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Происшествия «Зрелище было жуткое!»: на Первомайке дети катались с насыпи на ватрушках у Бердского шоссе

«Зрелище было жуткое!»: на Первомайке дети катались с насыпи на ватрушках у Бердского шоссе

Это может быть опасно

8 407
67 комментариев

На замечания взрослых дети сначала не реагировали

В Первомайском районе Новосибирска 24 ноября заметили детей, которые устроили игру в очень опасном месте: между железной дорогой и проезжей частью. Они катались с железнодорожной насыпи на «ватрушке», рискуя попасть под поезд или угодить под колеса автомобилей.

— Мы с детьми шли домой с остановки «Разъезд Иня» в сторону микрорайона Весенний. Зрелище было жуткое! Рядом с мчащимся поездом сидят дети возле железной дороги и скатываются с горы, не боясь ничего! Ребят было трое, возраст примерно 8-10 лет. Замечание сделала, услышала возражение, что, когда подъезжает поезд, они успевают скатиться вниз, и ничего страшного не происходит, все под контролем, — рассказала жительница Новосибирска Гульнар Исмайилова.

Она еще раз объяснила детям, как опасна их игра, но должного эффекта ее слова не возымели. Тогда ей на помощь пришел мужчина, который представился сотрудником транспортной полиции. Он рассказал мальчикам о несчастных случаях на дорогах и смог уговорить их пойти играть в более безопасное место.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области регулярно обращаются к родителям детей с призывом не отпускать их одних с «ватрушками».

— Почти каждую зиму происходят несчастные случаи, когда люди получают травмы, порой не совместимые с жизнью. Так, в начале марта в городе Искитиме Новосибирской области две девочки 14 и 15 лет, катаясь на тюбинге с горки, врезались в дерево и получили травмы различной степени тяжести, — говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по Новосибирской области.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации.

В 2021 году в микрорайоне Весенний погибла девочка, катавшаяся на «ватрушке» под присмотром тети.

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Новосибирск Первомайский район Тюбинг Катание на ватрушках Дети
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Комментарии
67
Мarusj
11 часов
нужно детские горки вернуть в каждом дворе,а то запретили,это просто недоразумение какое-то.
МаринаБ
12 часов
А вот к чему приводит закон о запрещении горок! Детям негде кататься! Раньше хоть граждане устраивали в своих дворах горки, а сейчас - что за горки 1 метр высотой??? Какой .... это придумал???
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