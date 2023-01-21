«Пришлось пройти курс антибиотиков». Новосибирск захватила флурона — как болеют целые семьи и чем лечатся

Неофициальное название сочетания инфекций — флурона: от английского flu — «грипп» и corona — «коронавирус». Здесь напоминаем, почему опасно заниматься самолечением и принимать антибиотики без назначения врача и убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.



Истории пациентов

Новосибирец Сергей предполагает, что заболел флуроной. Первые симптомы заболевания у него появились в конце года, когда он был в армии.

— Тогда мне диагностировали ангину. Лечили в течение недели антибиотиками. Через неделю уволился со службы, но было недомогание, и я снова обратился к врачу. Уже в гражданской больнице сказали, что у меня все симптомы синусита, — рассказывает он.