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Взрыв газа в Тогучине: как себя чувствует пострадавший, которого привезли в Новосибирск на вертолете

Мужчина был единственным, кто пострадал во время инцидента

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Пожарные ликвидировали открытое горение за 25 минут

Пожарные ликвидировали открытое горение за 25 минут

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Врачи Новосибирской областной больницы рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в квартире в Тогучине пациента.

— Пациент по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него 85 процентов ожогов тела, — рассказала журналисту НГС пресс-секретарь областной больницы Виктория Перязева.

Взрыв газа произошел 7 декабря в 05:40 в трехэтажном доме. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек, жильцы спасли мужчину. Сначала его госпитализировали в центральную районную больницу, а 8 декабря его на вертолете перевезли в Новосибирск.

Ранее мы рассказывали историю беременной женщины, которая пострадала во время взрыва на АГЗС в Новосибирске.

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