Котельная парит в окна самых дорогих квартир новостройки у «СибМолла» — как так вышло

Дом над трубой

Недостроенный дом жилого комплекса «Молодежный» компании «Новосибирск СтройМастер К» за «Сибирским Моллом» с одного из торцов окутан паром так, что не видно темных проемов окон. На то, что часть зимы будущие жители квартир в этой части дома будут смотреть в окна на плотный слой изморози, обратила внимание новосибирская журналистка Анна Гурьянова, опубликовав фото на своей странице в Facebook.



— Искренне надеюсь, что история со снегоплавилкой не повторится. И когда жильцы этого дома подадут в суд на владельца котельной, он в ответ засудит всех участников этого строительного цирка, — заметила она, припомнив, что изначально жилого дома, да еще и такого высокого, здесь никто не предполагал.



Обильно парящие трубы принадлежат газовой котельной, которую построили одновременно с торговым центром «Сибирский Молл». На тот момент поблизости еще оставался частный сектор, а потом рядом с ней построили небольшое, с одним надземным и одним подземным этажами, административное здание.

