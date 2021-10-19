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Блогер из Новосибирска помог женщине, которая 35 лет живет в бочке. Эта история прогремела на всю страну

Он пообещал оплатить ее кредит и привез полторы тонны угля

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Светлана Чернова больше чем полжизни вынуждена жить в железной бочке

Светлана Чернова больше чем полжизни вынуждена жить в железной бочке

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Новосибирский блогер Игорь Мёдов помог живущей в бочке жительнице Омска

История Светланы Черновой, которая живет в бочке последние 35 лет, после публикации на сайтах «Сети городских порталов» вышла далеко за пределы родного Омска. За прошедшие две недели к Светлане не раз приезжали журналисты и волонтеры, но реальную помощь смогли оказать лишь единицы. Среди них — блогер из Новосибирска Игорь Мёдов, который ведет канал на YouTube о социальной помощи пенсионерам, нуждающимся, бездомным и животным. На него подписаны более 700 тысяч человек. Именно подписчики и рассказали новосибирскому блогеру о Светлане.

— Мне показалось, что нужно помочь, особенно после того, как почитали статью. Захотелось приехать, помочь, узнать, стало очень жалко бабушку. Тем более [Омск] не сильно далеко от Новосибирска: как правило, когда люди нам скидывают какие-то истории, их герои обычно очень далеко. А мы на тот момент как раз ездили помогать в Барабинск другим нашим героям. Мы решили: нужно приехать и в Омск, — поделился Игорь.

Светлана Чернова переехала жить в дом-бочку в 1986 году, после того как в профкоме военного завода, на котором она трудилась, ей пообещали быстрее выдать квартиру. Планам не суждено было сбыться. В стране в этот момент грянула перестройка, и мечты о собственном жилье так и остались мечтами. Женщина не один раз обращалась за помощью к властям, но ничего, кроме как переезд в дом престарелых, чиновники предложить не могут.

Со слов женщины, очередь на получение жилья совсем не двигается

Со слов женщины, очередь на получение жилья совсем не двигается

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У Светланы живут кошка и бездомный прибившийся пес

У Светланы живут кошка и бездомный прибившийся пес

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При этом в дом престарелых женщина переезжать не хочет. Светлана говорит, что пока еще полна сил и очень любит заниматься своим огородом. На приусадебном участке она выращивает овощи и землянику.

Светлана не привыкла обращаться за помощью и рассчитывает только на свои силы. Несмотря на небольшую пенсию в 14 тысяч рублей, из которых 12 тысяч уходят на выплату кредита, женщина говорит, что на жизнь ей хватает. На своих домашних животных — белого кота и прибившегося бездомного пса, по словам Светланы, денег уходит больше, чем на нее саму. Кроме того, пенсионерка почти год выплачивает долг перед банком. Кредит она взяла для покупки газового котла и водонагревателя, но весной оказалась в больнице, в это время в дом-бочку залезли воры и украли оборудование. Проблема отопления — одна из основных в этом жилище. В морозы металл мгновенно остывает, и, если не поддерживать огонь в печи, можно просто-напросто замерзнуть.

Помимо угля, блогер помог с медикаментами и зарядным устройством для телефона

Помимо угля, блогер помог с медикаментами и зарядным устройством для телефона

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В грузовике — помощь от новосибирских блогеров

В грузовике — помощь от новосибирских блогеров

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Чтобы Светлана не мерзла долгой сибирской зимой, блогер Игорь Мёдов оплатил и привез больше чем полторы тонны угля. Женщина не ожидала такой помощи и растрогалась.

— Это мне, что ли? Это что, уголь, что ли? Боже ты мой! — не смогла сдержать эмоций Светлана.

Мешков с углем оказалось так много, что они все не поместились в пристройку к бочке.

— Порядка 40 тысяч ушло на помощь: там корм для собак, 32 килограмма, корм для кошек, газовый баллон, лекарства, тонометр, глюкометр, фонарик, зарядное устройство — в общем, всё, что для себя подметили, исходя из наших возможностей, купили после первого общения. На следующей неделе мы ей закроем кредит, который она брала на газовое оборудование и бойлер. Хотим помочь ей с этим, чтобы она уже могла жить на пенсию без долгов, — рассказал Игорь.

После освещения истории Светланы Черновой ее вызывали в прокуратуру, чтобы помочь с получением временного жилья. Уполномоченная по правам человека в Омской области Ирина Касьянова рассказала, что получить жилье для Светланы сейчас достаточно проблематично. Со слов омбудсмена, сейчас в нашем городе в очереди на жилье стоят 20 тысяч человек.

Корреспонденты NGS55.RU помогли с разгрузкой

Корреспонденты NGS55.RU помогли с разгрузкой

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Перетащить столько угля — нелегкая задача

Перетащить столько угля — нелегкая задача

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Пес Черныш явно доволен привезенным кормом

Пес Черныш явно доволен привезенным кормом

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Так выглядит жизнь в бочке

Так выглядит жизнь в бочке

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Как будут развиваться события дальше, пока не знает и Игорь Мёдов. Но его команда продолжает держать ситуацию на контроле и постоянно находится на связи с женщиной.

— Есть ребята, которые ей хотят помочь: они выложат пост, объявляют сбор. Мы посмотрим, хватит или нет на покупку нового жилья, если что, присоединимся, поможем с мебелью. Будем подстраиваться под то, как у них всё будет проходить. Наш сюжет через неделю выйдет, концовку выпуска пока еще не снимали, никакого призыва не делали, потому что пока не знаем, к чему призывать людей. Держим ситуацию на контроле, после этого будем думать, чем дальше можно помочь, — резюмировал блогер.

В начале октября НГС рассказал о трагедии, которая произошла с одной из подопечных блогера Игора Мёдова. Женщина трагически погибла. До этого странная история случилась еще с одним пенсионером, которому помогала команда Мёдова. Мужчине купили грузовик, а он поступил крайне непорядочно.

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