Блогер из Новосибирска помог женщине, которая 35 лет живет в бочке. Эта история прогремела на всю страну

Новосибирский блогер Игорь Мёдов помог живущей в бочке жительнице Омска
История Светланы Черновой, которая живет в бочке последние 35 лет, после публикации на сайтах «Сети городских порталов» вышла далеко за пределы родного Омска. За прошедшие две недели к Светлане не раз приезжали журналисты и волонтеры, но реальную помощь смогли оказать лишь единицы. Среди них — блогер из Новосибирска Игорь Мёдов, который ведет канал на YouTube о социальной помощи пенсионерам, нуждающимся, бездомным и животным. На него подписаны более
— Мне показалось, что нужно помочь, особенно после того, как почитали статью. Захотелось приехать, помочь, узнать, стало очень жалко бабушку. Тем более [Омск] не сильно далеко от Новосибирска: как правило, когда люди нам скидывают какие-то истории, их герои обычно очень далеко. А мы на тот момент как раз ездили помогать в Барабинск другим нашим героям. Мы решили: нужно приехать и в Омск, — поделился Игорь.
Светлана Чернова переехала жить в дом-бочку в 1986 году, после того как в профкоме военного завода, на котором она трудилась, ей пообещали быстрее выдать квартиру. Планам не суждено было сбыться. В стране в этот момент грянула перестройка, и мечты о собственном жилье так и остались мечтами. Женщина не один раз обращалась за помощью к властям, но ничего, кроме как переезд в дом престарелых, чиновники предложить не могут.
При этом в дом престарелых женщина переезжать не хочет. Светлана говорит, что пока еще полна сил и очень любит заниматься своим огородом. На приусадебном участке она выращивает овощи и землянику.
Светлана не привыкла обращаться за помощью и рассчитывает только на свои силы. Несмотря на небольшую пенсию в
Чтобы Светлана не мерзла долгой сибирской зимой, блогер Игорь Мёдов оплатил и привез больше чем полторы тонны угля. Женщина не ожидала такой помощи и растрогалась.
— Это мне, что ли? Это что, уголь, что ли? Боже ты мой! — не смогла сдержать эмоций Светлана.
Мешков с углем оказалось так много, что они все не поместились в пристройку к бочке.
— Порядка
После освещения истории Светланы Черновой ее вызывали в прокуратуру, чтобы помочь с получением временного жилья. Уполномоченная по правам человека в Омской области Ирина Касьянова рассказала, что получить жилье для Светланы сейчас достаточно проблематично. Со слов омбудсмена, сейчас в нашем городе в очереди на жилье стоят
Как будут развиваться события дальше, пока не знает и Игорь Мёдов. Но его команда продолжает держать ситуацию на контроле и постоянно находится на связи с женщиной.
— Есть ребята, которые ей хотят помочь: они выложат пост, объявляют сбор. Мы посмотрим, хватит или нет на покупку нового жилья, если что, присоединимся, поможем с мебелью. Будем подстраиваться под то, как у них всё будет проходить. Наш сюжет через неделю выйдет, концовку выпуска пока еще не снимали, никакого призыва не делали, потому что пока не знаем, к чему призывать людей. Держим ситуацию на контроле, после этого будем думать, чем дальше можно помочь, — резюмировал блогер.
В начале октября НГС рассказал о трагедии, которая произошла с одной из подопечных блогера Игора Мёдова. Женщина трагически погибла. До этого странная история случилась еще с одним пенсионером, которому помогала команда Мёдова. Мужчине купили грузовик, а он поступил крайне непорядочно.