«Неделю лежала пластом»: новосибирцы массово болеют странной простудой — что происходит в поликлиниках и верят ли они в «пиролу»

Новая волна коронавируса может прийти в Новосибирскую область в ближайшее время. Об этом редакции НГС накануне заявил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов. Данных о росте заболеваемости именно новым штаммом — «пиролой» — пока нет. На совещании у губернатора Андрея Травникова 18 сентября замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается стабильной. При этом сейчас многие новосибирцы жалуются на ухудшение состояния, слабость, кашель и другие симптомы ОРВИ. Конечно, можно списать на обычный сезон простуд. Но на улице уже месяц стоит по-летнему теплая погода, поэтому рановато. Корреспондент НГС побывала в местных поликлиниках, пообщалась с пациентами и выяснила, как болеют и лечатся горожане.
Болеют все?
В Новосибирске последние недели, пожалуй, самая популярная тема для разговоров — простуда, ОРВИ, кашель и недомогание. Об этом говорят в школах и в магазинах, на лавочках и в общественном транспорте, в общепите и офисах. Некоторые уже выздоровели, многие лечатся, а кто-то только начинает заболевать.
В одной из поликлиник в Кировском районе помещение разделили на 2 части — на главную, куда проходят все пациенты, и на небольшую «красную зону», куда к дежурному врачу через отдельный вход идут все, у кого есть кашель, насморк, температура и другие признаки ОРВИ.
«Территория отчуждения» даже отделена от других помещений поликлиники плотным тентом — жители, прикрепленные к поликлинике, утверждают — такие правила были и во время пандемии коронавируса. Народа в коридоре немного — человек семь, все сидят на отдалении друг от друга и боязливо оглядываются, если слышат, как кто-то чихает или кашляет. Кто-то прикрывается платками или масками. Видимо, бояться подцепить еще более серьезную заразу. Проблема застарелая и вызывающая негодование у части жителей: в одном помещении находятся те, кто только заболел и ждет приема к врачу, чтобы получить лечение и больничный, и те, кто уже переболел и пришел закрывать больничные листы.
— Это вообще тупо, — возмущается студентка Елена. — Я вот только переболела. Тут же сидят больные — с соплями, красными глазами, кашляют. Не удивлюсь, если приеду домой, и снова начну болеть. Неужели трудно для выздоровевших сделать отдельный кабинет? Хорошо, хоть врач через какое-то время собрал списки всех, кому нужно закрыть больничный, и отпустил.
Вместе с тем новосибирцы объясняют: очередь в принципе движется быстро, ажиотажа нет — никто не ругается, не пытается «зайти и только спросить». Один из пациентов — парень с модной стрижкой — уверен: болеют многие, но с тем, что творилось в пандемию в 2021 году, не сравнить.
— Я весной 2021 года заболел. Врача вызвал. Пришел доктор, взял у меня ПЦР-тест, оказался коронавирус. Когда пролечился, пришел сюда больничный закрыть и офонарел — очередь была прям до улицы. В коридоре на лесенке стояли, в проходе. Работали 2 кабинета, люди ругались друг с другом. Представляете, с температурой стояли и ковидные, и с простудой. Все на ногах. В холодном помещении, — вспоминает с ужасом сибиряк.
Сейчас действительно в сравнении с описываемыми событиями в поликлинике культурно — пациенты ждут прием, соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра, работает обогреватель для комфорта болеющих людей.
Верю-не-верю
Корреспонденту НГС большинство собеседников призналось, что в начале болезни они ощущали сильную боль в горле. Затем появлялись и другие признаки — сухой, а затем мокрый кашель, насморк, заложенный нос, сильная слабость, у многих держалась температура. В основном новосибирцы не верят, что это может быть коронавирус. При этом ранее специалисты Роспотребнадзора сообщали о новом варианте ковида, который получил название «пирола». Это очередная версия омикрона, которая имеет дополнительные мутации по сравнению с ранее выявленными вариантами этого штамма.
— Да ну, какой коронавирус? Мало ли, сколько всякой заразы сейчас — осень, холодно. Каждый год, по-моему, так. Я на РЖД раньше работала, мне там прививку ставили, но, видите, все равно заболела. Работаю в прачечной, физический труд, а сил нет. Вот и пришлось больничный оформлять. Дочь тоже болеет, но ее прививать от коронавируса не буду — зачем мне это надо?, — рассуждает жительница Кировского района Ольга.
А некоторые новосибирцы вообще не обращаются к врачам — лечатся самостоятельно. Так, сибиряк Игорь утверждает, что у него переболела вся семья. Мужчина пил на ночь настойку с перцем или коньяк, ложился под одеяло и усиленно потел. Правда, признается любитель самолечения, это не особо помогло — неделю он недомогал, а затем «все прошло само». В одну из поликлиник города он пришел поддержать жену — та оказалась более сознательной и обратилась за помощью к врачу.
Молодая жительница Кировского района Наталья заболела вместе с сыном. Ребенок переносил болезнь дома, женщина вынуждена была работать.
— Мне начальник пару дней разрешил до обеда отлежаться, когда была высокая температура, а так все на ногах переносила. В итоге все равно пошла в поликлинику — никакие домашние средства не помогали. Чай с малиной, с медом пила, грудной сбор, таблетки от кашля, горло полоскала хлоргексидином. До сих пор плохо себя чувствую. Такое ощущение, что уже привыкла недомогать, — делится Наталья.
Пенсионерка Елена Владимировна рассказала, что подрабатывает в небольшом торговом отделе — продает газеты. Женщина уверена: заболела на работе, так как каждый день через нее проходят большие потоки людей. При этом она уверена, что люди уже начали болеть новым вариантом ковида.
— Я тяжело перенесла — температура была самая противная — 37,5 по утрам и вечерам. Ну это ладно. У меня дочь молодая — лежала неделю пластом. Дома не убиралась. Говорит, сил не было даже машинку стиральную запустить. Давно такого не было. Нам ПЦР-тесты делали, коронавирус не показало. Но мне кажется, это и есть пирола. Просто, наверное, тесты еще не распознают его. Ну не может быть, чтобы люди все так простывали. И на ОРВИ не похоже. Холодов-то еще не было сильных. Наверное, как в пандемию будет — пока все не переболеют, не закончится, — уверена женщина.
Ранее НГС писал о том, что не только в Новосибирской области много заболевших. Например, в Югре ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ. А в аптеках Новосибирска люди стали чаще спрашивать маски.