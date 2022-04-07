У 80% пациентов с ковидом в России выявили стелс-омикрон. Что мы знаем об этом штамме?

На днях Роспотребнадзор сообщил, что большинство случаев коронавируса в России приходится теперь на версию BA.2 штамма омикрон, ставшую известной как стелс-омикрон. По данным ведомства, доля стелса выросла до 80%. В этом материале мы собрали всё, что известно об этой линии вируса на данный момент.
Что это за штамм?
Стелс, он же BA.2, — не самостоятельный штамм, это вариант омикрона, одна из его линий. В России она была выявлена в начале февраля.
Всемирная организация здравоохранения пишет, что омикрон представляет собой комбинацию нескольких генетически родственных подлиний вируса, и именно BA.2 сейчас наиболее активно распространяется. Такие же данные и у Роспотребнадзора. До этого циркулировал BA.1 — грубо говоря, предыдущий вариант омикрона.
Чем отличаются варианты омикрона?
ВОЗ пишет, что по предварительным данным, BА.2 по своей природе обладает большей трансмиссивностью, чем BA.1. Говоря простым языком, этот вариант вируса заразней.
— Он является более заразным, чем исходный вариант омикрона, он может распространяться в полтора раза быстрее, чем исходный штамм, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Но увеличения числа госпитализаций и неблагоприятных исходов от него не замечено. Протекает он также по типу острого катарального синдрома или острого респираторного заболевания.
Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.
Так вирус не опасен?
Случаи тяжелого течения при заражении стелс-омикроном есть в достаточном количестве. Вирус по-прежнему опасен для пожилых людей и пациентов с факторами риска.
ВОЗ называет его «вызывающим озабоченность». Что это значит?
Всемирная организация здравоохранения отслеживает все изменения в геноме вируса и дает им характеристики. Омикрон получил статус «вызывающий озабоченность» еще до того, как мутировал в стелс-омикрон
— У ВОЗ есть три категории, по которым оценивается каждый штамм: заразность, умение обходить иммунный ответ и способность вызывать тяжелое течение. В соответствии с этим они подразделяют штаммы на вызывающие интерес и вызывающие озабоченность, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Первые — это вирусы, которые имеют большое количество мутаций, но еще непонятно, во что это выльется, а вторые — которые имеют мутации, влияющие на три основные категории. Сейчас в этом списке дельта и омикрон.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Прививка от него защищает?
Да. Николай Крючков говорит, что вакцина помогает в первую очередь от тяжелого течения, госпитализации и смерти — где-то до 90%. От средней тяжести заболевания, по его словам, защита ниже — примерно 60%. От заражения — еще ниже, примерно 30–35%.
А если я уже болел омикроном?
Кардинальных изменений в иммунном ответе, по словам иммунолога, нет, так что скорей всего перекрестный иммунитет после заражения BA.1 и BA.2 будет высоким.
— Это значит, что если человек переболел омикроном ранее, то скорее всего он относительно неплохо защищен, — говорит Крючков.
Стелс-омикрон приведет к новой волне ковида?
Одного только нового штамма недостаточно — на распространение вируса влияет масса факторов, от погоды до поведения людей. Врачи считают, что новая волна коронавируса в России как минимум не исключена: отмена всех коронавирусных ограничений расслабила людей, кроме того коллективный иммунитет, которого мы все так долго добивались, постепенно снижается. Подробнее обо всех факторах, которые могут ухудшить ситуацию с заболеваемостью, мы писали в этом материале.
Что еще нужно знать о ковиде?
СЮЖЕТ
Стелс-омикрон — не последняя новинка коронавируса. Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса, которому дали название XE — это соединение вариантов омикрона BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат ко второму. Пока об этом варианте вируса мало что известно. Как сообщил РИА «Новости» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в России этот штамм пока не выявили.