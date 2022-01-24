«Люди не могут принять душ». Жители Чистой Слободы второй день сидят без воды из-за забитой канализации

Жители микрорайона «Чистая Слобода» в Новосибирске второй день живут без воды. Причиной стал засор на насосной станции, который коммунальщики никак не могут устранить.
— Воды до сих пор нету. Обещали в шесть включить — не включили, в семь сказали — не включили. Сейчас до сих пор кормят «завтраками», говорят, что сегодня [включат], в итоге сидят все без воды. В аварийку дозвониться невозможно. Звонишь в мэрию, там отправляют в управляющую компанию. В УК разводят руками. Под окнами стоят, откачивают, но воды всё равно нет. <...> Люди не могут принять душ, сходить в санузел и банально воспользоваться удобствами жизни. Хуже приходится тем, у кого дети, — сообщил в редакцию НГС местный житель.
Еще одна читательница сообщила, что вечером к домам не осуществляется подвоз воды.
Корреспонденту не удалось дозвониться круглосуточной диспетчерской УК «Чистая Слобода».
В Аварийно-диспетчерской службе Новосибирска уточнили, что пока время окончания работ перенесено на 21:00.
— Аварийное отключение в связи устранением затора канализации. На месте работает подрядная организация и управляющая компания, — пояснил диспетчер.
В начале января почти 60 домов в центре Новосибирска остались без отопления на ночь из-за аварии на теплосети.