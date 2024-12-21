Опасные гирлянды и аппетитный «дождик»: привычные украшения могут испортить Новый год — как избежать проблем

В праздники животные могут получить травмы из-за украшений Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Елочные игрушки, гирлянды и пиротехника могут сделать праздники незабываемыми как в хорошем, так и в плохом смысле. Неправильный выбор этих атрибутов иногда становится причиной травм или испорченного имущества. Как встретить Новый год без опасных последствий, объяснили в Роспотребнадзоре и ГУ МЧС России по Новосибирской области. Читайте, чтобы встретить праздник без лишних проблем и хлопот.

Гирлянды

Электрогирлянды — один из основных способов украшения дома на Новый год. Но в то же время неправильный выбор может спровоцировать возгорание. При покупке гирлянды нужно изучить сертификат продукции. Визуальный осмотр тоже важен — лучше отказаться от украшений со слишком тонкими проводами, чтобы избежать удара током.

Многие любят ретро-стиль и достают с антресолей советские гирлянды с лампами накаливания.

— Лампы накаливания нагревают оболочку гирлянды. А при возгорании любая елка, будь она искусственная или живая, может способствовать активной фазе развития пожара, — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — При использовании любой гирлянды нужно следить за ее целостностью, нельзя использовать неисправную, чтобы это не привело к короткому замыканию и возгоранию.

Лучше выбирать современные гирлянды Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В новосибирском Роспотребнадзоре рассказали, что на упаковке гирлянды должна быть указана информация сертификации товара. Кроме этого — правила безопасного использования, информация о потребительских свойствах и технических характеристиках. Проверьте, указаны ли на упаковке суммарное напряжение и срок службы товара.

Гирлянды нельзя оставлять без присмотра. Уходя из дома, стоит отключить не только освещение ёлки, но и уличную иллюминацию.

Пиротехника

Главное правило — не покупать никакую пиротехнику с рук или на улице.

— Основная опасность заключается в том, что продавец вечером часть продукции заносит с улицы в тепло. Пиротехнические изделия могут отсыреть. И если хотя бы один заряд отсырел и не вылетел, то столкновение с ним второго заряда может повлечь серьезные последствия, — предупредили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Любую пиротехническую продукцию лучше покупать в специализированных магазинах. Там консультант может рассказать о классах опасности и показать все сертификаты.

Для запуска салюта нужно выбирать место, максимально удаленное от домов, деревьев и проводов. При установке фейерверка важно хорошо его закрепить — он не должен покоситься или упасть при запуске.

Фейерверки стоит приобретать в специализированных магазинах Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Никогда не стоит сразу идти и проверять фейерверк, если запуск не удался. В МЧС рекомендуют залить его водой и утилизировать, как бытовые отходы, как бы ни было жаль потраченных денег. Вообще любая пиротехника требует концентрации внимания, нельзя запускать фейерверк в состоянии алкогольного опьянения.

И если у вас есть домашние питомцы, оставьте их в новогоднюю ночь дома. Огромное количество собак теряется ежегодно под хлопки салютов — животные боятся громких звуков и убегают. Создатель группы и сайта «Потеряшка-НСК» Екатерина Котилова дала советы о том, как не потерять собаку в ночь с 31 декабря на 1 января.

Выгуливайте собаку до начала главного новогоднего салюта и только в плотно застёгнутом ошейнике на поводке или в шлейке (лучше использовать сразу несколько вариантов амуниции).

Если есть возможность не выгуливать собаку, оставьте ее дома или гуляйте в светлое время суток. Но даже днем могут запускать салюты.

Ни в коем случае не берите с собой питомца, если идёте с компанией друзей запускать фейерверки сами.

В течение всех новогодних праздников, когда возможны незапланированные фейерверки, гуляйте с собакой только на поводке, даже если питомец мелкой породы (они теряются чаще всего, так как их хозяева редко пользуются поводком).

Обязательно приобретите адресник и повесьте на ошейник питомца (или хотя бы напишите на ошейнике свой телефон).

