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Новосибирца несколько лет не пускают к мэру на личный прием

Мужчина добивался встречи, чтобы решить вопрос с обещанной компенсацией за снесенный застройщиком частный дом

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Владимир Сигарёв несколько лет не может попасть на личный прием к мэру

Владимир Сигарёв несколько лет не может попасть на личный прием к мэру

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Новосибирец потерял жилье и несколько лет не может попасть на прием к мэру

Новосибирец Владимир Сигарёв не может попасть к мэру на личный прием, несмотря на существующую процедуру и работающую общественную приемную. Мужчина добивается личной аудиенции с градоначальником уже более пяти лет, чтобы обсудить вопрос по не выплаченной ему компенсации за снос частного дома, где он жил и был прописан. В мэрии почему-то всё это время не могут найти возможность для такой встречи, хотя и не отказывают Сигарёву напрямую. Корреспондент Илья Калинин попытался разобраться в странной истории, когда мэра Новосибирска тщательно оберегают от жителя Новосибирска.

С чего всё началось

Владимир Сигарёв с начала 2000-х годов был прописан и проживал в частном доме, расположенном в центре города по адресу улица Татарская, 43а. Эта прописка стоит в паспорте у новосибирца до сих пор. В 2005 году в результате очередной точечной застройки дом снесли. Сносом занималась компания-застройщик «Бизнесстрой». В мэрии не отрицают, что снос прошел на основании распоряжения мэра. Такой документ имеется и у самого Сигарёва.

— В соответствии с распоряжением мэра от 15 февраля 2005 года № 837-р о предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания "Бизнесстрой"» места размещения многоэтажных жилых домов с административными помещениями, помещениями общественного назначения, двух подземных автостоянок и трансформаторной подстанции <...> дом № 43а по улице Татарской попал в зону строительства указанных объектов. ООО «ИСК "Бизнесстрой"» было предписано предусмотреть на договорной основе расселение жителей и снос жилых домов, в том числе дома № 43а по улице Татарской. Договорная основа предполагает не предоставление по социальным нормам зарегистрированным лицам жилых помещений взамен сносимых, а денежную компенсацию собственникам за сносимое жилье в размере, удовлетворившем обе стороны, — сообщили корреспонденту НГС в мэрии.

И вот тут начинается та часть истории, которая стала и проблемой Сигарёва, и причиной того, что он ищет встречи с мэром.

— Дом снесли. Но меня в тот момент в городе не было. И у меня [при сносе] пропали вещи, например, официально зарегистрированный газовый пистолет. Осталось только удостоверение. Я практически сразу вернулся в город и обратился в «Бизнесстрой». Но эта контора была какой-то странной: она постоянно переезжала из офиса в офис. Ну и там мне сказали, мол, иди в суд… В общем, дом расселили, а меня забыли. Вот в чём дело, — пояснил Владимир Сигарёв.

ООО «ИСК "Бизнесстрой"», по данным системы «Контур.Фокус», образовано в феврале 2001 года, а ликвидировано в августе 2012 года. Сумма уставного капитала на конец 2011 года составила 2 020 000 рублей. Около 0,5% «Бизнесстроя» принадлежало Валерию Башурову, а 99,5% — ООО «Сельхозиндустрия». Однако «Контур.Фокус» конечным владельцем «Бизнесстроя» предположительно называет Башурова, который в той или иной степени имеет отношение еще почти к 20 юридическим лицам. Из них сегодня действуют всего четыре: ООО «СпортИнвест», две компании с одинаковым названием ЗАО «СМУ Карин-Новосибирск» и гаражный кооператив «Звезда».

Через какое-то время в суд был подан иск. Но исковое заявление, уточняет Сигарёв, составили с неправильной формулировкой требований, поэтому решение вынесли не в пользу истца. А позднее застройщик обанкротился.

