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Обещали, что так быстрее дадут квартиру. Как сибирячку на 35 лет поселили в железной бочке, а теперь посылают в приют

В жилище нет света, отопления и воды

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Пес Черныш хоть и бездомный, но охраняет участок. За это получает от хозяйки свою порцию харчей

Пес Черныш хоть и бездомный, но охраняет участок. За это получает от хозяйки свою порцию харчей

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Промышленная зона, соседствующая с многоэтажными панельками и частным сектором, — вид типичный для городских окраин Омска. А вот в 30 метрах от благоустроенной пятиэтажки, в зарослях деревьев спряталась неприглядная ржавая бочка. С первого взгляда можно подумать, что ее просто выкинули с расположенного рядом завода. Но в этой самой бочке с 1986 года живет Светлана Чернова. Жилье рассматривалось как временное, но после начала перестройки стало понятно, что станет основным для Светланы. В то далекое время женщина и догадываться не могла, что проживет здесь как минимум 35 лет. Корреспонденты NGS55.RU узнали историю жизни Светланы Черновой и познакомились с бытом в столь необычном доме.

Пес Черныш, сгоревшие бочки и покосившийся забор

По дороге к дому-бочке, в которой живет Светлана, нас звонким лаем встречает пес. Как позже выяснится, по кличке Черныш. Пес бездомный, но постоянно крутится возле жилья женщины, а она и не против такого соседства. У пенсионерки собака всегда может рассчитывать на миску каши. Раньше здесь было несколько бочек, да и «диогенов», как называли жителей бочек, побольше. Часть сооружений сгорела, при этом не обошлось без жертв — в огне погибли два родных брата. Сейчас Светлана проживает здесь одна, остальные бочки пустуют.

— Там не живут уже. Только я одна осталась. Здесь семья жила, они к родственникам переехали. В «трешке» им комнату выделили. А в соседней бочке мужик жил, он теперь у женщины. А две бочки спалили. В одной два человека сгорели, — рассказывает пенсионерка.

Бочка Светланы сейчас единственная жилая, остальные пустуют

Бочка Светланы сейчас единственная жилая, остальные пустуют

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Как «быстрее» получить квартиру от государства

Светлана по образованию зоотехник, но также имеет и корочки крановщика. По этой специальности женщина работала на местном военном заводе. В 1986 году Светлана жила в заводском общежитии, но профком предложил ей переселиться в бочку, так как это бы значительно сократило очередь на квартиру. Планам не суждено было сбыться — в стране началась перестройка. Военный завод в конце концов прекратил свое существование, а очередь на квартиру осталась пережитком прошлого.

— Когда завод военный был, он дома строил и расселял. Раньше в бочках жили офицеры. Когда для них построили дом, то они переселились. Потом гражданских пригласили работать. В том числе и я пришла, — вспоминает Светлана. — Мне сказали: если переселиться в бочку как во временное жилье, то быстрее дадут квартиру. Я должна была однокомнатную получить.

В конце 80-х Светлане обещали однокомнатную квартиру при расселении

В конце 80-х Светлане обещали однокомнатную квартиру при расселении

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Как ни странно, но у Светланы есть прописка. В паспорте у нее значится бывший адрес военного завода, а ныне частного предприятия. Женщина может посещать поликлинику по месту жительства, пользоваться услугами почты, правда, говорит, что почтальоны к ней ходить отказываются.

Без воды, тепла и электричества


При входе в бочку с прохладного октябрьского воздуха нас обдает теплом и приятным запахом горящей древесины. После улицы глаза не сразу привыкают к полумраку. Посреди помещения в буржуйке неспешно потрескивают дрова, сверху греется чайник. Хозяйка показывает свое жилье, оно разделено на прихожую, кухоньку и две комнаты. Несмотря на ветхость и потрепанность домашней утвари, в помещении прибрано и чисто. Вода к бочке не подведена, как и централизованное отопление. Единственное благо цивилизации — электричество — отключили два года назад.

— Два года без электричества живу. Как новую лифтерную поставили в соседнем доме, у меня электричество отключили. Телефон заряжаю у знакомых. А так — фонари ставлю, сижу.

