Хочу привиться, а мне не разрешают: почему могут дать медотвод, даже если вы не болеете

Россия продолжает двигаться к коллективному иммунитету, правда, пока не самыми ударными темпами: сейчас показатель достиг 53,7% по данным оперштаба, а нужно — 80%. Пока этого уровня достиг только Севастополь. Более 72% показали Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва. Остальным до коллективного иммунитета еще далеко. К тому же даже при желании привиться могут не все. Мы собрали в этом материале все противопоказания к вакцинации, которые приводят к медотводу, и разбираемся, что делать тем, кто вакцинироваться не может.
Кому нельзя делать прививку от ковида?
При условии, что у человека есть доступ к любой из зарегистрированных в России вакцин, привиться может почти каждый. Но есть люди, которым нельзя вакцинироваться в принципе. Строгий медотвод от всех вакцин имеют пациенты с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. Также медотвод дают при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины.
— Задуматься об этом стоит, если у вас когда-либо была аллергия на иммуно-биологические лекарственные препараты, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Если этого не было, то дальше можно не заморачиваться. Если была реакция на конкретный препарат — нужно открыть состав препарата, на который у вас возникла аллергия и посмотреть на вспомогательные вещества — основное действующее вещество будет отличаться. Потом сравнить, совпадают ли вспомогательные вещества с теми, что есть в конкретной вакцине. Если вы сомневаетесь, у вас просто какие-то аллергии были и вы опасаетесь делать прививку — сходите к аллергологу.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени
Медотвод могут дать и при «нестрогих» противопоказаниях — например, если лечащий врач решит, что риски при вакцинации превосходят пользу от нее. Но без доктора тут не разберешься.
При острых заболеваниях (в том числе ОРВИ) и обострениях хронических заболеваний вы получите медотвод на 30 дней, потом нужно прийти на повторную консультацию.
У меня нет этих противопоказаний, а прививку не делают. Почему?
Помимо противопоказаний, которые действуют для всех вакцин, у каждого препарата свой список хронических заболеваний и состояний, при которых его не применяют. «ЭпиВакКорону», например, не будут колоть людям с первичным иммунодефицитом, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями. Онкологическим больным разрешено прививаться «Спутниками», если прямо в этот период они не проходят противоопухолевое лечение. Более того, даже рекомендовано — такие пациенты относятся к группе риска. Впрочем, клинических данных об эффективности и безопасности именно для этой группы пациентов нет.
— Рекомендации даны на основании консенсус-мнения панели экспертов, которые учитывали механизмы действия вакцин, возможные риски у онкологических пациентов, возможность экстраполяции части данных, полученных из клинических исследований исходно здоровых реципиентов вакцин, а также собственный опыт, — говорится в рекомендациях Минздрава.
Ни одну вакцину, кроме «Спутников», не используют для вакцинации беременных женщин и кормящих мам. Для подростков в серии «Спутников» появилась своя вакцина — «Спутник M», пока это единственная зарегистрированная в России вакцина для детей. Ею готовы привить всех, кто старше 12 лет (в этом материале мы рассказывали о ней подробнее). Правда, пока она не поступила в гражданский оборот, так что реальной возможности вакцинироваться у детей еще нет.
Людей старше 60 лет не прививают «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной-Н». То есть, возможно, отказ связан с тем, что в клинике нет вакцины, которая разрешена именно вам — в этом случае нужно просто подождать или обратиться в другой прививочный кабинет.
Помимо строгих запретов, есть и условия, которые нужно принять к сведению. Принимать к сведению их должен доктор, к которому стоит обратиться, если у вас есть что-то из длинного списка хронических заболеваний. Проконсультироваться с врачом нужно при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях работы щитовидной железы и тяжелом течении сахарного диабета, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях нервной системы, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах. Во всех этих случаях решение принимается индивидуально, врач оценивает риски и пользу для конкретного пациента. Если прямо сейчас врач выписал медотвод — это еще не значит, что прививку сделать нельзя будет никогда: подлечитесь и придете снова.
Может работодатель заставить прививаться, если у меня медотвод?
Вакцина от коронавируса включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Им пользуются при угрозе возникновения инфекционных заболеваний и могут обязать привиться всё население или отдельные группы. Так что если в регионе вынесено соответствующее постановление, прививка становится обязательной: работодатель должен привить определенный процент сотрудников. Отказывающихся от вакцинации нельзя уволить, но и к работе допускать нельзя — их отстраняют без сохранения зарплаты. Но если отказ от прививки обусловлен состоянием здоровья — прививку можно не делать.
Но просто сказать «мне нельзя прививаться» недостаточно. Роструд объяснил, что противопоказания должны быть подтверждены медицинскими документами — в этой ситуации работодатель вправе их затребовать.
Как получить медотвод?
Порядок будет зависеть от причины медотвода. Если вы постоянно наблюдаетесь у врача по причине хронического заболевания — просто идете к терапевту или лечащему врачу и вместе с ними решаете, прививаться или нет. Решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия — это в теории. На практике, говорит Николай Крючков, комиссию созывают только в исключительных случаях.
Как выглядит справка?
До недавнего времени утвержденной формы не было, она появилась в ноябре. Теперь документ единый — для привитых, переболевших и людей с противопоказаниями. В документе будет указан вид противопоказаний и срок, в течение которого они действуют. Пока справку выдают в больнице, но в скором времени ее можно будет получить на «Госуслугах» — новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года. Пока технологию тестируют в Москве. Врачи будут формировать цифровую базу медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения.
Вместе с медотводом дадут QR-код?
Не дадут, его можно получить тремя способами: переболеть, привиться и получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. В последнем случае действовать он будет только 48 часов, потом нужен новый. При этом с 1 февраля даже его может быть недостаточно — правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому пускать в большинство общественных мест на основании ПЦР-теста будут только людей с медотводом.
А справка о наличии антител, если вы не прививались и не болели подтвержденным ковидом, работает только в отдельных регионах — например, в Чувашии на ее основании выдают QR-код, но действует он только на территории республики.
Когда появляются основания для получения QR-кода — он приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуги». О том, что делать, если так и не приходит, читайте в этом материале.