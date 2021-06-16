Новосибирца несколько лет не пускают к мэру на личный прием

Новосибирец потерял жилье и несколько лет не может попасть на прием к мэру
Новосибирец Владимир Сигарёв не может попасть к мэру на личный прием, несмотря на существующую процедуру и работающую общественную приемную. Мужчина добивается личной аудиенции с градоначальником уже более пяти лет, чтобы обсудить вопрос по не выплаченной ему компенсации за снос частного дома, где он жил и был прописан. В мэрии почему-то всё это время не могут найти возможность для такой встречи, хотя и не отказывают Сигарёву напрямую. Корреспондент Илья Калинин попытался разобраться в странной истории, когда мэра Новосибирска тщательно оберегают от жителя Новосибирска.
С чего всё началось
Владимир Сигарёв с начала 2000-х годов был прописан и проживал в частном доме, расположенном в центре города по адресу улица
— В соответствии с распоряжением мэра от 15 февраля
И вот тут начинается та часть истории, которая стала и проблемой Сигарёва, и причиной того, что он ищет встречи с мэром.
— Дом снесли. Но меня в тот момент в городе не было. И у меня [при сносе] пропали вещи, например, официально зарегистрированный газовый пистолет. Осталось только удостоверение. Я практически сразу вернулся в город и обратился в «Бизнесстрой». Но эта контора была какой-то странной: она постоянно переезжала из офиса в офис. Ну и там мне сказали, мол, иди в суд… В общем, дом расселили, а меня забыли. Вот в чём дело, — пояснил Владимир Сигарёв.
ООО «ИСК "Бизнесстрой"», по данным системы «Контур.Фокус», образовано в феврале
Через какое-то время в суд был подан иск. Но исковое заявление, уточняет Сигарёв, составили с неправильной формулировкой требований, поэтому решение вынесли не в пользу истца. А позднее застройщик обанкротился.
В качестве ответчика «Бизнесстрой» выступал по нескольким судебным искам с претензиями на общую сумму почти
Хождения по мэрии
После неудачного суда начались хождения потерявшего жилье Владимира Сигарёва по коридорам мэрии. Правда, до мэра его почему-то не допускали, несмотря на то что существует общественная приемная, где новосибирцы могут записаться на прием к главе города.
Мужчина показывает корреспонденту НГС около десятка заявлений с просьбой организовать ему личный прием у мэра. Почти все бумаги начинаются одинаково: «Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Прошу Вас принять меня лично в любое удобное для Вас время…» Заявления написаны в период
— Я пошел в мэрию и попал к начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии Алексею Кондратьеву. Раз поговорил, он какую-то дал отписку. И я снова к мэру. А к мэру меня — хрен! — эмоционально заметил Сигарёв.
Очередной личный прием новосибирца в одном из кабинетов мэрии случился в апреле
— Я ему говорю: «Сергей Александрович (Кудрявцев. — Прим. ред.), пожалуйста, запишите меня на прием к мэру города Новосибирска». Он что-то там невразумительное отвечает. Я снова: «Пожалуйста, запишите меня на прием». Два часа мы сидели, из пустого в порожнее переливали, — рассказал Сигарёв.
Что говорят в мэрии
В мэрии, комментируя ситуацию, уточняют, что Владимиру Сигарёву «в записи на личный прием к мэру города Новосибирска не отказывалось». Правда, это не отрицает и сам мужчина: копии многочисленных завизированных обращений-записей имеются в распоряжении редакции НГС.
Личный прием граждан в 2020 году, пояснили в мэрии, «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, <…> был приостановлен». Помимо этого, сообщается в комментарии департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска, Владимиру Сигарёву
По ситуации же, связанной со сносом частного дома по адресу улица
— Собственник доли и ООО «ИСК "Бизнесстрой"» пришли к соглашению о том, что собственник передает застройщику правоустанавливающие и иные документы на свою долю дома, дает нотариально удостоверенное согласие на снос своей доли, заявление о прекращении права собственности, а застройщик передает [собственнику] денежные средства в согласованном размере, — сообщили в Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска.
В мэрии также пояснили, что главой администрации Центрального района Владимир Сигарёв
8 апреля 2021 года в авторской колонке на НГС журналист Евгения Черданцева рассказала, как борется с отписками чиновников, которые вечно «ни за что не отвечают».