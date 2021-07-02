Дядя Толя из Магадана спешно покинул Новосибирск и попал в аварию на грузовике, который для него купил блогер

Приехал друг

Но потом ситуация с Анатолием Мешковым неожиданно начала меняться. Как рассказывал Виктор Карпович в специальном чате WhatsApp «Помощь дедушке» (чат специально организовали местные жители), странности в поведении путешественника появились в последних числах июня. В это время к пожилому мужчине приехал некий Алексей на машине с иркутскими номерами. Анатолий Мешков неохотно рассказывал о своем товарище, объясняя лишь, что они знакомы давно, в Иркутске у Алексея жена и пятеро детей, и приехал он сюда якобы по его просьбе. С самим Алексеем Виктору поговорить не удалось — тот отмалчивался, а дядя Толя сердился и ругался, если кто-то начинал разговор с его приятелем. Чуть позже выяснилось, что все вещи дяди Толи, с которыми он ехал из Магадана в Донецк, в неизвестном направлении увез Алексей. Почему и куда он их вывез, Анатолий Мешков предпочел тоже не объяснять.



— Они вместе собирались в Донецк ехать, потому что, по словам деда, оттуда буквально позавчера позвонили, кто-то из депутатов или чиновников, и вроде пообещали сделать документы на въезд и на деда, и на этого Алексея, — заметил Виктор Карпович.

