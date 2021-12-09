Взрыв газа в Тогучине: как себя чувствует пострадавший, которого привезли в Новосибирск на вертолете

Врачи Новосибирской областной больницы рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в квартире в Тогучине пациента.
— Пациент по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него 85 процентов ожогов тела, — рассказала журналисту НГС пресс-секретарь областной больницы Виктория Перязева.
Взрыв газа произошел 7 декабря в 05:40 в трехэтажном доме. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек, жильцы спасли мужчину. Сначала его госпитализировали в центральную районную больницу, а 8 декабря его на вертолете перевезли в Новосибирск.
Ранее мы рассказывали историю беременной женщины, которая пострадала во время взрыва на АГЗС в Новосибирске.