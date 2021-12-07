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Хочу привиться, а мне не разрешают: почему могут дать медотвод, даже если вы не болеете

Хронические заболевания могут быть не только противопоказанием, но и рекомендацией для вакцинации

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При хронических заболеваниях решение, делать ли прививку, остается за врачом

При хронических заболеваниях решение, делать ли прививку, остается за врачом

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Россия продолжает двигаться к коллективному иммунитету, правда, пока не самыми ударными темпами: сейчас показатель достиг 53,7% по данным оперштаба, а нужно — 80%. Пока этого уровня достиг только Севастополь. Более 72% показали Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва. Остальным до коллективного иммунитета еще далеко. К тому же даже при желании привиться могут не все. Мы собрали в этом материале все противопоказания к вакцинации, которые приводят к медотводу, и разбираемся, что делать тем, кто вакцинироваться не может.

Кому нельзя делать прививку от ковида?


При условии, что у человека есть доступ к любой из зарегистрированных в России вакцин, привиться может почти каждый. Но есть люди, которым нельзя вакцинироваться в принципе. Строгий медотвод от всех вакцин имеют пациенты с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. Также медотвод дают при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины.

— Задуматься об этом стоит, если у вас когда-либо была аллергия на иммуно-биологические лекарственные препараты, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Если этого не было, то дальше можно не заморачиваться. Если была реакция на конкретный препарат — нужно открыть состав препарата, на который у вас возникла аллергия и посмотреть на вспомогательные вещества — основное действующее вещество будет отличаться. Потом сравнить, совпадают ли вспомогательные вещества с теми, что есть в конкретной вакцине. Если вы сомневаетесь, у вас просто какие-то аллергии были и вы опасаетесь делать прививку — сходите к аллергологу.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Медотвод могут дать и при «нестрогих» противопоказаниях — например, если лечащий врач решит, что риски при вакцинации превосходят пользу от нее. Но без доктора тут не разберешься.

При острых заболеваниях (в том числе ОРВИ) и обострениях хронических заболеваний вы получите медотвод на 30 дней, потом нужно прийти на повторную консультацию.

Список причин для медотвода от прививки против ковида небольшой

Список причин для медотвода от прививки против ковида небольшой

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У меня нет этих противопоказаний, а прививку не делают. Почему?

Помимо противопоказаний, которые действуют для всех вакцин, у каждого препарата свой список хронических заболеваний и состояний, при которых его не применяют. «ЭпиВакКорону», например, не будут колоть людям с первичным иммунодефицитом, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями. Онкологическим больным разрешено прививаться «Спутниками», если прямо в этот период они не проходят противоопухолевое лечение. Более того, даже рекомендовано — такие пациенты относятся к группе риска. Впрочем, клинических данных об эффективности и безопасности именно для этой группы пациентов нет.

— Рекомендации даны на основании консенсус-мнения панели экспертов, которые учитывали механизмы действия вакцин, возможные риски у онкологических пациентов, возможность экстраполяции части данных, полученных из клинических исследований исходно здоровых реципиентов вакцин, а также собственный опыт, — говорится в рекомендациях Минздрава.

Ни одну вакцину, кроме «Спутников», не используют для вакцинации беременных женщин и кормящих мам. Для подростков в серии «Спутников» появилась своя вакцина — «Спутник M», пока это единственная зарегистрированная в России вакцина для детей. Ею готовы привить всех, кто старше 12 лет (в этом материале мы рассказывали о ней подробнее). Правда, пока она не поступила в гражданский оборот, так что реальной возможности вакцинироваться у детей еще нет.

Людей старше 60 лет не прививают «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной-Н». То есть, возможно, отказ связан с тем, что в клинике нет вакцины, которая разрешена именно вам — в этом случае нужно просто подождать или обратиться в другой прививочный кабинет.

Помимо строгих запретов, есть и условия, которые нужно принять к сведению. Принимать к сведению их должен доктор, к которому стоит обратиться, если у вас есть что-то из длинного списка хронических заболеваний. Проконсультироваться с врачом нужно при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях работы щитовидной железы и тяжелом течении сахарного диабета, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях нервной системы, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах. Во всех этих случаях решение принимается индивидуально, врач оценивает риски и пользу для конкретного пациента. Если прямо сейчас врач выписал медотвод — это еще не значит, что прививку сделать нельзя будет никогда: подлечитесь и придете снова.

Может работодатель заставить прививаться, если у меня медотвод?


Вакцина от коронавируса включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Им пользуются при угрозе возникновения инфекционных заболеваний и могут обязать привиться всё население или отдельные группы. Так что если в регионе вынесено соответствующее постановление, прививка становится обязательной: работодатель должен привить определенный процент сотрудников. Отказывающихся от вакцинации нельзя уволить, но и к работе допускать нельзя — их отстраняют без сохранения зарплаты. Но если отказ от прививки обусловлен состоянием здоровья — прививку можно не делать.

Но просто сказать «мне нельзя прививаться» недостаточно. Роструд объяснил, что противопоказания должны быть подтверждены медицинскими документами — в этой ситуации работодатель вправе их затребовать.

Как получить медотвод?


Порядок будет зависеть от причины медотвода. Если вы постоянно наблюдаетесь у врача по причине хронического заболевания — просто идете к терапевту или лечащему врачу и вместе с ними решаете, прививаться или нет. Решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия — это в теории. На практике, говорит Николай Крючков, комиссию созывают только в исключительных случаях.

Как выглядит справка?


До недавнего времени утвержденной формы не было, она появилась в ноябре. Теперь документ единый — для привитых, переболевших и людей с противопоказаниями. В документе будет указан вид противопоказаний и срок, в течение которого они действуют. Пока справку выдают в больнице, но в скором времени ее можно будет получить на «Госуслугах» — новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года. Пока технологию тестируют в Москве. Врачи будут формировать цифровую базу медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения.

Первая страница сертификата о вакцинации от коронавируса

Первая страница сертификата о вакцинации от коронавируса

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Вторая страница сертификата о вакцинации от коронавируса

Вторая страница сертификата о вакцинации от коронавируса

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Вместе с медотводом дадут QR-код?


Не дадут, его можно получить тремя способами: переболеть, привиться и получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. В последнем случае действовать он будет только 48 часов, потом нужен новый. При этом с 1 февраля даже его может быть недостаточно — правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому пускать в большинство общественных мест на основании ПЦР-теста будут только людей с медотводом.

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А справка о наличии антител, если вы не прививались и не болели подтвержденным ковидом, работает только в отдельных регионах — например, в Чувашии на ее основании выдают QR-код, но действует он только на территории республики.

Когда появляются основания для получения QR-кода — он приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуги». О том, что делать, если так и не приходит, читайте в этом материале.

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