют завершить до 15 марта. Также в городе убирают наледь с лоджий и карнизов.

— У нас подлежит очистке 2830 кровель многоквартирных домов, полный сброс снега мы планируем завершить до 15 марта. Идет уборка снежных навесов, уборка снега и льда с карнизов, с верхних этажей, лоджий домов. Выполнены работы на 960 кровлях управляющими компаниями, — рассказал глава департамента ЭКХ и энергетики Дмитрий Перязев 10 марта во время аппаратного совещания в мэрии.

