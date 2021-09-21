В начале отопительного сезона в Новосибирске без горячей воды остались больше 300 домов

Тысячи жителей Новосибирска сегодня, 21 сентября, остались без горячей воды в домах, большинство которых еще не подключили к отоплению.
— Пожалуйста, огласите тему по поводу холода в квартирах! На Горском вода ещё бежит еле тёплая! Кому выставлять счёт то, что дети простывают. XXI век на дворе, платим за коммуникации приличную сумму ежемесячно, почему мы должны мерзнуть то? Почему раньше нельзя было начать ремонт, чтобы не было аварий? Уже сил нет этот бред терпеть! — сообщали накануне вечером читатели НГС.
В пресс-службе СГК сообщили, что на данный момент от горячей воды отключены 379 домов, отключений на Горском сегодня не зафиксированы.
— Сегодня, 21 сентября, с 9:00 на один день отключена горячая вода у потребителей в Центральном округе Новосибирска — в связи с заменой поврежденной отводящей трубы на коллекторе ПНС-1. Это крупная магистральная труба, поэтому в зоне отключения большое количество домов — 301. Завершим работы сегодня. Планируем, что горячая вода начнет поступать в дома в 1:00 22 сентября, — рассказали в СГК.
Также сегодня с утра бригады ведут ремонт на внутриквартальной трассе по улице Станционной в Ленинском районе.
— На время ремонта — до 16:00 22 сентября горячая вода отключена у 78 домов. Сегодня устранили дефект на теплотрассе по улице Автогенной в Октябрьском районе — ранее запланированного времени. Идет заполнение теплотрассы, в ближайшие часы горячее водоснабжение 53 домов восстановим, — добавили в ведомстве.
Сибирская генерирующая компания на прошлой неделе обнародовала график подключения жилых домов.
Пока в Новосибирске не дали отопление, мерзнут не только люди, но и их питомцы. Мы попросили наших читателей отправить фотографии, как их котики и песики прячутся под пледами из-за сильных холодов. Посмотрите эту милую подборку здесь.
Также мы решили вспомнить, когда в последние пять лет в городе подавали отопление, — посмотрите эту интересную картинку.