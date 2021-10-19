Блогер из Новосибирска помог женщине, которая 35 лет живет в бочке. Эта история прогремела на всю страну

— Мне показалось, что нужно помочь, особенно после того, как почитали статью. Захотелось приехать, помочь, узнать, стало очень жалко бабушку. Тем более [Омск] не сильно далеко от Новосибирска: как правило, когда люди нам скидывают какие-то истории, их герои обычно очень далеко. А мы на тот момент как раз ездили помогать в Барабинск другим нашим героям. Мы решили: нужно приехать и в Омск, — поделился Игорь.

Светлана Чернова переехала жить в дом-бочку в 1986 году, после того как в профкоме военного завода, на котором она трудилась, ей пообещали быстрее выдать квартиру. Планам не суждено было сбыться. В стране в этот момент грянула перестройка, и мечты о собственном жилье так и остались мечтами. Женщина не один раз обращалась за помощью к властям, но ничего, кроме как переезд в дом престарелых, чиновники предложить не могут.