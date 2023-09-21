«Неделю лежала пластом»: новосибирцы массово болеют странной простудой — что происходит в поликлиниках и верят ли они в «пиролу»

Болеют все?





В Новосибирске последние недели, пожалуй, самая популярная тема для разговоров — простуда, ОРВИ, кашель и недомогание. Об этом говорят в школах и в магазинах, на лавочках и в общественном транспорте, в общепите и офисах. Некоторые уже выздоровели, многие лечатся, а кто-то только начинает заболевать.



В одной из поликлиник в Кировском районе помещение разделили на 2 части — на главную, куда проходят все пациенты, и на небольшую «красную зону», куда к дежурному врачу через отдельный вход идут все, у кого есть кашель, насморк, температура и другие признаки ОРВИ.

