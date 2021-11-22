«Очередь идёт по миллиметру в час»: у пункта вакцинации от коронавируса в ТК «Река» собралась толпа

В Новосибирске в торговом комплексе «Река» собралась толпа на вакцинацию от коронавируса.



— Ждут сейчас около сорока человек. Больше записываться нельзя. Здесь очередь идёт по миллиметру в час, — рассказала корреспонденту НГС Светлана Фролова, обозреватель газеты «Советская Сибирь».

На своей странице в Facebook она объяснила, что привела на вакцинацию родственника, потому что в больнице по месту жительства запись только на середину декабря. Она также добавила, что удобный для нее пункт вакцинации в ТЦ «Океан» с сегодняшнего дня не работает и считает это очень опрометчивым решением.