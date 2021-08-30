Рядом со сквером в Октябрьском районе выросла гора мусора — ранее администрация вывозила хлам с соседней улицы

С начала августа жители центра жалуются на то, что коммунальщики не вывозят мусор с контейнерных площадок. В июле региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» объяснял, с чем связаны перебои в вывозе мусора. По словам пресс-службы, тогда болели 25% водителей и операторов, также из строя вышли три автомобиля. Тем не менее в августе проблема не решилась.



На проблему обратили внимание в правительстве — губернатор Андрей Травников заявил, что если ситуация не улучшится, Новосибирская область расторгнет контракт с регоператором на 2022 год.