В качестве ответчика «Бизнесстрой» выступал по нескольким судебным искам с претензиями на общую сумму почти в 7 миллионов рублей. Из них 5,7 миллиона рублей компания должна была мэрии за аренду земельного участка с кадастровым номером 54:35:032961:0073, выделенного для строительства бизнес-центра с подземной автостоянкой. Этот участок площадью 3827 квадратных метров расположен между ТЦ «Европа», БЦ «Айсберг» и гаражным комплексом по улице Овражной, 1а. Суды с мэрией «Бизнесстрой» проиграл в августе 2011 года, и вскоре компания была ликвидирована.

Хождения по мэрии

После неудачного суда начались хождения потерявшего жилье Владимира Сигарёва по коридорам мэрии. Правда, до мэра его почему-то не допускали, несмотря на то что существует общественная приемная, где новосибирцы могут записаться на прием к главе города.

Мужчина показывает корреспонденту НГС около десятка заявлений с просьбой организовать ему личный прием у мэра. Почти все бумаги начинаются одинаково: «Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Прошу Вас принять меня лично в любое удобное для Вас время…» Заявления написаны в период с 2016 по 2019 год и заверены в общественной приемной мэра. Попыток прорваться к мэру, говорит Сигарёв, было больше — бумаги не все сохранились.

— Я пошел в мэрию и попал к начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии Алексею Кондратьеву. Раз поговорил, он какую-то дал отписку. И я снова к мэру. А к мэру меня — хрен! — эмоционально заметил Сигарёв.

Очередной личный прием новосибирца в одном из кабинетов мэрии случился в апреле 2021 года. Тогда его принял начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Сергей Кудрявцев. Но ни Кудрявцев, ни Кондратьев, к которому Сигарёв попадал не единожды, по заверению мужчины, ничего конкретного по его проблеме так и не сказали.

— Я ему говорю: «Сергей Александрович (Кудрявцев. — Прим. ред.), пожалуйста, запишите меня на прием к мэру города Новосибирска». Он что-то там невразумительное отвечает. Я снова: «Пожалуйста, запишите меня на прием». Два часа мы сидели, из пустого в порожнее переливали, — рассказал Сигарёв.

Владимир Сигарёв пытается увидеть мэра на улицах города во время праздников, чтобы договориться о встрече

Владимир Сигарёв пытается увидеть мэра на улицах города во время праздников, чтобы договориться о встрече

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Что говорят в мэрии

В мэрии, комментируя ситуацию, уточняют, что Владимиру Сигарёву «в записи на личный прием к мэру города Новосибирска не отказывалось». Правда, это не отрицает и сам мужчина: копии многочисленных завизированных обращений-записей имеются в распоряжении редакции НГС.

Личный прием граждан в 2020 году, пояснили в мэрии, «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, <…> был приостановлен». Помимо этого, сообщается в комментарии департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска, Владимиру Сигарёву в 2016 году был дан письменный ответ на его обращение, а в 2018 и 2021 годах организованы приемы у Алексея Кондратьева и Сергея Кудрявцева.

По ситуации же, связанной со сносом частного дома по адресу улица Татарская, 43а, в мэрии уточнили, что собственник доли дома, где проживал Сигарёв, с застройщиком о компенсации договорился.

— Собственник доли и ООО «ИСК "Бизнесстрой"» пришли к соглашению о том, что собственник передает застройщику правоустанавливающие и иные документы на свою долю дома, дает нотариально удостоверенное согласие на снос своей доли, заявление о прекращении права собственности, а застройщик передает [собственнику] денежные средства в согласованном размере, — сообщили в Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска.

В мэрии также пояснили, что главой администрации Центрального района Владимир Сигарёв 13 марта 2009 года принят на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, а в июле-августе 2021 года его пригласят на личный прием мэра.

8 апреля 2021 года в авторской колонке на НГС журналист Евгения Черданцева рассказала, как борется с отписками чиновников, которые вечно «ни за что не отвечают».

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