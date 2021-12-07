Хочу привиться, а мне не разрешают: почему могут дать медотвод, даже если вы не болеете

Кому нельзя делать прививку от ковида?

При условии, что у человека есть доступ к любой из зарегистрированных в России вакцин, привиться может почти каждый. Но есть люди, которым нельзя вакцинироваться в принципе. Строгий медотвод от всех вакцин имеют пациенты с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. Также медотвод дают при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины.



— Задуматься об этом стоит, если у вас когда-либо была аллергия на иммуно-биологические лекарственные препараты, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Если этого не было, то дальше можно не заморачиваться. Если была реакция на конкретный препарат — нужно открыть состав препарата, на который у вас возникла аллергия и посмотреть на вспомогательные вещества — основное действующее вещество будет отличаться. Потом сравнить, совпадают ли вспомогательные вещества с теми, что есть в конкретной вакцине. Если вы сомневаетесь, у вас просто какие-то аллергии были и вы опасаетесь делать прививку — сходите к аллергологу.

