В начале отопительного сезона в Новосибирске без горячей воды остались больше 300 домов

Тысячи жителей Новосибирска сегодня, 21 сентября, остались без горячей воды в домах, большинство которых еще не подключили к отоплению.

— Пожалуйста, огласите тему по поводу холода в квартирах! На Горском вода ещё бежит еле тёплая! Кому выставлять счёт то, что дети простывают. XXI век на дворе, платим за коммуникации приличную сумму ежемесячно, почему мы должны мерзнуть то? Почему раньше нельзя было начать ремонт, чтобы не было аварий? Уже сил нет этот бред терпеть! — сообщали накануне вечером читатели НГС.