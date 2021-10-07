Обещали, что так быстрее дадут квартиру. Как сибирячку на 35 лет поселили в железной бочке, а теперь посылают в приют

Пес Черныш, сгоревшие бочки и покосившийся забор

По дороге к дому-бочке, в которой живет Светлана, нас звонким лаем встречает пес. Как позже выяснится, по кличке Черныш. Пес бездомный, но постоянно крутится возле жилья женщины, а она и не против такого соседства. У пенсионерки собака всегда может рассчитывать на миску каши. Раньше здесь было несколько бочек, да и «диогенов», как называли жителей бочек, побольше. Часть сооружений сгорела, при этом не обошлось без жертв — в огне погибли два родных брата. Сейчас Светлана проживает здесь одна, остальные бочки пустуют.

— Там не живут уже. Только я одна осталась. Здесь семья жила, они к родственникам переехали. В «трешке» им комнату выделили. А в соседней бочке мужик жил, он теперь у женщины. А две бочки спалили. В одной два человека сгорели, — рассказывает пенсионерка.

