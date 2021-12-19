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Тема дняОт ковида умер 36-летний мужчина
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В Новосибирске от коронавируса умер 36-летний мужчина: в регионе зафиксировали более 90 тысяч случаев ковида

За сутки заболели еще 382 человека

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В отделениях реанимации находятся 312 человек. На ИВЛ — 52 пациента

В отделениях реанимации находятся 312 человек. На ИВЛ — 52 пациента

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В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 13 пациентов, среди них мужчина 36 лет, сообщает оперштаб региона.

— Скончались еще 13 пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 73 лет, 89 лет и женщины в возрасте 59 лет, 62 лет, 70 лет, 73 лет, 74 лет, 79 лет, 83 лет, 85 лет, 87 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 4071 человек, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 312 человек. На ИВЛ — 52 пациента.

За сутки в регионе было выявлено еще 382 новых случая коронавируса. С начала пандемии ковидом, по официальным данным, заразились 90 168 человек.

Из-за распространения коронавируса в Новосибирской области ввели новые ограничения. Запутаться в правилах легко, поэтому мы собрали всю актуальную информацию здесь.

СЮЖЕТ

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На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о сертификатах привившихся и переболевших коронавирусом. Документ был внесен правительством, поэтому в парламенте его представила вице-премьер Татьяна Голикова.

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