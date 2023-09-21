Как отличить ковид от ОРВИ и гриппа: вспоминаем основные симптомы

— Сейчас многих тревожит новый вариант вируса, получивший название «пирола», — говорит врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов. — Он отличается примерно тем же, чем изначально омикрон отличался от предыдущих версий — он накопил достаточно много мутаций, хорошо обходит иммунную систему, соответственно, заболеваемость [в мире] тоже подскочила. Но специфики у него никакой нет — он, так же как и омикрон, менее склонен вызывать тяжелое течение с пневмониями, они возможны, но реже. Чаще ковид сейчас протекает как обычная ОРВИ: слабость, недомогание, температура 38–39, боль и покраснение в горле, осиплость, охриплость, кашель, ощущение заложенности в грудной клетке. Но все эти симптомы характерны для всех ОРВИ, ничего особенного тут нет.

