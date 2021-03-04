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Стали известны адреса новосибирских домов, на которые чаще всего жаловались в 2020 году, — чем недовольны жители

Здания находятся в разных частях города

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Из дома на Зорге поступали жалобы на протекание крыши

Из дома на Зорге поступали жалобы на протекание крыши

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Госжилинспекция рассказала, на какие новосибирские дома жаловались чаще всего

Государственная жилищная инспекция назвала дома в Новосибирске, на состояние которых жильцы в 2020 году жаловались чаще всего. В список попали восемь зданий.

По данным Госжилинспекции, жители дома на улице 2-й Обской, 69 писали жалобы на содержание двора, подъездов, низкую температуру в квартирах и некачественную работу лифтов. На Народной, 28/1 у жильцов были претензии к содержанию подвалов и подъездов, к простоям в работе лифтов, состоянию инженерных систем.

Новосибирцы, которые живут в домах на улицах Достоевского, 13, Депутатской, 60 и Троллейной, 151/1, отправляли жалобы на содержание подъездов и придомовой территории. В доме на улице Новогодней, 17 также были недовольны состоянием подъездов, а кроме этого — работой вентиляции и отключением газа.

От жильцов дома на Зорге, 94 поступали жалобы из-за протекания кровли и начисления платы за коммунальные услуги. В доме на улице Терешковой, 12 были недовольны содержанием и ремонтом подъездов, оплатой коммунальных услуг и незаконной перепланировкой.

Ранее НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ Оксаной Царапкиной. Она рассказала, что делать, если в квартире холодно в морозы.

В феврале стало известно, что в доме на улице Немировича-Данченко жильцы недовольны неприятным запахом, который почувствовали сразу после заселения в новостройку. На месте побывала журналист НГС, которая сразу ощутила все возможные «ароматы» — от сигаретного дыма до чебуреков. Читайте подробности в репортаже.

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ГосжилинспекцияжалобыЖКХ
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