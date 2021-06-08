Сибирячка показала фотографии дома-картонки. Он рассыпается на глазах, а жителям предлагают ремонт в рассрочку на 10 лет

Аварийное жилье — большая проблема для многих городов. Люди годами ждут расселения и новой жилплощади, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но далеко не всем везет с улучшением условий проживания. В их числе — читательница НГС, которая живет в доме 1959 года постройки. Власти не считают его состояние аварийным, а на ремонт жители тратят деньги из своего кармана. Как живется в доме, которому 60 лет, и что жильцам советуют в администрации — публикуем колонку-мнение жительницы Новосибирска.



Двухэтажный дом на Добролюбова, 128 уже несколько раз оказывался в эпицентре скандалов. В 2017 году кадры того, как здание обшили фанерой, показали в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Первый зампредседателя комиссии по развитию социнфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ Артём Кирьянов тогда заявлял, что обратится в Генпрокуратуру из-за ситуации с этим домом. А пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя обещал, что мэрия «занималась и будет заниматься расселением аварийного жилья, в том числе будет работать и по этому дому». С тех пор прошло четыре года. Дом до сих пор не признан аварийным.