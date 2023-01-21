СЕЙЧАС -28°С
Пробки 1/10
usd 68.67
eur 74.34
Тема дняРазбор ДТП с «Гелендвагеном»
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе и карантинеГрипп и ОРВИСвиной грипп и ОРВИ в НСОПодробности

«Пришлось пройти курс антибиотиков». Новосибирск захватила флурона — как болеют целые семьи и чем лечатся

Горожане поделились своими историями болезни

363

Врачи считают, что при сочетании гриппа и ковида побеждает обычно симптоматика гриппа

Поделиться

Этой зимой в Новосибирске подскочила заболеваемость гриппом. Вновь вернувшись после долгого перерыва из-за пандемии, он настолько подружился с коронавирусом, что появилось новое заболевание — флурона. Именно так стали называть эту микс-инфекцию. При флуроне чаще проявляются симптомы гриппа, и в целом она сопровождается пневмоний и бронхитом. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у новосибирцев, которые считают, что болеют именно этим заболеванием, как оно протекает и как лечится.

Неофициальное название сочетания инфекций — флурона: от английского flu — «грипп» и corona — «коронавирус». Здесь напоминаем, почему опасно заниматься самолечением и принимать антибиотики без назначения врача и убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.

Истории пациентов

Новосибирец Сергей предполагает, что заболел флуроной. Первые симптомы заболевания у него появились в конце года, когда он был в армии.

— Тогда мне диагностировали ангину. Лечили в течение недели антибиотиками. Через неделю уволился со службы, но было недомогание, и я снова обратился к врачу. Уже в гражданской больнице сказали, что у меня все симптомы синусита, — рассказывает он.

Сергей пролечился от синусита, казалось, что вылечился. Он вышел на работу, но у него появился кашель.

— На днях сходил в поликлинику, думал, посоветуют что-нибудь от кашля — и я сразу же вернусь на работу. Но как бы не так: меня отправили сначала на экспресс-тест, а уже потом — к терапевту, — вспоминает Сергей.

Оказалось, что тест подтвердил коронавирусную инфекцию.

— Я не ожидал, потому что болел в первой волне — тогда самочувствие было совсем другое. Сейчас у меня немного насморк и сухой кашель остаются, когда нахожусь в лежачем положении. У врача я поинтересовался, что за штамм у меня, но он сказал, что экспресс-тест не определяет разновидности. Температуры нет. Но в первый раз когда болел, была температура под 40, ломота в теле, головные боли, как при гриппе. Поэтому я думаю, что у меня флурона, то есть совместились грипп и ковид, — считает Сергей.

Такое лечение назначили Сергею

Такое лечение назначили Сергею

Поделиться

Сибирячка Лидия рассказывает историю болезни ее семьи:

— Судя по всем признакам, наша семья переболела флуроной. Первым заболел старший сын Даниил — скажем так, принес со школы. Начал чихать, появился легкий кашель, через пару дней поднялась температура 38,5 и держалась два дня. Потом кашель начался сухой и затяжной. Ни одно лекарство не помогло. Прибегли к ингалятору — через три дня кашель стал влажным и с мокротой. Только ему стало лучше, заболел второй сын — Илья.

Симптомы были такие же, но ко всему лечению подключили антибиотики — через пять дней стало лучше.

— А вот у мужа началось с чихания и соплей — так было три дня. Потом появился сухой кашель с температурой под 39,5, которая держалась до четырех дней. Он в это время принимал антибиотики. После трех дней лечения температура нормализовалась, а вот кашель до рвоты и с мокротой был еще две недели. Когда мы обратились к нашему фельдшеру с просьбой сдать анализ на ковид, она нам отказала, сказав, что это не ковид, а обычный грипп, — замечает Лидия.

Так же, как и муж, заболела и сама женщина, но для нее это стало настоящим испытанием, потому что она кормит дочку грудью.

