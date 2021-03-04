Стали известны адреса новосибирских домов, на которые чаще всего жаловались в 2020 году, — чем недовольны жители

Госжилинспекция рассказала, на какие новосибирские дома жаловались чаще всего
Государственная жилищная инспекция назвала дома в Новосибирске, на состояние которых жильцы в 2020 году жаловались чаще всего. В список попали восемь зданий.
По данным Госжилинспекции, жители дома на улице
Новосибирцы, которые живут в домах на улицах
От жильцов дома на
Ранее НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ Оксаной Царапкиной. Она рассказала, что делать, если в квартире холодно в морозы.
В феврале стало известно, что в доме на улице Немировича-Данченко жильцы недовольны неприятным запахом, который почувствовали сразу после заселения в новостройку. На месте побывала журналист НГС, которая сразу ощутила все возможные «ароматы» — от сигаретного дыма до чебуреков. Читайте подробности в репортаже.