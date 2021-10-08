Председателей ТСЖ попросили выбить с бизнесменов долги за вывоз мусора

Председатели ТСЖ, ЖСК и ЖК Дзержинского района получили письма от администрации с просьбой организовать «работу по погашению задолженности» перед «Экологией-Новосибирск».
Об этом сообщил председатель ТСЖ дома на Адриана Лежена, 19 Артем Демченко.
— Там речь идет про коммерческие организации, которые могут снимать помещения в домах. К письму есть приложение со списком ООО, ИП, которые задолжали за вывоз мусора. Я не знаю, что мы должны были сделать. Судя по письму, мы должны озаботиться задолженностью. То есть, грубо говоря, выбивать деньги для коммерческой организации. Но мы вроде не коллекторы. И с каких пор администрация стала коллекторами, тоже не очень понятно, — рассказал Артем Демченко.
Он прислал в редакцию копию письма, подписанного
В администрации Дзержинского района корреспонденту НГС уточнили, что письма направили для информирования председателей ТСЖ.
НГС также отправил запрос в «Экологию-Новосибирск» по ситуации.
ООО «Экология-Новосибирск» — региональный оператор по вывозу мусора, существует с 2012 года. Основным учредителем компании (75%) является ООО «КПФ», конечным владельцем которой является ООО «ВИС».
Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).
НГС несколько раз рассказывал о том, что новосибирцы натыкаются на кучи мусора у себя во дворах. В конце июля мы разбирались, почему это происходит и что людям делать в такой ситуации. А в начале августа НГС снова получил серию жалоб от жителей Новосибирска на кучи мусора, которые появлялись в разных местах.
В конце лета правительство Новосибирской области сообщило о том, что готово расторгнуть контракт с региональным оператором по вывозу мусора на 2022 год, если ситуация в регионе не улучшится. Об этом заявил губернатор Андрей Травников. По его словам, жалоб на заваленные мусором площадки становится с каждым днем всё больше.