Котельная парит в окна самых дорогих квартир новостройки у «СибМолла» — как так вышло

Самые дорогие квартиры высотки «СтройМастера» попали в облако пара котельной
Возле котельной торгового центра «Сибирский Молл» построили жилую высотку, и теперь в мороз ее торец окутывает плотным облаком пара. На проблему обратила внимание новосибирская журналистка: котельную построили раньше новостройки, и долгое время она никому не мешала, даже когда рядом с ней появилось административное здание. Теперь здание надстроено сразу на 18 этажей, и в нём продаются квартиры, а трубы котельной заканчиваются на середине его торца, так что за паром теряются окна и балконы. Может ли это быть опасно для будущих жильцов и что они могут сделать, узнала Лиза Пичугина.
Дом над трубой
Недостроенный дом жилого комплекса «Молодежный» компании «Новосибирск СтройМастер К» за «Сибирским Моллом» с одного из торцов окутан паром так, что не видно темных проемов окон. На то, что часть зимы будущие жители квартир в этой части дома будут смотреть в окна на плотный слой изморози, обратила внимание новосибирская журналистка Анна Гурьянова, опубликовав фото на своей странице в Facebook.
— Искренне надеюсь, что история со снегоплавилкой не повторится. И когда жильцы этого дома подадут в суд на владельца котельной, он в ответ засудит всех участников этого строительного цирка, — заметила она, припомнив, что изначально жилого дома, да еще и такого высокого, здесь никто не предполагал.
Обильно парящие трубы принадлежат газовой котельной, которую построили одновременно с торговым центром «Сибирский Молл». На тот момент поблизости еще оставался частный сектор, а потом рядом с ней построили небольшое, с одним надземным и одним подземным этажами, административное здание.
В 2016 году компания «Града», которая зарегистрирована там же, где находится офис группы «СтройМастер» (на Галущака, 4), получила разрешение на его ввод — документ опубликован на муниципальном портале. Когда построили и запустили котельную, жилых домов и вообще зданий выше 2-го этажа здесь не предполагалось, и пар из высоких труб никому не мог помешать.
— У дома впритык к котельной, который имеет строительный адрес Закаменский микрорайон, 9, долгое время висел паспорт объекта на здание общественно-делового назначения, оно должно было быть в два или три этажа. Его построили, пару лет оно в таком виде простояло, а потом крышу разобрали и начали шарашить 19 этажей, — вспоминает жительница микрорайона Ольга (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.).
По словам женщины, когда-то жители Закаменского поднимали вопрос о том, что дом строят слишком близко к котельной, но строительство затянулось, и о нём как-то позабыли. Сейчас же дом движется к сдаче: по информации на сайте застройщика, ввести его в эксплуатацию планируют в начале следующего года.
— Там будут окна мокрые все, скорее всего, грибок по ним пойдет, потому что это горячий пар. Новоселы там вздрогнут, конечно, когда заедут, я думаю, — полагает Ольга.
Вредный пар
Стоит отметить, что дом находится в облаке горячего пара не постоянно: для этого нужно определенное направление ветра — северо-восточное, и за неделю подготовки материала корреспондентам НГС поймать его не удалось. Как показывает график преобладающих направлений ветра за последние полвека, обычно пар все-таки относит в другую сторону. Но трубы котельной выбрасывают в воздух еще и последствия горения газа, которые могут быть вредны, даже если видимый столб пара с окнами жильцов не встречается.
В комментариях к посту Анны Гурьяновой горожане замечают, что проблемой могут стать, в частности, производные азота. Как уточнил заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Владимир Ларичкин, самый вредный газ, который попадает в воздух из котельной, — это диоксид азота. Но возможны варианты.
— Разный газ, который подводится, как и бензин разных марок, будет иметь свои компоненты в выбросах, — поясняет Владимир Ларичкин.
Полный перечень выбросов должен быть указан в отчете о деятельности котельной, но в открытом доступе этого документа нет. Кроме того, необходимая информация о выбросах должна быть в документах с проектом строящегося дома, хотя, конечно, то, что на бумаге написано, — это одно, а что в действительности — совсем другое, добавляет профессор НЭТИ.
На сайте «СтройМастера» опубликованы результаты экспертизы проектной документации, где действительно есть раздел о влиянии стройки на окружающую среду, а затем, уже во время эксплуатации, — окружающей среды на будущих жильцов. Вот только в документе газовая котельная не указана вообще: ни при описании расположения участка дома (описано, что он граничит с территорией торгового центра, но не котельной), ни затем при оценке состава и объема вредных веществ. «В период эксплуатации объекта источниками образования загрязняющих веществ являются работающие двигатели легковых автомобилей на встроенной и подземной автостоянках и открытых автостоянках», — и на этом всё.
У таких объектов, как котельные, обязательно установлены санитарно-защитные зоны. По СанПиН она не может составлять меньше 50 метров, а труба должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома поблизости. По приблизительным подсчетам, от края даже не территории котельной, а самого сооружения до стены строящегося дома вряд ли наберется даже 30 метров.
Судя по планировке типового этажа дома, соседями труб котельной при этом оказываются самые большие и дорогие квартиры: «трешки» площадью
Журналист НГС пыталась получить комментарий от застройщика: представитель компании по телефону пообещала передать руководству вопросы и контакты для связи, но ответа не последовало.
Что делать дольщикам
В региональной инспекции государственного строительного надзора на запрос журналиста НГС сообщили, что ведомство не занимается оценкой соответствия проектов, получивших положительное заключение экспертизы, строительным нормам и правилам.
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, которое выдает разрешение на строительство зданий и затем принимает их в эксплуатацию, заметило, что разрешение на строительство дома выдано на основании предоставленной застройщиком документации. А она получила положительное решение экспертизы, в том числе подписанное экспертом по санитарно-эпидемиологической безопасности.
«Кроме того, согласно экспертному заключению ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" от 09.06.2012
Хотя промокающие, а потому, возможно, и промерзающие тоже стены квартир могут сулить неприятности и владельцам котельной, и застройщику, конкретно вред от выбросов еще придется доказать.
— При ветре в сторону дома можно выйти на балкон и замерить, какая там концентрация [вредных газов], но надо еще обосновать, что нет других источников. Есть такое понятие, как фоновое загрязнение окружающей среды, и котельные часто объясняют, что это не они, это автомобилисты, которые тоже углеводородное топливо сжигают, — поясняет профессор Владимир Ларичкин.
Если будущие жители дома сгруппируются и закажут общественную экологическую экспертизу, а она в свою очередь подтвердит превышение показателей вредных газов, варианты могут быть разными. В крайнем случае котельную могут закрыть, но это, считает Владимир Ларичкин, маловероятно: скорее всего, на ней установят дополнительное оборудование — фильтры.
Недалеко от стройки «СтройМастера» недавно произошел еще один конфликт из-за возможного влияния на здоровье новосибирцев: жителей «Оазиса» обеспокоила новая вышка 4G.