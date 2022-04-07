У 80% пациентов с ковидом в России выявили стелс-омикрон. Что мы знаем об этом штамме?

На днях Роспотребнадзор сообщил, что большинство случаев коронавируса в России приходится теперь на версию BA.2 штамма омикрон, ставшую известной как стелс-омикрон. По данным ведомства, доля стелса выросла до 80%. В этом материале мы собрали всё, что известно об этой линии вируса на данный момент.



Что это за штамм?

Стелс, он же BA.2, — не самостоятельный штамм, это вариант омикрона, одна из его линий. В России она была выявлена в начале февраля.



Всемирная организация здравоохранения пишет, что омикрон представляет собой комбинацию нескольких генетически родственных подлиний вируса, и именно BA.2 сейчас наиболее активно распространяется. Такие же данные и у Роспотребнадзора. До этого циркулировал BA.1 — грубо говоря, предыдущий вариант омикрона.