Внутри бочки полумрак. Даже фонарики не особо спасают

Внутри бочки полумрак. Даже фонарики не особо спасают

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За водой необходимо ходить на колонку — ближайшая в 500 метрах. На предложение помочь принести воды женщина ответила отказом: «Я и сама пока могу ходить». Пожалуй, самое сложное в жизни в бочке — это отопление зимой. В морозы металл моментально остывает, и дрова в буржуйку необходимо подкидывать каждые три часа. Чтобы не замерзнуть, приходится просыпаться и ночью, чтобы поддерживать в печке огонь. Но и в летнюю жару приходится несладко. От раскаленного железа внутри бочки нечем дышать.

В сильные морозы дрова приходится подкидывать каждые три часа

В сильные морозы дрова приходится подкидывать каждые три часа

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Стирает одежду Светлана на улице, сушит здесь же, на бельевых веревках. А вот мыться ходит к своим знакомым в соседнюю девятиэтажку. Говорит, что неудобно, но ей не отказывают.

Пока что относительно тепло, и вещи можно стирать и сушить на улице

Пока что относительно тепло, и вещи можно стирать и сушить на улице

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Как прожить на две тысячи в месяц

Прошлой осенью Светлана простыла и обратилась к врачу в местную поликлинику, у нее взяли анализ на коронавирус. Диагноз оказался положительным, и за ней в бочку приехали медики. После этого пенсионерку госпитализировали на два месяца, а затем и вовсе отправили в хоспис. Зачем, она сама не понимает.

— Два кота было. Пока в больнице лежала, они на теплотрассе жили. Из больницы выписали, у белого кота уши обморожены, а рыжий и вовсе пропал куда-то, — вспоминает Светлана. — А еще перед болезнью газовый котел купила. Пока меня не было — залезли и украли. Теперь вот кредит за него плачу.

Белый котик составляет компанию Светлане

Белый котик составляет компанию Светлане

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Светлана Чернова за украденный газовый котел выплачивает кредит в размере 12 тысяч рублей в месяц — при условии, что пенсия у женщины всего 14 тысяч. Выплачивать кредит необходимо до января 2022 года. От какой-либо материальной помощи пенсионерка категорически отказывается. Говорит, что ей хватает. Несколько раз в месяц женщина ходит мыть пол в мебельный цех неподалеку. За это ей единоразово платят 400 рублей.

Частный дом и огород

Мечта Светланы — это иметь свой дом с участком земли. После нахождения в хосписе ее хотели определить в дом престарелых. Женщина туда переселяться пока не собирается.

— В доме престарелых как в тюрьме. Сядешь и оттуда не выйдешь. Я уже здесь привыкла. Моя родная бочка. Тут намолено и освящено. Батюшка приходил. Если я отсюда уйду, то так бочку испоганят. Если на зиму куда-то перебраться только. А потом обратно, огород и прочее, — говорит Светлана.

Светлана — набожный человек и по церковным праздникам посещает ближайший приход

Светлана — набожный человек и по церковным праздникам посещает ближайший приход

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Мужа и детей у Светланы не было и нет. Говорит, что так по жизни не сложилось. Два родных брата умерли несколько лет назад, а с остальными немногочисленными родственниками связь она не поддерживает. Женщина не раз обращалась в различные ведомства с просьбой о переселении, но какого-то внятного ответа ей получить не удалось.

— Тут и депутаты были, и прокуратура. Я уже понадеялась, что хоть что-то решат. А им, похоже, указание просто дали проверить, как я тут живу. Ну как это так? — удивляется Светлана.

Несмотря на все трудности, Светлана Чернова не жалуется на жизнь, считает, что «на всё воля божья». На ее подоконнике всегда лежат Библия и молитвослов. Она неторопливо ведет свое хозяйство, в свободное время любит вязать и шить.

Рядом с бочкой деревянная пристройка. Светлана сколотила ее сама

Рядом с бочкой деревянная пристройка. Светлана сколотила ее сама

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Рассчитывать на жилье невозможно

Инспектор службы содействия правосудию Маргарита Генинг пытается помочь Светлане Черновой решить жилищный вопрос. Сейчас она собирает документы для отправки в Москву. Позже они будут направлены на имя помощника президента Андрея Бабушкина.

