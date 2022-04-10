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11 пациентов умерли от коронавируса за сутки: статистика оперштаба на 10 апреля в Новосибирской области

Также в регионе зарегистрировано 2289 обращений с подозрением на ОРВИ

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Сейчас среди штаммов коронавируса доминирует стелс-омикрон

Сейчас среди штаммов коронавируса доминирует стелс-омикрон

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По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, от COVID-19 за сутки скончались 11 пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 68 лет, 71 год, 72 года и женщины в возрасте 65 лет, 71 год, 74 года, 80 лет, 84 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5477 человек с начала пандемии.

К сегодняшнему дню в регионе диагностировано 253 332 заражения коронавирусом (191 — за последние сутки). В отделениях реанимации из-за COVID-19 находятся 118 человек. На ИВЛ — 20 пациентов.

На днях Роспотребнадзор сообщил, что большинство случаев коронавируса в России приходится теперь на версию BA.2 штамма омикрон, ставшую известной как стелс-омикрон. По данным ведомства, доля стелса выросла до 80%. В этом материале мы собрали всё, что известно об этой линии вируса на данный момент.

С самого начала пандемии дети выделялись среди других пациентов с коронавирусом: сначала считалось, что они вообще не болеют, потом — что всегда переносят его легко. В конце концов оказалось, что хоть чаще всего дети и переносят ковид легче, чем взрослые, но и у них есть особенности течения болезни.

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