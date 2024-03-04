Вы страдаете фаббингом или у вас цифровая деменция? Как телефон может подорвать вашу самооценку, а потом здоровье

Вы часто видите людей, которые буквально не выпускают из рук свой телефон: бесконечно проверяют почту, открывают приложения, отвечают на сообщения. Причем делают это даже во время встреч с друзьями, рабочих совещаний, общения с близкими. Такие люди по-настоящему поглощены тем, что происходит в их смартфонах, вольно или невольно игнорируя окружающих. Психологи называют такое поведение «фаббингом» (phubbing). Это сокращение от двух английских слов — телефон (phone) и пренебрежение (snubling).
Другими словами, это привычка постоянно отвлекаться на свой гаджет во время разговора с собеседником. Как считают ученые, она может иметь серьезные последствия для взаимоотношений с людьми, а еще многое может сказать о человеке, который практикует фаббинг, точнее, о его реальной самооценке. К такому выводу пришли психологи, пишет издание Psychologies.
Смартфон и самооценка
Турецкие исследователи опубликовали в журнале Psychological Reports работу, участие в которой приняли более 300 человек. При помощи специальных шкал и анкет психологи изучали их склонность к фаббингу, оценивали уровни восприятия собственного тела и самоэффективность.
Исследование показало, что люди, которые регулярно занимаются фаббингом, более негативно воспринимают свое тело и крайне невысоко оценивают свою эффективность, то есть способность справляться с определенными задачами в любой ситуации.
Кстати, разницы между мужчинами и женщинами, регулярно практикующими фаббинг, не было: результаты одинаковы, самооценка таких людей ниже, независимо от пола. Но, что удивительно (или не очень), оказалось, что семейные люди, страдающие фаббингом, всё же оценивают себя выше, чем одиночки. На данный момент исследователи еще не объяснили эти связи.
Тревожные симптомы
А еще относительно недавно появился новый диагноз, также связанный с использованием смартфонов, — цифровая деменция. Ее жертвой может стать любой человек.
Если вы на ровном месте и во вполне еще молодом возрасте замечаете реальные проблемы с памятью и вниманием, не можете сосредоточиться на одной задаче, всё время отвлекаетесь, плохо запоминаете новую информацию, очень быстро устаете, даже привычная работа дается вам с большим трудом, чем раньше, то, возможно, вы чрезмерно используете в бытовой жизни электронные устройства. Вот что об этом рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».
Цифровая деменция, или цифровое слабоумие, — понятие новое, ввел его немецкий нейробиолог и психиатр Манфред Спитцер в 2012 году.
Этот термин описывает негативное воздействие цифровых технологий на когнитивные функции человека. Феномен ассоциируется с постепенным ухудшением памяти, внимания и других познавательных способностей, вызванным чрезмерным использованием электронных устройств. Как понять, есть ли именно у вас цифровая деменция, и что делать в такой ситуации?
— Главные жертвы цифровой деменции — это прежде всего молодое поколение, постоянно находящееся в цифровой среде, — рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог Альмира Гимранова. — Нарушение когнитивных функций может быть связано с длительным пребыванием в виртуальной реальности, частым использованием смартфонов и планшетов.
Феномен цифровой деменции вызван не только избыточным использованием гаджетов, но и привычкой получать информацию из интернета без необходимости запоминания.
— Люди часто полагаются на поиск в интернете для решения повседневных задач, что приводит к снижению активности мозга, отвечающей за память и когнитивные процессы, — продолжает врач.
Люди, сидящие в гаджетах, обрабатывают огромное количество информации, переключаются с одного источника на другой, но при этом не воспринимают увиденное глубоко, не задумываются. В итоге мозг теряет способность эффективно обрабатывать информацию, считает и психолог Екатерина Мурашова.
— Кроме того, из-за большого количества времени, которое мы проводим в гаджетах, мы меньше общаемся, наша социальная жизнь страдает, мы теряем способность к коммуникации, мы меньше двигаемся, что также накладывает свой отпечаток на наши когнитивные функции, — отмечает психолог Екатерина Мурашова.
Как понять, что у вас цифровая деменция, и что делать
- Появились проблемы с памятью: вы плохо запоминаете новую информацию, забываете что-то из прошлого.
- Быстро устаете, вам трудно сосредоточиться.
- Медленнее выполняете работу, которая раньше не вызывала трудностей.
— И главное, человек с цифровой деменцией постоянно будет держать гаджет под рукой или в зоне видимости, — отмечает психолог.
— Если у вас появились признаки цифровой деменции, рекомендуется внедрить регулярные перерывы для активности на свежем воздухе, больше гулять и заниматься спортом, — говорит врач-невролог Альмира Гимранова. — Также полезно делать упражнения для улучшения памяти и внимания: решать кроссворды, разгадывать головоломки, читать сложные тексты, любым способом тренировать мозг. Консультация с врачом-неврологом также может быть полезной для оценки общего состояния когнитивных функций и разработки индивидуального плана восстановления.
Психолог Екатерина Мурашова рекомендует поменьше пользоваться гаджетами. Для начала оцените потраченное «экранное время». Отчет об использовании устройства можно найти в его настройках. Возможно, эта цифра впечатлит вас.
— Планируйте вечера и выходные, не скучайте дома, ходите на экскурсии, в музеи, театры, встречайтесь с друзьями. Но не стоит полностью отказываться от телефона или компьютера, в современном мире это просто невозможно. Важно научиться правильно распределять свое время, тогда вы не столкнетесь с этой проблемой, — резюмирует психолог.