Председателей ТСЖ попросили выбить с бизнесменов долги за вывоз мусора

Председатели ТСЖ, ЖСК и ЖК Дзержинского района получили письма от администрации с просьбой организовать «работу по погашению задолженности» перед «Экологией-Новосибирск».

Об этом сообщил председатель ТСЖ дома на Адриана Лежена, 19 Артем Демченко.

— Там речь идет про коммерческие организации, которые могут снимать помещения в домах. К письму есть приложение со списком ООО, ИП, которые задолжали за вывоз мусора. Я не знаю, что мы должны были сделать. Судя по письму, мы должны озаботиться задолженностью. То есть, грубо говоря, выбивать деньги для коммерческой организации. Но мы вроде не коллекторы. И с каких пор администрация стала коллекторами, тоже не очень понятно, — рассказал Артем Демченко.