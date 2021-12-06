В Новосибирске снежная глыба упала на коляску с двухлетним мальчиком

В Новосибирске в Октябрьском районе 3 декабря снежная глыба упала на коляску с двухлетним ребенком. В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что проводится проверка.
Как сообщил источник НГС, в пятницу в 7 часов вечера, на маму с ребенком, который был в коляске, упала снежная глыба с балкона. Происшествие произошло рядом с домом 185 по улице Толстого.
— Снежная масса упала с козырька балкона
В управляющей компании «УКЖХ Октябрьского района» корреспонденту НГС обещали перезвонить и разъяснить ситуацию. На момент публикации из УК никто не звонил.
В феврале 2021 года на Красном проспекте с крыши сбрасывали снег на прохожих — он попал в ребенка.