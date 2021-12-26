В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались 15 человек — все старше 50 лет

В Новосибирской области за последние сутки от коронавируса скончались 15 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Оперативного штаба НСО. Это мужчины в возрасте 52 года, 68 лет, 70 лет, 71 год, 76 лет, 79 лет, 81 год и женщины в возрасте 60 лет, 61 год, 65 лет, 71 год, 81 год, 81 год, 84 года, 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4166 человек.

За сутки в регионе выявили 369 новых случаев заражений COVID-19.