Безобидные с виду бенгальские огни многие привыкли жечь за праздничным столом в комнате под бой курантов, но это очень плохая идея из-за опасности возгорания. Особенно, если на стол застелен полиэтиленовой скатертью — она легко загорается.

Бенгальские огни лучше зажигать на улице Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И помните, что без присмотра взрослых ни в коем случае нельзя подпускать детей к легковоспламеняющимся и взрывоопасным предметам.

Мишура и дождик

Открытого огня на новогоднем дереве быть не должно, и особенно он опасен, если в качестве украшений используют мишуру и «дождик». Со старыми гирляндами, в которых есть лампы накаливания, эти украшения тоже лучше не комбинировать.

— «Дождик» и хлопушки лучше не приносить в дом, где есть домашние животные, — предупреждает руководитель «Центра льготной хирургии» Кристина Никитина. — При попадании в желудок и кишечник «дождик» можно извлечь только хирургическим путем. Ни в коем случае не тяните за кончик «дождика», если он торчит у питомцев из заднего прохода. Вы можете смертельно травмировать любимца, и тогда ветеринарный врач просто не успеет его спасти. Из того же самого материала состоит и наполнение хлопушек. Вашим питомцам ни к чему кишечная непроходимость в праздничные дни, когда у многих клиник сокращенное время работы.

Елочные украшения

В Роспотребнадзоре напомнили, что новогодние товары, за исключением елочных гирлянд и пиротехники, обязательной сертификации не подлежат.

— Как правило, самые качественные и оригинальные товары — это изделия ручной работы, но такие игрушки и стоят значительно дороже, — отметили в управлении.

У стеклянных ёлочных игрушек острые края должны быть защищены колпачками. Блестящие стеклянные игрушки крепче матовых благодаря нанесению слоя жидкого серебра. Вообще отдавать предпочтение лучше игрушкам, в которых блёстки нанесены внутрь, чтобы предотвратить их осыпание.

Матовые игрушки бьются быстрее Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Осмотрите рисунок на наличие дефектов, подтеков, воздушных пузырьков, смещений рисунка относительно рельефа или контура, — советуют в Роспотребнадзоре. — Оцените запах изделия: он не должен быть резким. Если блестки или краска осыпаются, оставляют следы на руке, то лучше отказаться от приобретения такой игрушки.

Но если дома есть дети, следует отдавать предпочтение пластмассовым или деревянным игрушкам, которые не причинят вреда здоровью ребенка.

А вот набирающие популярность в 2024 году игрушки из папье-маше и ваты могут быть пожароопасными. Поэтому их стоит вешать на ёлку подальше от электрических гирлянд, особенно старых.

Независимо от того, делаете вы покупку на маркетплейсах или в магазине, убедитесь, что у вас есть подробная информация о товаре: название и адрес производителя, основные потребительские свойства и инструкции по безопасному использованию. Маркировка должна быть на русском языке, понятной и легко читаемой. Качество и безопасность детских товаров подтверждают сертификат и декларация соответствия.

— Перед покупкой изучите информацию, которую прилагает к ней изготовитель или импортер. Добросовестный продавец ничего не будет утаивать от своего покупателя. Вся необходимая информация о товаре должна содержаться на маркировочном ярлыке, — предупредили в Роспотребнадзоре. — Продукция, которая не маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза не допускается к выпуску в обращение на рынке.

Сладкие подарки и детские игрушки

На любом сладком новогоднем подарке обязательно должна быть этикетка, где указаны изготовитель, фасовщик, дата фасовки, срок и условия хранения, юридический адрес, масса и состав подарка, нормативный документ, в соответствии с которым продукт изготовлен, наличие единого знака обращения продукции на рынке.

Сладости лучше покупать в магазинах Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Никогда не приобретайте сладкие подарки с рук — только в местах организованной торговли. Внимательно рассмотрите этикетку, обратите внимание, не нарушена ли упаковка. Если в составе подарка есть игрушка, то она должна быть упакована отдельно.

На детских товарах и игрушках ищите соответствие требованиям ТР ТС 007/201 и ТР ТС 008/2011. Если качество товаров новогодних продукции вызывает сомнение, лучше отказать от покупки.