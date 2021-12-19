В Новосибирске от коронавируса умер 36-летний мужчина: в регионе зафиксировали более 90 тысяч случаев ковида

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 13 пациентов, среди них мужчина 36 лет, сообщает оперштаб региона.

— Скончались еще 13 пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 73 лет, 89 лет и женщины в возрасте 59 лет, 62 лет, 70 лет, 73 лет, 74 лет, 79 лет, 83 лет, 85 лет, 87 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 4071 человек, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 312 человек. На ИВЛ — 52 пациента.

