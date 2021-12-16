Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

— Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей, — сказал Путин.



Текущий законопроект принят пока только в первом чтении, ко второму чтению он будет доработан. Последнее заседание Госдумы в этом году состоится 22 декабря.

