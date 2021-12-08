Власти Кузбасса ослабили ковидные ограничения для общепита с 13 декабря по 15 января 2022 года

Власти Кузбасса отменили часть ограничений в работе общепита, разрешив кафе и ресторанам работать ночью. Также возобновляется деятельность фуд-кортов в торговых центрах региона.
— С 13 декабря возобновят работу фуд-корты, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах. Напомним, сейчас они могут работать только навынос. При этом на них будут распространяться те же ограничения, которые действуют для кафе и ресторанов. Изменятся и правила деятельности самих кафе и ресторанов. Сейчас время работы предприятий общественного питания ограничено: с 06:00 (02:00 мск) до 23:00 (19:00 мск). В соответствии с распоряжением с
В понедельник о снятии этих ограничений губернатора Сергея Цивилева попросили местные предприниматели. Они посетовали на то, что после ввода обязательных QR-кодов в кафе и ресторанах выручка снизилась на 50%. В преддверии новогодних праздников рестораторы попросили власти рассмотреть возможность продления работы заведений в ночное время при условии, что доступ посетителей будет осуществляться по QR-кодам.
13 ноября губернатор Кузбасса заявил, что в гостиницы будут заселять туристов без QR-кода. Также можно будет свободно пользоваться спа- и фитнес-залами, которые находятся в отелях.
Кстати, новосибирские рестораторы также пытаются добиться ослабления коронавирусных ограничений, они уверяют, что отрасль на грани разорения, на улицы готовы выйти десятки тысяч людей.
Падение выручки для владельцев общепита — не единственная проблема. Требование QR-кодов для посещения кафе и ресторанов находит понимание далеко не у всех сибиряков. Многие из них считают это дискриминацией, сегрегацией, а некоторые сравнивают это с фашизмом. Свою злость люди срывают не на тех, кто эти ограничения ввел, а на тех, кто им следует из-за требований Роспотребнадзора под угрозой штрафов от 30 до 300 тысяч рублей.