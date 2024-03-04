Вы страдаете фаббингом или у вас цифровая деменция? Как телефон может подорвать вашу самооценку, а потом здоровье

Другими словами, это привычка постоянно отвлекаться на свой гаджет во время разговора с собеседником. Как считают ученые, она может иметь серьезные последствия для взаимоотношений с людьми, а еще многое может сказать о человеке, который практикует фаббинг, точнее, о его реальной самооценке. К такому выводу пришли психологи, пишет издание Psychologies.



Смартфон и самооценка

Турецкие исследователи опубликовали в журнале Psychological Reports работу, участие в которой приняли более 300 человек. При помощи специальных шкал и анкет психологи изучали их склонность к фаббингу, оценивали уровни восприятия собственного тела и самоэффективность.

