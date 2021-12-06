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В Новосибирске снежная глыба упала на коляску с двухлетним мальчиком

Травму получила мама ребенка

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Снежная глыба упала на коляску с ребенком

Снежная глыба упала на коляску с ребенком

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В Новосибирске в Октябрьском районе 3 декабря снежная глыба упала на коляску с двухлетним ребенком. В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что проводится проверка.

Как сообщил источник НГС, в пятницу в 7 часов вечера, на маму с ребенком, который был в коляске, упала снежная глыба с балкона. Происшествие произошло рядом с домом 185 по улице Толстого. 25-летнюю маму ребенка доставили в 3-ю больницу.

— Снежная масса упала с козырька балкона 5-го этажа. На момент осмотра данных о сотрясении мозга нет, — рассказал источник НГС.

В управляющей компании «УКЖХ Октябрьского района» корреспонденту НГС обещали перезвонить и разъяснить ситуацию. На момент публикации из УК никто не звонил.

В феврале 2021 года на Красном проспекте с крыши сбрасывали снег на прохожих — он попал в ребенка.

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