— Вообще в администрацию Кировского округа обращались, но я никакие запросы делать не могу. У нас это делает комитет из Москвы. Сейчас я готовлю документы, чтобы послать в Москву, чтобы юристы сделали запрос, почему всё так печально происходит. Я присутствовала, когда приезжали прокуратура и МЧС. Я задала вопрос прокуратуре. Мне ответили, что нужно делать запрос официально, — рассказала Маргарита Генинг.

Инспектор предлагала перед сентябрьскими выборами обратиться к депутатам, но, к сожалению, встретиться с народными избранниками не получилось.

На странице прописки у Светланы стоит адрес соседнего промышленного предприятия

На странице прописки у Светланы стоит адрес соседнего промышленного предприятия

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Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова честно признается, что не видит перспектив в получении жилья для Светланы Черновой.

— Если человек пенсионного возраста, есть дома-интернаты, приличные причем, что государственные, что частные. Можно туда обратиться. Рассчитывать на то, что предоставят жилье, если человек не состоит на очереди, просто невозможно. Это просто нереально. У нас сегодня только в городе более 20 тысяч граждан, которые стоят в очереди, — рассказала Ирина Касьянова.

Когда омбудсмен год назад приезжала к бочкам, то ей встретились только люди, не проживающие круглый год в домах-цистернах.

— Ну нет, никто там не живет. Мы когда выезжали в прошлом году по публикации, там не было людей, которые бы фактически бы там проживали. Они проживают только в летний период времени. У всех есть регистрации. Кто-то не желает проживать с родственниками. Это надо смотреть пофамильно. Обращались в администрацию города. Безусловно, такого жилья, как эти бочки, их нет. Не числятся.

При переезде в дом престарелых пенсионерке придется оставить не только огород, но и попрощаться со своими питомцами

При переезде в дом престарелых пенсионерке придется оставить не только огород, но и попрощаться со своими питомцами

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В администрации Кировского округа Омска знакомы с ситуацией, но так же, как и омбудсмен по правам человека, единственным решением видят переселение Светланы Черновой в дом престарелых.

— В прошлом году она сама обращалась. Было письменное обращение. Мы к ней выезжали, это было осенью. Конечно, условия так себе, отопления нет и так далее. Ее поместили в больницу с последующим оформлением в геронтологический центр. Она несколько месяцев пролежала в больнице, ее там подлечили, наблюдали за ней, — сообщила пресс-секретарь округа Светлана Карезина. — Она решила отказаться от идеи переселиться в геронтологический центр и вернулась на свое место жительства. С нашей стороны мы можем рассмотреть вариант [переселения] только через соцзащиту.

В Министерстве труда и социального развития Омской области объяснили, что дееспособного человека можно поместить в дом престарелых только добровольно.

— В доме-интернате человек может жить только со своего согласия. Если человек не хочет, мы не можем его туда определить самостоятельно. [Светлана] зря отказывается. Жить в нормальных условиях лучше, чем в бочке, — пояснили в ведомстве.

Балку над проходом убирать нельзя, иначе забор может рухнуть

Балку над проходом убирать нельзя, иначе забор может рухнуть

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В прокуратуре Омской области посоветовали направить официальный запрос, так как ситуация вокруг такого необычного жилья неоднозначная. Что корреспондент редакции NGS55.RU и сделал.

— Публикации (по поводу домов-бочек. — Прим. ред.) год как минимум выходят, про пожары, про собак. Там результаты [по факту проверки] есть, но сама ситуация очень много вопросов вызывает. Начнем один разбирать, возникнет второй, третий, — прокомментировала старший помощник прокурора Омской области по правовому обеспечению Динара Тулева.

И здесь, видимо, логика такая, чтобы не возникало вторых и третьих вопросов, просто решено не помогать вообще никому. Удобно, ничего не скажешь. Так что, думается, у нашей героини с таким отношением к ней чиновников разных мастей немного вариантов по улучшению жилищных условий.

Пенсионерка готова уезжать из бочки на зиму, но летом очень хочет заниматься огородом

Пенсионерка готова уезжать из бочки на зиму, но летом очень хочет заниматься огородом

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