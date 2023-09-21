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«Неделю лежала пластом»: новосибирцы массово болеют странной простудой — что происходит в поликлиниках и верят ли они в «пиролу»

Некоторые пациенты считают, что могли заразиться новым вариантом ковида, кто-то относится к этому скептически

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Многие жители Новосибирска жалуются на недомогание

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Новая волна коронавируса может прийти в Новосибирскую область в ближайшее время. Об этом редакции НГС накануне заявил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов. Данных о росте заболеваемости именно новым штаммом — «пиролой» — пока нет. На совещании у губернатора Андрея Травникова 18 сентября замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается стабильной. При этом сейчас многие новосибирцы жалуются на ухудшение состояния, слабость, кашель и другие симптомы ОРВИ. Конечно, можно списать на обычный сезон простуд. Но на улице уже месяц стоит по-летнему теплая погода, поэтому рановато. Корреспондент НГС побывала в местных поликлиниках, пообщалась с пациентами и выяснила, как болеют и лечатся горожане.

Болеют все?


В Новосибирске последние недели, пожалуй, самая популярная тема для разговоров — простуда, ОРВИ, кашель и недомогание. Об этом говорят в школах и в магазинах, на лавочках и в общественном транспорте, в общепите и офисах. Некоторые уже выздоровели, многие лечатся, а кто-то только начинает заболевать.

В одной из поликлиник в Кировском районе помещение разделили на 2 части — на главную, куда проходят все пациенты, и на небольшую «красную зону», куда к дежурному врачу через отдельный вход идут все, у кого есть кашель, насморк, температура и другие признаки ОРВИ.

«Территория отчуждения» даже отделена от других помещений поликлиники плотным тентом — жители, прикрепленные к поликлинике, утверждают — такие правила были и во время пандемии коронавируса. Народа в коридоре немного — человек семь, все сидят на отдалении друг от друга и боязливо оглядываются, если слышат, как кто-то чихает или кашляет. Кто-то прикрывается платками или масками. Видимо, бояться подцепить еще более серьезную заразу. Проблема застарелая и вызывающая негодование у части жителей: в одном помещении находятся те, кто только заболел и ждет приема к врачу, чтобы получить лечение и больничный, и те, кто уже переболел и пришел закрывать больничные листы.

В одной из поликлиник города все пациенты с ОРВИ заходят через отдельный вход

В одной из поликлиник города все пациенты с ОРВИ заходят через отдельный вход

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— Это вообще тупо, — возмущается студентка Елена. — Я вот только переболела. Тут же сидят больные — с соплями, красными глазами, кашляют. Не удивлюсь, если приеду домой, и снова начну болеть. Неужели трудно для выздоровевших сделать отдельный кабинет? Хорошо, хоть врач через какое-то время собрал списки всех, кому нужно закрыть больничный, и отпустил.

Вместе с тем новосибирцы объясняют: очередь в принципе движется быстро, ажиотажа нет — никто не ругается, не пытается «зайти и только спросить». Один из пациентов — парень с модной стрижкой — уверен: болеют многие, но с тем, что творилось в пандемию в 2021 году, не сравнить.

Порой в коридорах поликлиник сидят и больные, и выздоровевшие пациенты

Порой в коридорах поликлиник сидят и больные, и выздоровевшие пациенты

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— Я весной 2021 года заболел. Врача вызвал. Пришел доктор, взял у меня ПЦР-тест, оказался коронавирус. Когда пролечился, пришел сюда больничный закрыть и офонарел — очередь была прям до улицы. В коридоре на лесенке стояли, в проходе. Работали 2 кабинета, люди ругались друг с другом. Представляете, с температурой стояли и ковидные, и с простудой. Все на ногах. В холодном помещении, — вспоминает с ужасом сибиряк.

Сейчас действительно в сравнении с описываемыми событиями в поликлинике культурно — пациенты ждут прием, соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра, работает обогреватель для комфорта болеющих людей.

Верю-не-верю


Корреспонденту НГС большинство собеседников призналось, что в начале болезни они ощущали сильную боль в горле. Затем появлялись и другие признаки — сухой, а затем мокрый кашель, насморк, заложенный нос, сильная слабость, у многих держалась температура. В основном новосибирцы не верят, что это может быть коронавирус. При этом ранее специалисты Роспотребнадзора сообщали о новом варианте ковида, который получил название «пирола». Это очередная версия омикрона, которая имеет дополнительные мутации по сравнению с ранее выявленными вариантами этого штамма.

— Да ну, какой коронавирус? Мало ли, сколько всякой заразы сейчас — осень, холодно. Каждый год, по-моему, так. Я на РЖД раньше работала, мне там прививку ставили, но, видите, все равно заболела. Работаю в прачечной, физический труд, а сил нет. Вот и пришлось больничный оформлять. Дочь тоже болеет, но ее прививать от коронавируса не буду — зачем мне это надо?, — рассуждает жительница Кировского района Ольга.

Люди идут в поликлиники с температурой и кашлем

Люди идут в поликлиники с температурой и кашлем

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А некоторые новосибирцы вообще не обращаются к врачам — лечатся самостоятельно. Так, сибиряк Игорь утверждает, что у него переболела вся семья. Мужчина пил на ночь настойку с перцем или коньяк, ложился под одеяло и усиленно потел. Правда, признается любитель самолечения, это не особо помогло — неделю он недомогал, а затем «все прошло само». В одну из поликлиник города он пришел поддержать жену — та оказалась более сознательной и обратилась за помощью к врачу.

Молодая жительница Кировского района Наталья заболела вместе с сыном. Ребенок переносил болезнь дома, женщина вынуждена была работать.

— Мне начальник пару дней разрешил до обеда отлежаться, когда была высокая температура, а так все на ногах переносила. В итоге все равно пошла в поликлинику — никакие домашние средства не помогали. Чай с малиной, с медом пила, грудной сбор, таблетки от кашля, горло полоскала хлоргексидином. До сих пор плохо себя чувствую. Такое ощущение, что уже привыкла недомогать, — делится Наталья.

В «красных зонах» есть антисептики

В «красных зонах» есть антисептики

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Пенсионерка Елена Владимировна рассказала, что подрабатывает в небольшом торговом отделе — продает газеты. Женщина уверена: заболела на работе, так как каждый день через нее проходят большие потоки людей. При этом она уверена, что люди уже начали болеть новым вариантом ковида.

Пациентов просят соблюдать социальную дистанцию

Пациентов просят соблюдать социальную дистанцию

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— Я тяжело перенесла — температура была самая противная — 37,5 по утрам и вечерам. Ну это ладно. У меня дочь молодая — лежала неделю пластом. Дома не убиралась. Говорит, сил не было даже машинку стиральную запустить. Давно такого не было. Нам ПЦР-тесты делали, коронавирус не показало. Но мне кажется, это и есть пирола. Просто, наверное, тесты еще не распознают его. Ну не может быть, чтобы люди все так простывали. И на ОРВИ не похоже. Холодов-то еще не было сильных. Наверное, как в пандемию будет — пока все не переболеют, не закончится, — уверена женщина.

Ранее НГС писал о том, что не только в Новосибирской области много заболевших. Например, в Югре ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ. А в аптеках Новосибирска люди стали чаще спрашивать маски.

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