— Пришлось пройти курс антибиотиков, не прерывая кормление. У меня очень болела грудная клетка от кашля. Три дня при температуре 39 не могла даже встать с постели. И у меня симптомы были очень похожи на ковид — такие, как были, когда я переболела осенью 2021 года, — замечает Лидия.

Коронавирус сейчас в целом переносится легче, но по-прежнему опасен для групп риска

Коронавирус сейчас в целом переносится легче, но по-прежнему опасен для групп риска

Поделиться

Сибиряк Александр тоже думает, что у него совместились эти две инфекции, — болел он около месяца:

— Началось всё с симптомов гриппа — резко возникшая высокая температура, кашель, ломота, насморк. Лечение не сильно помогало. Потом удалось снизить температуру, но кашель усилился, появилась слабость. Анализы крови были такие же, как и при ковиде. КТ органов грудной клетки показало бронхит. Сейчас сохраняются слабость, одышка и кашель, хотя прошло время после завершения лечения, — объясняет он.

Что говорят врачи

Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1 + 1» Татьяна Овсянникова отмечает, что в целом микст-инфекции — это часто встречающиеся формы, поэтому в сочетании гриппа и коронавирусной инфекции нет ничего необычного.

— В настоящее время какая-то диагностика, кроме ПЦР, на грипп и коронавирусную инфекцию не существует. И конечно, такую диагностику делать нужно, поскольку тактики лечения гриппа и коронавирусной инфекции разные, — уверена она.

Врачи напоминают, что важно соблюдать меры профилактики, чтобы не болеть разными ОРВИ, в том числе ковидом и гриппом: носить маски, оставаться дома при появлении симптомов, мыть руки

Врачи напоминают, что важно соблюдать меры профилактики, чтобы не болеть разными ОРВИ, в том числе ковидом и гриппом: носить маски, оставаться дома при появлении симптомов, мыть руки

Поделиться

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказывал НГС, что если человек заболевает одновременно и тем, и тем, то превалировать будет симптоматика гриппа, то есть высокая температура, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей той или иной степени: в лучшем случае трахеобронхит или пневмония. Симптомы ковида при этом отойдут на второй план и вряд ли, с точки зрения клинических симптомов, будут очевидны.

Татьяна Овсянникова со ссылкой на вирусологов замечает, что коронавирусная инфекция и грипп могут дополняться и другими острыми респираторными инфекциями — аденовирусной инфекцией, респираторно-синцитиальным вирусом, риновирусами — всего более 200 видов.

— Сейчас новые варианты «омикрона» более контагиозные, более заразные, в то же время тяжесть состояния пациентов в большинстве случае минимальна, — замечает врач.

При проявлении симптомов — повышении температуры, катаральных явлений, болей в горле, заложенности носа и насморка — нужно обращаться к врачу-терапевту.

Татьяна Овсянникова уверена, что нельзя заниматься самолечением: за время пандемии коронавируса и стресса последнего года наша иммунная система стала слабее, поэтому врачебные консультации необходимы.

— Сегодня грипп и коронавирус встают на первое место среди прочих инфекций, но говорить об изменении тяжести заболевания из-за флуроны, «кракена» или нового китайского высокозаразного варианта, но не с самой тяжелой формой течения, не стоит, — считает Татьяна Овсянникова.

Многие врачи считают, что от гриппа лучше всего помогает вакцинация

Многие врачи считают, что от гриппа лучше всего помогает вакцинация

Поделиться

Она напоминает, что в любом случае нужно изолироваться, сократить контакты с другими, если у вас появились признаки ОРВИ.

— Ношение масок, промывание носоглотки для уменьшения вирусной нагрузки, а также общие меры для повышения защитных сил организма — лучший способ справиться с инфекционными заболеваниями, включая флурону, — подытоживает врач.

Ранее новосибирские врачи объясняли, чем опасны микст-инфекции.

Если у вас ковид сочетался с другой инфекцией, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

По теме

ГриппИнфекцииКоронавирусФлуронаМикст-инфекции
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter