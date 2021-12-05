Еще 16 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 392 новых случая коронавируса, 16 человек погибли, 44 человека выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.
— Скончались еще шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 59, 90, 84, 67, 48, 58 лет, двое мужчин в возрасте 85 лет и женщины в возрасте 84, 76, 69, 72, 68, 64, 71, 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3875 человек, — говорится в сообщении.
В инфекционные стационары региона с диагнозом «COVID-19» и с подозрением на него госпитализированы 3948 пациентов, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 329 человек. На ИВЛ — 53 пациента.
Ежедневно в регионе фиксируется стабильно большое количество новых случаев коронавируса. При этом на днях заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сказала, что Новосибирская область находится на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, действительно ли они видят стабилизацию ситуации и что будет дальше — когда ждать окончания четвертой волны и начала пятой.