Дядя Толя из Магадана спешно покинул Новосибирск и попал в аварию на грузовике, который для него купил блогер

70-летний Анатолий Мешков из Магадана, который возвращался к себе на родину в Донецк и вынужденно остановился под Новосибирском в районе поселка Садового, внезапно уехал ночью 2 июля из Новосибирска и попал в аварию.
С начала июня Анатолий Мешков временно жил в бытовке на участке одного из жителей поселка Садового Виктора Карповича. За это время неравнодушные новосибирцы пытались отремонтировать грузовую машину дяди Толи, как его прозвали местные. В итоге было принято решение купить ему другой автомобиль, так как отремонтировать старый было очень сложно. Новый ГАЗ-52 купил на свои деньги новосибирский блогер Игорь Мёдов.
Приехал друг
Но потом ситуация с Анатолием Мешковым неожиданно начала меняться. Как рассказывал Виктор Карпович в специальном чате WhatsApp «Помощь дедушке» (чат специально организовали местные жители), странности в поведении путешественника появились в последних числах июня. В это время к пожилому мужчине приехал некий Алексей на машине с иркутскими номерами. Анатолий Мешков неохотно рассказывал о своем товарище, объясняя лишь, что они знакомы давно, в Иркутске у Алексея жена и пятеро детей, и приехал он сюда якобы по его просьбе. С самим Алексеем Виктору поговорить не удалось — тот отмалчивался, а дядя Толя сердился и ругался, если кто-то начинал разговор с его приятелем. Чуть позже выяснилось, что все вещи дяди Толи, с которыми он ехал из Магадана в Донецк, в неизвестном направлении увез Алексей. Почему и куда он их вывез, Анатолий Мешков предпочел тоже не объяснять.
— Они вместе собирались в Донецк ехать, потому что, по словам деда, оттуда буквально позавчера позвонили, кто-то из депутатов или чиновников, и вроде пообещали сделать документы на въезд и на деда, и на этого Алексея, — заметил Виктор Карпович.
Не захотел остаться до утра
После полного техосмотра и небольшого ремонта уже нового грузовика машина была готова к поездке в первый день июля, а дядя Толя собирал небольшой оставшийся скарб, чтобы в ночь покинуть Новосибирск. Ранее стало известно, что на карточке Анатолия Мешкова, благодаря пожертвованиям неравнодушных, скопилась некоторая сумма. Виктор Карпович, организовавший с несколькими новосибирцами вечером 1 июля небольшие проводы, предложил путешественнику остаться до утра и выдвинуться в светлое время суток, но тот не послушался.
— Он собирался в ночь уезжать. А мы решили уговорить его остаться до утра. Но он не захотел. И потом нас даже к вагончику не подпускал. Ночью, после его отъезда, зашли в вагончик, стали осматривать и обнаружили странный пакетик с травой, и корм собачий там еще лежал — пакетов пять-шесть по нескольку килограммов, — рассказал корреспонденту НГС Виктор Карпович.
Грузовик попал на штрафстоянку
Мужчина добавил, что они проследили, в каком направлении будет уезжать Анатолий Мешков, и незаметно проводили его до пашинского виадука, но обнаружили, что машина дяди Толи двинулась не в сторону Донецка, как ожидалось, а в обратном направлении.
— Дядя Толя не поехал в сторону Омска, а поехал в сторону Кемерово и Томска. А сегодня стало известно, что он развернулся и попал в ДТП где-то в районе посёлков Рябинового и Заречного, — рассказывает Карпович.
Как сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирской области, авария случилась
— Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser с кемеровскими номерами, наехал на совершивший вынужденную остановку автомобиль
По данным одного из участников WhatsApp-чата «Помощь дедушке», поврежденный ГАЗ Анатолия Мешкова отбуксировали на штрафстоянку в Мошково, а сам дядя Толя и его собаки остались в районе места ДТП.
На месте остались только собаки
Прибывшие сегодня вечером на место аварии Виктор Карпович с участниками чата обнаружили только четырех собак, привязанных к дереву. Анатолия Мешкова с пятой собакой нигде не было. Приехавшие спасать собак как смогли накормили и напоили их, и стали решать вопрос, что с ними делать дальше. Участники чата «Помощь дедушке» предположили, что он мог куда-то уехать со своим приятелем Алексеем и пятой собакой — щенком. На телефонный звонок корреспондента НГС Анатолий Мешков не отвечал.
— Он либо специально всё это делал, либо сам того не осознавал, и ему нужна определенная помощь. Вот вчера даже стояли, а дядя Толя говорит нам: «Вас никто о помощи не просил». В общем, тут только догадываться: либо он мошенник, скажем так вежливо, либо человек, которому требуется психологическая или психическая помощь, — высказал предположение Виктор по поводу странного поведения дяди Толи.
12 июня НГС рассказал историю 70-летнего Анатолия Мешкова, который в течение года с собаками на стареньком ГАЗе ехал из Магадана, где прожил почти 40 лет, к себе на родину в Донецк. Вынужденную остановку мужчина сделал под Новосибирском. Здесь его заметили местные жители и решили помочь пожилому путешественнику — собрать деньги, продукты и починить неисправности в его автомобиле.
Дополнение. После публикации новости стало известно, что на место ДТП приехали волонтеры-зоозащитники, которые успокоили собак и решили вопрос с их временной передержкой. Сейчас собакам ищут новых хозяев. А Виктор Карпович сообщил в чат «Помощь дедушке», что Анатолия Мешкова обнаружили примерно на том же месте, где он стоял месяц назад.