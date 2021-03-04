Стали известны адреса новосибирских домов, на которые чаще всего жаловались в 2020 году, — чем недовольны жители

Государственная жилищная инспекция назвала дома в Новосибирске, на состояние которых жильцы в 2020 году жаловались чаще всего. В список попали восемь зданий.



По данным Госжилинспекции, жители дома на улице 2-й Обской, 69 писали жалобы на содержание двора, подъездов, низкую температуру в квартирах и некачественную работу лифтов. На Народной, 28/1 у жильцов были претензии к содержанию подвалов и подъездов, к простоям в работе лифтов, состоянию инженерных систем.

