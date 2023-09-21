«Не стесняйтесь надевать маску»: новосибирский Роспотребнадзор заявил, что ежедневно проверяет число заболевших

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области дало советы новосибирцам в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. отслеживает заболеваемость сезонными вирусами и рекомендует носить маски в общественных местах. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос НГС.
Сейчас в регионе сезонный подъем ОРВИ, отмечают в Роспотребнадзоре. Ведомство в ответ на запрос НГС о ситуации в регионе сообщило, что проводит ежедневный мониторинг. Если эпидситуация ухудшится, то плюсом к этому будут приняты дополнительные меры. В школах для профилактики заражений вводятся временные ограничения.
Роспотребнадзор советует новосибирцам соблюдать меры безопасности, чтобы свести риск заражения к минимуму:
— При первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Не ходить больным на работу или в детский коллектив (имеются в виду детские сады, школы и так далее. — Прим. Ред.), избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторной инфекции. Не стесняться надевать маску в местах скопления людей. Мыть руки с мылом, делать влажную уборку и так далее.
За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла почти вполовину: как отличить коронавирус от ОРВИ, можно прочитать здесь. Стало известно, придет ли в Новосибирскую область новая волна ковида. Масочный режим в Россию уже возвращается — тут мы рассказываем, где его ввели за последнее время.