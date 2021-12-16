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Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Но документ еще доработают ко второму чтению

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Депутаты два часа обсуждали законопроект, который вызвал много споров

Депутаты два часа обсуждали законопроект, который вызвал много споров

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о сертификатах привившихся и переболевших коронавирусом. Документ был внесен правительством, поэтому в парламенте его представила вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что законопроект не вводит каких-либо новых ограничений, является рамочным и предлагает единые правила работы на всей территории страны.

— Речь идет об уже существующем и установленном президентом праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную активность граждан, а, сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона, — подчеркнула вице-премьер.

Голикова заявила, что закон не ограничивает права граждан и «не вводит никаких QR-кодов».

— Речь идет о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории Российской Федерации и содержащем данные о вакцинации, перенесенном заболевании или медицинском отводе от вакцинации, — сказала она. — А QR-код — это штриховой код, технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия той документации.

Выступая перед Госдумой, Татьяна Голикова также заявила, что в проекте постановления документы не нужно будет предоставлять для посещения культовых учреждений. Устанавливается наличие ПЦР-теста для имеющих медотвод. Планируется установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-теста, а также посещение многофункциональных центров, предоставление государственных и муниципальных услуг.

Законопроекты, которые предполагают посещение общественных мест и поездки на поездах и самолетах только при наличии иммунитета к коронавирусу или медицинского отвода от вакцинации, правительство РФ внесло в Госдуму 12 ноября. Законопроекты вызвали широкое обсуждение, один из них в итоге даже был снят с рассмотрения.

Ранее Владимир Путин выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами. Об этом заявил президент во время совещания с членами правительства 14 декабря.

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— Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей, — сказал Путин.

Текущий законопроект принят пока только в первом чтении, ко второму чтению он будет доработан. Последнее заседание Госдумы в этом году состоится 22 декабря.

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QR-кодГосдума РФТатьяна Голиковановые законыкоронавирус
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