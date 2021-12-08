Власти Кузбасса ослабили ковидные ограничения для общепита с 13 декабря по 15 января 2022 года

Власти Кузбасса отменили часть ограничений в работе общепита, разрешив кафе и ресторанам работать ночью. Также возобновляется деятельность фуд-кортов в торговых центрах региона.



— С 13 декабря возобновят работу фуд-корты, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах. Напомним, сейчас они могут работать только навынос. При этом на них будут распространяться те же ограничения, которые действуют для кафе и ресторанов. Изменятся и правила деятельности самих кафе и ресторанов. Сейчас время работы предприятий общественного питания ограничено: с 06:00 (02:00 мск) до 23:00 (19:00 мск). В соответствии с распоряжением с 7 декабря до 15 января это ограничение будет приостановлено, — говорится в постановлении правительства Кузбасса от 7 декабря .

