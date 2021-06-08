Сибирячка показала фотографии дома-картонки. Он рассыпается на глазах, а жителям предлагают ремонт в рассрочку на 10 лет

Жительница Новосибирска показала фотографии своего разваливающегося дома
Аварийное жилье — большая проблема для многих городов. Люди годами ждут расселения и новой жилплощади, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но далеко не всем везет с улучшением условий проживания. В их числе — читательница НГС, которая живет в доме 1959 года постройки. Власти не считают его состояние аварийным, а на ремонт жители тратят деньги из своего кармана. Как живется в доме, которому 60 лет, и что жильцам советуют в администрации — публикуем колонку-мнение жительницы Новосибирска.
Двухэтажный дом на Добролюбова, 128 уже несколько раз оказывался в эпицентре скандалов. В 2017 году кадры того, как здание обшили фанерой, показали в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Первый зампредседателя комиссии по развитию социнфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ Артём Кирьянов тогда заявлял, что обратится в Генпрокуратуру из-за ситуации с этим домом. А пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя обещал, что мэрия «занималась и будет заниматься расселением аварийного жилья, в том числе будет работать и по этому дому». С тех пор прошло четыре года. Дом до сих пор не признан аварийным.
— В этом доме я живу с 1997 года. Родители развелись, продали общую квартиру, а деньги поделили. Мама приобрела квартиру в этом доме. Купила на тех условиях, что дом аварийный и скоро его снесут. Мол, нужно потерпеть буквально год-два, и здание снесут, — говорит жительница дома. — Хочу сказать, что на тот момент дом был в неплохом состоянии, очень хорошенький. По крайней мере, не было отваливающихся стен, трескающихся потолков и тому подобного...
Дом был построен в 1959 году как времянка для тех, кто строил соседние дома. Его возвели деревянно-засыпным способом. То есть снаружи дерево, а внутри стены засыпаны всяким шлаком — землей, колготками, бутылками и прочей всячиной... Особо не старались, думали, что там недолго поживут строители, которые возводили остальные семнадцать домов. Поэтому вокруг все дома из кирпича, и только наши являются постройками другого типа.
Сегодняшний контингент людей, которые живут в этих домах, весьма спорный. В нашем доме восемь квартир. В четырех живут благополучные, полные, работающие семьи. Не могу сказать, что олигархи какие-то, но абсолютно нормальные и хорошо зарабатывающие люди. А в остальных четырех квартирах — безработные, скажем так, бомжеватые алкоголики при квартире.
Раньше в нашем доме жили две женщины, которые и начали весь этот путь с жалобами. А потом одна из них продала здесь квартиру и уехала, а другая умерла. Мне передали кипу этих документов — некоторые из них датированы 2005 годом. Именно с этого года местные жильцы начали ходить по инстанциям, начиная от ЖЭУ и заканчивая депутатами. В ответ постоянно приходили отписки, мол, вроде как трещины в стене незначительные, ничего страшного, вы в этом году не попали под капитальный ремонт.
Нам постоянно говорят так: «У вас четыре квартиры приватизированы и четыре — в муниципальной собственности. Берите и ремонтируйте». На нас наезжают, что это мы весь дом привели в упадок, мы загубили этот дом. Но, понимаете, четыре квартиры тоже своими силами не могут постоянно поддерживать здание в нормальном состоянии. Крыльцо, например, мы строили сами. Допустим, если где-то какую-то дырку залатать в подъезде нужно, то мы сбрасываемся — сколько каждая квартира может, столько и дает. Выходим, шпаклюем, мажем, сами окна вставляем в подъезде... Еще мы отремонтировали дверь, сделали ее из подручных материалов, обшили оргалитом.
В итоге никто из властей нам ничем не помогает. А нужно ремонтировать абсолютно всё. Хотя, я думаю, что там даже ремонтировать нечего. Фасад давно отошел от дерева, фундамента в нашем доме нет, опалубка обвалилась, крыша течет... Шифер буквально кусками летает — недавно на крыльце крышу проломило упавшим шифером. На ремонт необходима бешеная сумма, вы даже не представляете, сколько денег надо. Даже на то, чтобы поменять крышу. Из восьми квартир только четыре платежеспособны. В администрации предложили, чтобы они нам сделали ремонт и потом раскидали расходы на всех. А платить нам предстоит 5 тысяч в месяц в течение 10 лет. Ну что прикалываться? Я думаю, что это издевательство.
В другое жилье переехать не пробовали, так как нет возможности. Думали ипотеку взять, но опять же ее с чего-то платить надо. А почему нас не расселяют? Потому что не считают, что у нас дом в аварийном состоянии. Хотя когда чиновники приезжают, то за голову берутся. Правда, потом говорят, мол, ничего, еще жить можно.
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