Новосибирца несколько лет не пускают к мэру на личный прием

И вот тут начинается та часть истории, которая стала и проблемой Сигарёва, и причиной того, что он ищет встречи с мэром.



— Дом снесли. Но меня в тот момент в городе не было. И у меня [при сносе] пропали вещи, например, официально зарегистрированный газовый пистолет. Осталось только удостоверение. Я практически сразу вернулся в город и обратился в «Бизнесстрой». Но эта контора была какой-то странной: она постоянно переезжала из офиса в офис. Ну и там мне сказали, мол, иди в суд… В общем, дом расселили, а меня забыли. Вот в чём дело, — пояснил Владимир Сигарёв.

