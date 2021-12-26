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В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались 15 человек — все старше 50 лет

Накануне этот показатель составил 11 человек

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В больницах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 45 детей

В больницах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 45 детей

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В Новосибирской области за последние сутки от коронавируса скончались 15 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Оперативного штаба НСО. Это мужчины в возрасте 52 года, 68 лет, 70 лет, 71 год, 76 лет, 79 лет, 81 год и женщины в возрасте 60 лет, 61 год, 65 лет, 71 год, 81 год, 81 год, 84 года, 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4166 человек.

За сутки в регионе выявили 369 новых случаев заражений COVID-19.

На утро 26 декабря в регионе зарегистрировано 92 808 зараженных коронавирусом, среди них 10 543 детей.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3320 пациентов, в том числе 45 детей. В отделениях реанимации находятся 308 человек. На ИВЛ — 47 пациентов.

Эксперты объяснили, с какой периодичностью можно вводить разные вакцины и как развести вакцины от ковида и гриппа.

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