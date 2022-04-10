11 пациентов умерли от коронавируса за сутки: статистика оперштаба на 10 апреля в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, от
К сегодняшнему дню в регионе диагностировано
На днях Роспотребнадзор сообщил, что большинство случаев коронавируса в России приходится теперь на версию BA.2 штамма омикрон, ставшую известной как стелс-омикрон. По данным ведомства, доля стелса выросла до 80%. В этом материале мы собрали всё, что известно об этой линии вируса на данный момент.
С самого начала пандемии дети выделялись среди других пациентов с коронавирусом: сначала считалось, что они вообще не болеют, потом — что всегда переносят его легко. В конце концов оказалось, что хоть чаще всего дети и переносят ковид легче, чем взрослые, но и у них есть особенности течения болезни.