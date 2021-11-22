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«Очередь идёт по миллиметру в час»: у пункта вакцинации от коронавируса в ТК «Река» собралась толпа

Сейчас желающих уже не записывают

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В очереди, по наблюдениям автора фото, было около 40 человек

В очереди, по наблюдениям автора фото, было около 40 человек

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В Новосибирске у пункта вакцинации от ковида в ТК «Река» собралась толпа

В Новосибирске в торговом комплексе «Река» собралась толпа на вакцинацию от коронавируса.

— Ждут сейчас около сорока человек. Больше записываться нельзя. Здесь очередь идёт по миллиметру в час, — рассказала корреспонденту НГС Светлана Фролова, обозреватель газеты «Советская Сибирь».

На своей странице в Facebook она объяснила, что привела на вакцинацию родственника, потому что в больнице по месту жительства запись только на середину декабря. Она также добавила, что удобный для нее пункт вакцинации в ТЦ «Океан» с сегодняшнего дня не работает и считает это очень опрометчивым решением.

— Никакого ажиотажа нет. Все в порядке живой очереди, посадочные места организованы, лампа-рециркулятор в помещении есть. Сотрудники прививочного пункта сама регулирует людей, — объяснила корреспонденту НГС администратор торгового комплекса «Река» Елена Кротикова.

В ТЦ «Океан» корреспонденту НГС подтвердили информацию о закрытии пункта вакцинации, но назвать причину не смогли. Редакция НГС обратилась в Минздрав НСО с просьбой уточнить информацию.

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Вчера, 21 ноября, работодатели в Новосибирске начали отстранять от работы и переводить на дистанционку тех, кто не поставил первый компонент вакцины от коронавируса. Это касается тех граждан, кому показана обязательная вакцинация. Подробнее о том, кому и когда обязательно нужно ставить прививку от ковида, мы писали здесь.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области решили немного ослабить антиковидные ограничения из-за хороших темпов вакцинации.

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