Рядом со сквером в Октябрьском районе выросла гора мусора — ранее администрация вывозила хлам с соседней улицы

В Новосибирске рядом со сквером «Воинский» образовалась свалка
В районе сквера «Воинский» в Новосибирске появилась свалка. Ранее с улицы, расположенной рядом со сквером, уже вывозили кучу мусора.
— Хотели сквер «Воинский», а теперь помойка вместо сквера. Рядом лицей имени Пушкина, а тут бегают крысы, — сообщила читательница Анна (попросила не указывать свою фамилию).
Она рассказала, что до этого кучи мусора появлялись на Воинской, 59.
— Ранее мусор также был разбросан, стояло 3–4 контейнера. Мусор с контейнеров падал на землю, и некому было складировать обратно, он накапливался, — рассказала Анна.
Женщина написала обращение в администрацию, и в мае мусор вывезли (копия ответа мэрии есть в редакции НГС):
— В настоящее время силами подрядной организации в летний период на указанной территории в соответствии с муниципальным контрактом проведены работы по вывозу мусора общим объемом 430 кубометров, — говорится в ответе о Воинской, 59.
Вскоре свалка появилась в новом месте. НГС направил запрос в мэрию по ситуации, чтобы уточнить, кто ответственен за вывоз мусора на территории.
С начала августа жители центра жалуются на то, что коммунальщики не вывозят мусор с контейнерных площадок. В июле региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» объяснял, с чем связаны перебои в вывозе мусора. По словам пресс-службы, тогда болели 25% водителей и операторов, также из строя вышли три автомобиля. Тем не менее в августе проблема не решилась.
На проблему обратили внимание в правительстве — губернатор Андрей Травников заявил, что если ситуация не улучшится, Новосибирская область расторгнет контракт с регоператором на 2022 год.