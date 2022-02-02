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Пониженное давление: мэрия объяснила, куда делась вода в части домов Новосибирска

Об отсутствии холодной воды с вечера сообщали горожане и служба 051

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Автомобилистам и пешеходам приходилось передвигаться по дороге, залитой водой

Автомобилистам и пешеходам приходилось передвигаться по дороге, залитой водой

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Перебои с холодной водой на левом берегу Новосибирска, которые возникли вечером 1 февраля, произошли из-за повреждения на водопроводе. Его зафиксировали в 22:35.

Об отключении холодного водоснабжения накануне рассказали в диспетчерской службе 051. Сегодня утром об отсутствии воды сообщали жители Станиславского жилмассива и других домов в Ленинском и Кировском районах. В лицее № 101 из-за этого отменили занятия. При этом участок дороги на Немировича-Данченко оказался затоплен водой.

— Отключений подачи холодного водоснабжения МУП Новосибирска «Горводоканал» не производил. В результате повреждения водопровода потребители находились на пониженном давлении. Пониженное давление в сети холодного водоснабжения было в квартале, ограниченном улицами Станиславского — Титова — Вертковской — Немировича-Данченко, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент ЖКХ и энергетики.

Мэрия сообщила, что на данный момент поврежденный участок водопровода локализовали, а давление в системе восстановили. В «Горводоканале» НГС не прокомментировали причины перебоев с холодной водой.

Ранее НГС писал о том, почему на левом берегу Новосибирска возникают перебои с отоплением и горячей водой. Об этом рассказали эксперты в сфере ЖКХ.

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Горводоканалхолодная водаЖКХ
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